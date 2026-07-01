ДОСТ-МУХАММAД

Дост-Мухаммад (23.12.1792? Кандагар — 09.06.1863? Кабул) — афганский эмир, основатель династии Баракзаев (род Мухаммадзаев).

Сын Паинда-хана , после гибели которого воспитывался семьей матери (из кызылбашей ), затем — старшим братом, Фатх-ханом. При шахе Махмуде — наместник Кохистана, подавлял восстание в Герате (1816), но оказался в опале и бежал к другому брату — Мухаммаду Азам-хану, управителю Кашмира. Когда Махмуд устранил Фатха, Д.-М. с кашмирским ополчением сверг его (1818), но вскоре передал столицу Мухаммаду Азаму, а сам принял власть над Газни (с 1824). В Кабуле утвердился только в 1826, в борьбе с братьями и при поддержке кызылбашей. В 1834 принял титул эмираи оказал поддержку правителю Кандагара в противостоянии Шуджа-аль-Мульку , которому нанес поражение. В ходе Афгано-сикхской войны 1835—1837 провозгласил себя «повелителем верующих» (1836).

Боролся с центробежными устремлениями племенных вождей, развивал торговые связи с Южн. и Центральной Азией, старался завязать дипломатические отношения с Россией и Ираном. Благосклонный прием, оказанный им Виткевича миссии , вызвал настороженность Великобритании, которая в 1838 развязала 1-ю Англо-афганскую войну . Д.-М., в ее начале возглавлявший сопротивление, в ноябре 1840 был разбит, пленен и выслан в Индию , но в 1842, ввиду краха интервенции, освобожден и, вернувшись в Кабул, вновь занял престол с помощью своего сына Акбар-хана . В 1848—1849, воспользовавшись англо-сикхскими войнами, ненадолго захватил Пешавар , в 1855 окончательно объединил Кабульский и Кандагарский эмираты, в 1858—1860 овладел Вост. Систаном и левобережьем Амударьи (Кундуз, Балх, Шибирган, Меймене, Андхой), а в 1863 — Гератом. Таким образом, в его царствование оформилась территориальная база современной афганской государственности. Трое сыновей Д.-М., за которым в национальной историографии закрепилось прозвание «Великий эмир» (Амир-е кабир): Мухаммад Афзаль, Мухаммад Азам и Шер-Али — в разное время занимали трон Афганистана .

Ист.: Mohan Lal. Life of the Amir Dost Mohammed Khan of Kabul with His Political... V. 1—2. London, 1846.

Лит.: Chopra D. M. Dost Muhammad in India // Proceedings of the Indian Historical Records Commission. XIX (1943). P. 82—86; Hamid al-Din. Dost Muhammad and the Second Sikh War // Journal of Pakistan Historical Society. II (October 1954). P. 280—286; Noelle C. State and Tribe in Nineteenth Century Afghanistan: The Reign of Amir Dost Muhammad Khan (1826—1863). London, 1997; Yapp M. E. Disturbances in Eastern Afghanistan 1839—1842 // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. XXV (1962), № 3. P. 499—523.