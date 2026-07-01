ДОВРЕ, ФЁДОР ФИЛИППОВИЧ

Довре (Доврай, фр. D’Auvray), Фёдор Филиппович (Фридрих Август Филипп Антон) (01.09.1766, по другим данным 1764, Дрезден — 25.08[06.09].1846, Санкт-Петербург) — саксонский и российский военный деятель.

Из саксонских дворян. Окончил Инженерную академию в Дрездене (1784), служил в войсках Речи Посполитой . Во время восстания под предводительством Т. Костюшко был арестован за проявление прорусских настроений, освобожден российскими войсками. В 1795 зачислен в российскую армию капитаном инженерной службы, вскоре стал преподавателем фортификации и военного искусства в Артиллерийском и инженерном кадетском корпусе. Полковник (1799). Переведен в Свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части (1801), занимался проектированием крепостей. В 1805 прикомандирован к российскому посольству в Китае для составления планов и карт. В кампанию 1807 в составе гвардейской дивизии сражался при Гутштадте, Гейльсберге и Фридланде. По окончании военных действий занимался уточнением «Столистовой карты Российской империи», составил проект укрепления западной границы страны. Генерал-майор (1811). С началом Отечественной войны 1812 начальник штаба 1-го пехотного корпуса; участвовал в боях при Якубове, Клястицах и Головщине. В бою при р. Свольня заменил раненого генерала П.Х. Витгенштейна и отбросил неприятеля к Полоцку. С апреля 1813 — начальник Главного штаба Главной армии. В 1813 за отличное руководство боевыми действиями, приведшее к сдаче крепости Пиллау, взятию Шпандау и вступлению в Берлин, а также за сражения под Лютценом и Баутценом произведен в генерал-лейтенанты. Командир отдельного Литовского корпуса (1819—1827). Генерал от инфантерии (1826). Участвовал в Русско-турецкой войне 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ). С 1831 — начальник Главного штаба Резервной армии. Почетный член Императорской военной академии.

Лит.: Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах. Т. 6. СПб., 1848—1849; Память о членах Военного совета // Столетие военного министерства. Т. 3. СПб., 1907. С. 105—109.