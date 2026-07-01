ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ - прекращение полномочий органа, учреждения, организации, должностного лица, частного лица, которому поручено какое-либо дело, до окончания заранее установленного срока.
Досрочное прекращение полномочий может быть добровольным; например, должностное лицо высокого ранга уходит в отставку (Президент США Р. Никсон в 1974 году, Президент РФ Б. Н. Ельцин в 1999 году), а представительный орган самораспускается (например, если парламент в установленный срок не создал парламентского большинства и не сформировал правительство). Досрочное прекращение полномочий органа может быть вынужденным, когда орган, учреждение ликвидируются органами или лицами, их создавшими (правительство увольняется в отставку решением парламента в результате вотума недоверия, а должностное лицо увольняют по распоряжению начальника). Досрочное прекращение полномочий представительного органа по его решению (самороспуск) на практике бывает крайне редко. Чаще всего парламент (как правило, нижняя палата) распускается главой государства (с обязательным назначением новых выборов) в результате конфликта между ним и правительством (отказ в той или иной форме правительству в доверии). Так, в России Государственная дума может быть распущена Президентом РФ, если она трижды отказалась назначить главой правительства кандидата, предложенного Президентом РФ, дважды в течение 3 месяцев выразила недоверие Правительству РФ (отказала в доверии Правительству РФ, если вопрос о доверии был поставлен Правительством РФ). Аналогичный порядок отношений установлен в некоторых зарубежных федеративных государствах. В России законодательное собрание субъекта РФ может быть распущено Президентом РФ, если оно после решений суда и предупреждений Президента РФ не отменило в установленный срок своих законов, иных актов, противоречащих Конституции РФ, федеральным законам, грубо нарушающих права и свободы человека и гражданина, дважды (в определённых ситуациях трижды) отказало в наделении полномочиями главы субъекта Федерации кандидатурам, представленным Президентом РФ.
Досрочное прекращение полномочий депутата (сенатора) представительного органа происходит в результате заявления об отставке, о выходе из состава представительного органа (в России это имело место и в Государственной думе, и в Совете Федерации), в результате лишения его полномочий представительным органом (например, в результате обвинительного приговора или в случаях систематического неучастия в работе парламента). Досрочное прекращение полномочий депутата решением представительного органа возможно и по другим причинам (например, изменение гражданства, выезд за границу на постоянное место жительства). Депутат прекращает полномочия в результате его отзыва избирателями (это возможно в странах, где депутат имеет императивный мандат). Депутаты законодательных собраний субъектов федераций могут быть досрочно отозваны таким способом в некоторых штатах США. В России в некоторых субъектах РФ законы (уставы) предусматривают возможность досрочного отзыва депутатов законодательных собраний избирателями.
Президент РФ может прекратить полномочия досрочно в результате добровольной отставки, при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия. Правительство РФ назначается без указания срока. Оно может прекратить полномочия в связи с добровольной отставкой, в результате решения парламента о вотуме недоверия или отказа в доверии (окончательное решение принимает Президент РФ), при увольнении Президентом РФ Председателя Правительства РФ, а следовательно, и всего состава Правительства РФ (имело место в России неоднократно). Кроме того, при избрании Президента РФ Правительство РФ слагает перед ним свои полномочия. Главы субъектов РФ в некоторых субъектах РФ могут досрочно прекратить свои полномочия по таким же основаниям, что и Президент РФ (во многих субъектах РФ импичмент не предусмотрен), а также могут быть отрешены от должности досрочно Президентом РФ в связи с невыполнением своих обязанностей и утратой доверия, а также если они в установленный срок после предупреждений Президента РФ не отменят нормативный правовой акт, признанный судом противоречащим Конституции РФ или федеральному законодательству. Должностные лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, как правило, освобождаются от должности назначившими их руководителями.