ДОСТОЕВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ДОСТОЕВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - русский писатель, издатель.
Брат Ф. М. Достоевского. Учился в частных пансионах; служил при Санкт-Петербургской и Ревельской инженерной командах (1838-1841 годы); с 1848 года в отставке. Интересовался учением французских социалистов, был близок к кружку М. В. Петрашевского.
Автор повестей в русле традиций натуральной школы: «Дочка», «Господин Светёлкин», «Воробей» (все 1848 год), «Два старичка» (1849 год), «Брат и сестра» (1852 год) и другие, в которых подробные описания быта и биографий героев - «маленьких людей», преимущественно петербургских чиновников низшего и среднего класса, обусловлены стремлением раскрыть мотивированность их характеров и поступков условиями среды. Издавал (при ближайшем участии Ф. М. Достоевского) ежемесячные литературно-политические журналы «Время» (1861-1863 годы) и «Эпоха» (1864-1865 годы), выступавшие с позиций почвенничества. Среди других произведений: комедия «Старшая и меньшая» (1851 год), литературно-критические статьи. Переводчик И. В. Гёте («Рейнеке-лис»), Ф. Шиллера («Дон Карлос»).
Сочинения:
Собрание сочинений. П., 1915. Т. 1–2.