ДОСТОЕВСКИЙ, ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ

Достоевский, Фёдор Михайлович (30.10[11.11].1821, Москва — 28.01[09.02].1881, Санкт-Петербург) — русский писатель, мыслитель и публицист.

Из дворян. Окончил Главное инженерное училище (1843). Уже первый роман Д. «Бедные люди» (1845) имел успех и принес ему известность. С весны 1847 посещал собрания у М.В. Петрашевского , где сочувственно обсуждались идеи социалистов-утопистов ( Ш. Фурье ) в качестве альтернативы современному несправедливому обществу. На одном из собраний Д. зачитал знаменитое письмо В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю, в котором содержались крайне негативные характеристики русской действительности. 23 апреля 1849 арестован по делу петрашевцев , приговорен к смертной казни, в последний момент замененной 4-летней каторгой с последующей службой в солдатах. По отбытии наказания вернулся в Петербург (1859). Свои злоключения на каторге описал в «Записках из Мертвого дома» (1860—1862). Вместе с братом М.М. Достоевским издавал журналы «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865), где пропагандировал идеи почвенничества . Критикуя либералов-западников за высокомерное отчуждение от народа, а славянофилов — за слащавую идеализацию народа, Д. призывал интеллигенцию вернуться на народную почву, чтобы нести коснеющему в невежестве народу блага европейского просвещения. Из народной же почвы интеллигенции надлежит воспринять утраченные ею нравственные добродетели простоты, братства и смирения, преодолев тем самым мучительный раскол вестернизированной элиты и народа. В 1873—1874 Д. был редактором журнала «Гражданин», издаваемого князем В. П. Мещерским. В «Гражданине» Д. начал публикацию своего «Дневника писателя», который продолжил издавать отдельными выпусками в 1876—1877 и 1880—1881. В «Дневнике писателя» он живо отзывался на текущие общественные события: от мелких бытовых происшествий и уголовной хроники до проблем международной политики и судеб славянской и европейской цивилизаций. В этот период Д. сблизился с представителями консервативного лагеря: Мещерским, К.П. Победоносцевым , стал принимаем членами императорской фамилии — великими князьями Александром Александровичем (будущим императором Александром III ), Сергеем Александровичем и Константином Константиновичем . Под влиянием консерваторов в публицистике Д. в 1870-е все чаще звучали рассуждения о православии как великом духовном сокровище, о благотворной роли самодержавия, об особых качествах русской народности и ее всемирно-исторической миссии. Общественно-политические взгляды Д. нашли отражение и в его остросоциальных художественных произведениях: разоблачению бесчеловечности отношений и культа наживы в буржуазном обществе посвящены романы «Униженные и оскорбленные» (1861), «Идиот» (1868), «Подросток» (1875), критике рационалистических и атеистических доктрин — «Преступление и наказание» (1866), «Братья Карамазовы» (1879—1880), осуждению революционного насилия — «Бесы» (1871). 8 июня 1880 на празднестве в честь открытия памятника А. С. Пушкину в Москве Д. произнес речь, получившую широкий общественный резонанс. Призвав смириться «гордого человека», уповающего на разные отвлеченные формулы прогресса и рецепты сугубо внешнего устроения социального общежития, Д. предложил ему путь самоуглубления и открытия в себе всечеловеческой отзывчивости, прообраз которой явлен в гении Пушкина. Несмотря на консервативный характер воззрений и подчас яростные инвективы Д. в адрес революционеров, его неутомимая борьба со всякого рода «наполеоновскими» и «ротшильдовскими» идеями «великой» личности, попирающей право «маленьких» людей на достоинство и счастье, снискала ему уважение среди демократической интеллигенции и молодежи.

Соч.: Полное собрание сочинений. В 30 т. Л., 1972—1990.

Лит.: Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971; Волгин И. Л. Последний год Достоевского. М., 1986; Достоевский. Материалы и исследования. Т. 1—20. СПб., 1974—2013; Карпи Г. Достоевский-экономист. Очерки по социологии литературы. М., 2011; Кирпотин В. Я. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966; Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 1—3. СПб., 1993—1995; Сараскина Л. И. Достоевский. М., 2013; Твардовская В. А. Достоевский в общественной жизни России (1861—1881). М., 1990; Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1—2. М., 1990.