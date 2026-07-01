ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ - прекращение полномочий органа, учреждения, организации, должностного лица , частного лица, которому поручено какое-либо дело, до окончания заранее установленного срока.

Досрочное прекращение полномочий мо­жет быть доб­ро­воль­ным; например, долж­но­ст­ное ли­цо вы­со­ко­го ран­га ухо­дит в от­став­ку (Пре­зи­дент США Р. Ник­сон в 1974 году, Пре­зи­дент РФ Б. Н. Ель­цин в 1999 году), а пред­ста­вительный ор­ган са­мо­рас­пус­ка­ет­ся (например, ес­ли пар­ла­мент в ус­та­нов­лен­ный срок не соз­дал пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва и не сфор­ми­ро­вал пра­ви­тель­ст­во). Досрочное прекращение полномочий ор­га­на мо­жет быть вы­ну­ж­ден­ным, ко­гда ор­ган, уч­ре­ж­де­ние ли­к­ви­ди­ру­ют­ся ор­га­на­ми или ли­ца­ми, их соз­дав­ши­ми (пра­ви­тель­ст­во уволь­ня­ет­ся в от­став­ку ре­ше­ни­ем пар­ла­мен­та в ре­зуль­та­те во­ту­ма не­до­ве­рия, а долж­но­ст­ное ли­цо уволь­ня­ют по рас­по­ря­же­нию на­чаль­ни­ка). Досрочное прекращение полномочий пред­ста­вительного ор­га­на по его ре­ше­нию (са­мо­рос­пуск) на прак­ти­ке бы­ва­ет край­не ред­ко. Ча­ще все­го пар­ла­мент (как пра­ви­ло, ниж­няя па­ла­та) рас­пус­ка­ет­ся гла­вой го­су­дар­ст­ва (с обя­зательным на­зна­че­ни­ем но­вых вы­бо­ров) в ре­зуль­та­те кон­флик­та ме­ж­ду ним и пра­ви­тель­ст­вом (от­каз в той или иной фор­ме пра­ви­тель­ст­ву в до­ве­рии). Так, в Рос­сии Государственная ду­ма мо­жет быть рас­пу­ще­на Пре­зи­ден­том РФ, ес­ли она три­ж­ды от­ка­за­лась на­зна­чить гла­вой пра­ви­тель­ст­ва кан­ди­да­та, пред­ло­жен­но­го Пре­зи­ден­том РФ, два­ж­ды в те­че­ние 3 месяцев вы­ра­зи­ла не­до­ве­рие Пра­ви­тель­ст­ву РФ (от­ка­за­ла в до­ве­рии Пра­ви­тель­ст­ву РФ, ес­ли во­прос о до­ве­рии был по­став­лен Пра­ви­тель­ст­вом РФ). Ана­ло­гич­ный по­ря­док от­но­ше­ний ус­та­нов­лен в не­ко­то­рых за­ру­беж­ных фе­де­ра­тив­ных го­су­дар­ст­вах. В Рос­сии за­ко­но­дательное со­б­ра­ние субъ­ек­та РФ мо­жет быть рас­пу­ще­но Пре­зи­ден­том РФ, ес­ли оно по­сле ре­ше­ний су­да и пре­ду­пре­ж­де­ний Пре­зи­ден­та РФ не от­ме­ни­ло в ус­та­нов­лен­ный срок сво­их за­ко­нов, иных ак­тов, про­ти­во­ре­ча­щих Кон­сти­ту­ции РФ, фе­де­раль­ным за­ко­нам, гру­бо на­ру­шаю­щих пра­ва и сво­бо­ды че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, два­ж­ды (в оп­ре­де­лён­ных си­туа­ци­ях три­ж­ды) от­ка­за­ло в на­де­ле­нии пол­но­мо­чия­ми гла­вы субъ­ек­та Фе­де­ра­ции кан­ди­да­ту­рам, пред­став­лен­ным Пре­зи­ден­том РФ.

Досрочное прекращение полномочий де­пу­та­та (се­на­то­ра) пред­ста­вительного ор­га­на про­ис­хо­дит в ре­зуль­та­те за­яв­ле­ния об от­став­ке, о вы­хо­де из со­ста­ва пред­ста­вительного ор­га­на (в Рос­сии это име­ло ме­сто и в Государственной ду­ме, и в Со­ве­те Фе­де­ра­ции), в ре­зуль­та­те ли­ше­ния его пол­но­мо­чий пред­ста­вительным ор­га­ном (например, в ре­зуль­та­те об­ви­нительного при­го­во­ра или в слу­ча­ях сис­те­ма­тического не­уча­стия в ра­бо­те пар­ла­мен­та). Досрочное прекращение полномочий де­пу­та­та ре­ше­ни­ем пред­ста­вительного ор­га­на воз­мож­но и по другим при­чи­нам (например, из­ме­не­ние гра­ж­дан­ст­ва, вы­езд за гра­ни­цу на по­сто­ян­ное ме­сто жи­тель­ст­ва). Де­пу­тат пре­кра­ща­ет пол­но­мо­чия в ре­зуль­та­те его от­зы­ва из­би­ра­те­ля­ми (это воз­мож­но в стра­нах, где де­пу­тат име­ет им­пе­ра­тив­ный ман­дат). Де­пу­та­ты за­ко­но­дательных со­б­ра­ний субъ­ек­тов фе­де­ра­ций мо­гут быть дос­роч­но ото­зва­ны та­ким спо­со­бом в не­ко­то­рых шта­тах США. В Рос­сии в не­ко­то­рых субъ­ек­тах РФ за­ко­ны (ус­та­вы) пре­ду­смат­ри­ва­ют воз­мож­ность дос­роч­но­го от­зы­ва де­пу­та­тов за­ко­но­дательных со­б­ра­ний из­би­ра­те­ля­ми.

Пре­зи­дент РФ мо­жет пре­кра­тить пол­но­мо­чия дос­роч­но в ре­зуль­та­те доб­ро­воль­ной от­став­ки, при стой­кой не­спо­соб­но­сти по со­стоя­нию здо­ро­вья осу­ще­ст­в­лять при­над­ле­жа­щие ему пол­но­мо­чия. Пра­ви­тель­ст­во РФ на­зна­ча­ет­ся без ука­за­ния сро­ка. Оно мо­жет пре­кра­тить пол­но­мо­чия в свя­зи с доб­ро­воль­ной от­став­кой, в ре­зуль­та­те ре­ше­ния пар­ла­мен­та о во­ту­ме не­до­ве­рия или от­ка­за в до­ве­рии (окон­чательное ре­ше­ние при­ни­ма­ет Пре­зи­дент РФ), при уволь­не­нии Пре­зи­ден­том РФ Пред­се­да­те­ля Пра­ви­тель­ст­ва РФ, а сле­до­ва­тель­но, и все­го со­ста­ва Пра­ви­тель­ст­ва РФ (име­ло ме­сто в Рос­сии не­од­но­крат­но). Кро­ме то­го, при из­бра­нии Пре­зи­ден­та РФ Пра­ви­тель­ст­во РФ сла­га­ет пе­ред ним свои пол­но­мо­чия. Гла­вы субъ­ек­тов РФ в не­ко­то­рых субъ­ек­тах РФ мо­гут дос­роч­но пре­кра­тить свои пол­но­мо­чия по та­ким же ос­но­ва­ни­ям, что и Пре­зи­дент РФ (во мно­гих субъ­ек­тах РФ им­пич­мент не пре­ду­смот­рен), а так­же мо­гут быть от­ре­ше­ны от долж­но­сти дос­роч­но Пре­зи­ден­том РФ в свя­зи с не­вы­пол­не­ни­ем сво­их обя­зан­но­стей и ут­ра­той до­ве­рия, а так­же ес­ли они в ус­та­нов­лен­ный срок по­сле пре­ду­пре­ж­де­ний Пре­зи­ден­та РФ не от­ме­нят нор­ма­тив­ный пра­во­вой акт, при­знан­ный су­дом про­ти­во­ре­ча­щим Кон­сти­ту­ции РФ или фе­де­раль­но­му за­ко­но­да­тель­ст­ву. Долж­но­ст­ные ли­ца, на­хо­дя­щие­ся на государственной или му­ни­ци­паль­ной служ­бе, как пра­ви­ло, ос­во­бо­ж­да­ют­ся от долж­но­сти на­зна­чив­ши­ми их ру­ко­во­ди­те­ля­ми.

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