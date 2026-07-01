ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА - отрасль педагогики , изучающая закономерности развития, воспитания и обучения детей в возрасте, предшествующем поступлению в школу.

Дошкольная педагогика опи­ра­ет­ся на ме­то­до­ло­гию и ка­те­го­ри­аль­ный ап­па­рат об­щей пе­да­го­ги­ки. Ис­сле­до­ва­ния в дошкольной педагогике но­сят меж­дис­ци­п­ли­нар­ный ха­рак­тер и за­ни­ма­ют по­гра­нич­ное по­ло­же­ние на пе­ре­се­че­нии сфер об­щей пе­да­го­ги­ки, дет­ской пси­хо­ло­гии и воз­рас­тной фи­зио­ло­гии.

В ис­то­рии пе­да­го­гич. мыс­ли дошкольная педагогика дол­гое вре­мя не вы­де­ля­лась как са­мо­сто­ятельная от­расль. Рас­су­ж­де­ния боль­шин­ст­ва мыс­ли­те­лей древ­но­сти о вос­пи­та­нии но­си­ли пре­имущественно об­щий ха­рак­тер, их за­ме­ча­ния о ран­них эта­пах воз­рас­тно­го раз­ви­тия пред­став­ле­ны лишь отдельными кос­вен­ны­ми вы­ска­зы­ва­ния­ми. Это бы­ло свя­за­но с пре­об­ла­дав­шей в об­щественном соз­на­нии кон­цеп­ци­ей дет­ст­ва, ко­то­рое во­об­ще не вы­де­ля­лось в ка­че­ст­ве от­дель­но­го эта­па раз­ви­тия че­ло­ве­ка. Рас­смот­ре­ние ре­бён­ка с точ­ки зре­ния его не­со­вер­шен­ст­ва, от­ста­ва­ния от взрос­ло­го по всем фи­зическим и пси­хо­ло­гическим па­ра­мет­рам по­ро­ж­да­ло об­щую на­прав­лен­ность пе­да­го­гической мыс­ли на пре­одо­ле­ние это­го от­ста­ва­ния. Це­лью вос­пи­та­ния и обу­че­ния ста­ви­лось дос­ти­же­ние «не­со­вер­шен­ным взрос­лым», ка­ко­вым счи­тал­ся ре­бё­нок, уров­ня нор­маль­но­го раз­ви­тия взрос­ло­го. Осо­бен­но­сти воз­рас­тно­го пси­хо­фи­зического раз­ви­тия рас­це­ни­ва­лись главным образом как по­ме­хи на пу­ти к дос­ти­же­нию этой це­ли. Основные прин­ци­пы обу­че­ния и вос­пи­та­ния че­ло­ве­ка от ро­ж­де­ния до юно­сти, вклю­чая пе­ри­од до­шко­ль­но­го дет­ст­ва, сфор­му­ли­ро­вал Я. А. Ко­мен­ский («Ма­те­рин­ская шко­ла», 1632 год; «Ве­ли­кая ди­дак­ти­ка», 1657 год; «Мир чув­ст­вен­ных ве­щей в кар­тин­ках», 1658 год).

В эпо­ху Про­све­ще­ния ​гу­ма­ни­стические тен­ден­ции раз­ви­вал Дж. Локк, вы­дви­нув­ший важ­ные пси­хо­ло­го-пе­да­го­гические по­ло­же­ния об учё­те воз­рас­тных осо­бен­но­стей, ме­ха­низ­ме при­выч­ки и её ро­ли в фор­ми­ро­ва­нии ха­рак­те­ра, раз­ви­тии лю­бо­зна­тель­но­сти де­тей и по­ка­зав­ший пу­ти фор­ми­ро­ва­ния нрав­ст­вен­но­сти. Для дошкольной педагогики важ­ное зна­че­ние име­ли идеи Ж. Ж. Рус­со, ко­то­рый ут­вер­ждал, что дет­ст­во долж­но рас­смат­ри­вать­ся как не­что са­мо­стоя­тель­ное в об­щем про­цес­се ста­нов­ле­ния лич­но­сти, имею­щее свои за­ко­ны раз­ви­тия.

Во второй половине XVIII века про­бле­мы вос­пи­та­ния де­тей до­шко­ль­но­го воз­рас­та ста­ви­лись в тру­дах И. Б. Ба­зе­до­ва, И. Пес­та­лоц­ци и других.

В XIX веке ста­нов­ле­нию дошкольной педагогики как са­мо­сто­ятельной от­рас­ли зна­ния спо­соб­ст­во­ва­ла дея­тель­ность Ф. Фре­бе­ля. В ос­но­ве его сис­те­мы до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния ле­жа­ли про­грес­сив­ные идеи: пред­став­ле­ние о ре­бён­ке как о раз­ви­ваю­щей­ся лич­но­сти, по­ни­ма­ние раз­ви­тия лич­но­сти как дея­тель­но­ст­но­го вхо­ж­де­ния ре­бён­ка в мир при­род­ных и со­ци­аль­ных яв­ле­ний, ор­га­ни­за­ция специальных до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний и прочее. Ори­ги­наль­ные кон­цеп­ции дошкольной педагогики со­з­да­ли П. Кер­го­мар, Ж. О. Дек­ро­ли, М. Мон­тес­со­ри.

Во второй половине XX века за­ру­беж­ная дошкольная педагогика опи­ра­лась на различные те­че­ния в пси­хо­ло­гии (ког­ни­тив­ное, би­хе­вио­ри­ст­ское, пси­хо­ана­ли­ти­че­ское, гу­ма­ни­сти­че­ское и другие). Прак­ти­че­ски все спе­циа­ли­сты при­зна­ют зна­че­ние опы­та ран­не­го дет­ст­ва как ре­шаю­ще­го фак­то­ра, оп­ре­де­ляю­ще­го даль­ней­шее раз­ви­тие ре­бён­ка. Основные рас­хо­ж­де­ния во взгля­дах на дошкольную педагогику ка­са­ют­ся ис­поль­зо­ва­ния форм обу­че­ния до­шко­ль­ни­ков, со­от­но­ше­ния «ака­де­ми­че­ских» (ког­ни­тив­ных), эмо­цио­наль­ных и со­ци­аль­ных фак­то­ров в фор­ми­ро­ва­нии са­мо­соз­на­ния де­тей. Ус­лов­но вы­де­ля­ют­ся различные мо­де­ли до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния: «ака­де­ми­че­ская» (фор­ми­ро­ва­ние уме­ний и на­вы­ков), ин­тел­лек­ту­аль­ная (сво­бод­ная по­ис­ко­вая дея­тель­ность в «обо­га­щён­ной сре­де», вер­баль­ное взаи­мо­дей­ст­вие со взрос­лы­ми и свер­ст­ни­ка­ми), «тра­ди­ци­он­ная» (са­мая рас­про­стра­нён­ная мо­дель, ос­но­ван­ная на со­че­та­нии ум­ст­вен­но­го, эмо­цио­наль­но­го, фи­зического и творческого раз­ви­тия).

В Рос­сии дли­тель­ное вре­мя про­бле­мы дошкольной педагогики от­но­си­лись пре­имущественно к се­мей­но­му вос­пи­та­нию. Об­щественное вос­пи­та­ние де­тей вос­при­ни­ма­лось не­га­тив­но, до­шко­ль­ные уч­ре­ж­де­ния не но­си­ли мас­со­во­го ха­рак­те­ра. В XVIII веке И. И. Бец­кой раз­ра­бо­тал сис­те­му вос­пи­та­ния де­тей, в том числе до­шко­ль­ни­ков, в за­кры­тых об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ни­ях. В XIX веке Е. О. Гу­гель соз­дал шко­лу для де­тей 4–6 лет и раз­ра­бо­тал ди­дак­тические ос­но­вы вос­пи­та­тель­но-­об­ра­зо­вательных ра­бо­ты со стар­ши­ми до­шко­ль­ни­ка­ми. Не­об­хо­ди­мость раз­ви­тия дошкольной педагогики («нау­ки до нау­ки») при­зна­вал В. Ф. Одо­ев­ский. В соз­да­нии отечественной кон­цеп­ции дошкольной педагогики важ­ную роль сыг­ра­ли К. Д. Ушин­ский, Е. Н. Во­до­во­зо­ва, А. С. Си­мо­но­вич, Е. И. Кон­ра­ди. На ру­бе­же XIX-XX веков по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние Фре­бе­лев­ские об­ще­ст­ва и кур­сы, ко­то­рые раз­ра­ба­ты­ва­ли тео­рию дошкольной педагогики, го­то­ви­ли вос­пи­та­те­лей до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний. Идеи об­щественного вос­пи­та­ния де­тей под­дер­жи­вал П. Ф. Кап­те­рев. Сис­те­му фи­зического раз­ви­тия до­шко­ль­ни­ков пред­ло­жил П. Ф. Лес­гафт. Идеи сво­бод­но­го вос­пи­та­ния до­шко­ль­ни­ков пре­тво­ря­ли в жизнь К. Н. Вент­цель, Л. К. Шле­гер, М. Х. Свен­тиц­кая. Ори­ги­наль­ную сис­те­му до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния раз­ра­бо­та­ла Е. И. Ти­хее­ва (ме­то­ди­ка раз­ви­тия ре­чи де­тей, про­бле­мы сен­сор­но­го вос­пи­та­ния и другие).

По­сле 1917 года го­су­дар­ст­во ста­ло уде­лять дошкольной педагогики боль­шое вни­ма­ние. В 1920-е годы ещё про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать Фре­бе­лев­ские уч­ре­ж­де­ния. На съез­дах по до­шко­ль­но­му вос­пи­та­нию (1919, 1921, 1924, 1928 годов) вы­ра­ба­ты­ва­лась но­вая кон­цеп­ция дошкольной педагогики. На­чи­ная со 2-го съез­да в дошкольной педагогики ста­ли пре­об­ла­дать идеи мар­кси­ст­ской пе­да­го­ги­ки. Идео­ло­ги­за­ции и по­ли­ти­за­ции до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния в зна­чительной сте­пе­ни спо­соб­ст­во­ва­ла Н. К. Круп­ская. Ве­ду­щи­ми прин­ци­па­ми дошкольной педагогики (прак­ти­че­ски до середины 1980-х годов) бы­ли раз­ви­тие кол­лек­ти­виз­ма и ма­те­риа­листические ми­ро­воз­зре­ния, пре­об­ла­да­ние тру­до­во­го на­ча­ла в вос­пи­та­нии, ан­ти­ре­ли­ги­оз­ная про­па­ган­да, кри­тическое от­но­ше­ние к не­идео­ло­гическим иг­рам, пра­з­д­ни­кам, дет­ским кни­гам и прочее. К концу 1920-х годов дет­ские уч­ре­ж­де­ния, ис­поль­зо­вав­шие сис­те­мы вос­пи­та­ния, не одоб­рен­ные Нар­ком­про­сом, бы­ли за­кры­ты. Зна­чительный урон раз­ви­тию дошкольной педагогики на­нес­ло по­ста­нов­ле­ние ЦК ВКП(б) «О пе­до­ло­ги­че­ских из­вра­ще­ни­ях в сис­те­ме нар­ком­про­сов» (1936 год).

В 1943 году при Академии педагогических наук РСФСР был соз­дан сек­тор про­блем до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния. В 1944-1953 годах А. П. Усо­вой совместно с со­труд­ни­ка­ми раз­ра­бо­та­на сис­те­ма ди­дак­ти­ки дет­ско­го са­да: соз­да­на про­грам­ма и ме­то­ди­ка обу­че­ния до­шко­ль­ни­ков. В 1960 году соз­дан Научно-исследовательский институт до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния Академии педагогических наук. Его со­труд­ни­ки совместно с АМН СССР соз­да­ли еди­ную про­грам­му вос­пи­та­ния в до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ни­ях, на­прав­лен­ную на ли­к­ви­да­цию ра­зоб­щён­но­сти в вос­пи­тательной ра­бо­те с деть­ми ран­не­го и до­шко­ль­но­го воз­рас­та. Боль­шое влия­ние на дошкольную педагогику ока­за­ли ра­бо­ты в сфе­ре пси­хо­ло­гии до­шко­ль­но­го воз­рас­та А. В. За­по­рож­ца, Д. Б. Эль­ко­ни­на, Л. А. Вен­ге­ра, Н. Н. Под­дъя­ко­ва.

С середины 1980-х годов соз­да­ют­ся но­вые кон­цеп­ции дошкольной педагогики, ос­но­ван­ные на прин­ци­пах гу­ма­низ­ма и де­мо­кра­ти­за­ции и ори­ен­ти­ро­ван­ные на са­мо­цен­ность до­шко­ль­но­го дет­ст­ва. Государственные и ча­ст­ные до­шко­ль­ные уч­ре­ж­де­ния ра­бо­та­ют по ва­риа­тив­ным (в том числе ав­тор­ским) про­грам­мам. У ро­ди­те­лей поя­ви­лась воз­мож­ность вы­бо­ра до­шко­ль­но­го уч­ре­ж­де­ния в за­ви­си­мо­сти от сво­их об­ра­зо­вательных пред­поч­те­ний и фи­нан­со­вых воз­мож­но­стей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)