ДОУ ДЖОРДЖ ЭДУАРД

ДОУ ДЖОРДЖ ЭДУАРД - английский живописец .

Сын и уче­ник гра­вё­ра Фи­лип­па Доу (около 1750 – по­сле 1790 года), брат гра­вё­ра Ген­ри Эд­вар­да Доу (1790-1848 годы). Член Ко­ро­лев­ской Академии художеств в Лон­до­не (1814 год); учил­ся там же (1794-1803 годы).

В ран­нем твор­че­ст­ве пре­об­ла­да­ли кар­ти­ны на ми­фо­ло­гические и литературные те­мы (по «По­эмам Ос­сиа­на» Дж. Мак­фер­со­на, по­эзии С. Т. Кол­рид­жа и другие). С середины 1810-х годов соз­да­вал пре­имущественно па­рад­ные порт­ре­ты (в том числе чле­нов ко­ро­лев­ской се­мьи, со­б­ра­ние Винд­зор­ско­го зам­ка), сти­ли­сти­че­ски близ­кие искусству Т. Ло­урен­са и со­че­таю­щие ро­ман­тическая при­под­ня­тость, внеш­нюю эф­фект­ность с реа­ли­стичной точ­но­стью в пе­ре­да­че черт ли­ца, во­енных ре­га­лий и тому подобного; в не­ко­то­рые порт­ре­ты вводил эле­мен­ты пей­за­жа .

В 1818 году при­сут­ст­во­вал в сви­те гер­цо­га Кент­ско­го на кон­грес­се глав го­су­дарств Свя­щен­но­го сою­за в Ахе­не; по­се­тил Ко­бург и Вей­мар, где на­пи­сал порт­рет И. В. Гё­те. По при­гла­ше­нию императора Алек­сан­д­ра I вес­ной 1819 года прие­хал в Санкт-Пе­тер­бург. Удо­сто­ен зва­ния почетного воль­но­го общ­ни­ка пе­тербургской Академии художеств (1820 год) за порт­рет испанского ге­не­ра­ла М. Р. Ала­вы (1818 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург) и другие ра­бо­ты.

Главная ра­бо­та Доу в Рос­сии - порт­ре­ты ге­ро­ев Отечественно вой­ны 1812 года для Во­енной га­ле­реи Зим­не­го двор­ца (от­кры­та в 1826 году), ис­пол­нен­ные им вме­сте с по­мощ­ни­ка­ми (А. В. По­ля­ко­вым и В. А. Го­ли­ке) в 1819-1829 годах. Из 336 порт­ре­тов га­ле­реи бес­спор­ны­ми ра­бо­та­ми Доу счи­та­ют­ся 100, в том числе три - в рост: ге­не­рал-фельд­мар­ша­лов М. Б. Барк­лая де Тол­ли, М. И. Ку­ту­зо­ва и гер­цо­га А. Вел­линг­то­на (все 1829 год). 222 порт­ре­та ат­ри­бу­ти­ру­ют­ся как соз­дан­ные в мас­тер­ской Доу, ос­таль­ные при­над­ле­жат другим ху­дож­ни­кам. Мас­тер­ская Доу в 1820-е годы мо­но­поль­но ти­ра­жи­ро­ва­ла официальные порт­ре­ты Алек­сан­д­ра I, Ни­ко­лая I и его же­ны; они не­од­но­крат­но гра­ви­ро­ва­лись. Так­же из­да­на се­рия из 152 ли­то­гра­фий «Во­ен­ная га­ле­рея Зим­не­го двор­ца...» (т. 1-6, 1845-1849 годы).

Доу был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с дея­те­ля­ми русской куль­ту­ры (к Доу об­ра­ще­но стихотворение А. С. Пуш­ки­на «To Dawe, ESQr», 1828 год; в этом же го­ду Доу ис­пол­нил ка­ран­даш­ный порт­рет по­эта, ме­сто­на­хо­ж­де­ние ко­то­ро­го не­из­вест­но); его твор­че­ст­во ока­за­ло влия­ние на порт­рет­ное искусство К. П. Брюл­ло­ва, О. А. Ки­прен­ско­го , од­на­ко оцен­ка его бы­ла не­од­но­знач­ной (са­ти­рическое опи­са­ние Н. В. Го­го­лем в по­вес­ти «Порт­рет» ху­дож­ни­ка, пи­сав­ше­го мо­де­ли так, «что­бы в гла­зах ви­ден был Марс», яв­но ин­спи­ри­ро­ва­но порт­ре­та­ми Доу). В апреле 1829 года Доу уе­хал в Вар­ша­ву (где соз­дал порт­рет великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча), за­тем в Лон­дон.

Сочинения:

The life of G. Morland. 2nd ed. L., 1904.

Иллюстрация:

Дж. Доу. Порт­рет им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра I. 1826 год. Ху­до­же­ст­вен­но-ар­хи­тек­тур­ный двор­цо­во-пар­ко­вый му­зей-за­по­вед­ник «Пе­тер­гоф». Архив БРЭ.