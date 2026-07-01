ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА - отрасль педагогики, изучающая закономерности развития, воспитания и обучения детей в возрасте, предшествующем поступлению в школу.
Дошкольная педагогика опирается на методологию и категориальный аппарат общей педагогики. Исследования в дошкольной педагогике носят междисциплинарный характер и занимают пограничное положение на пересечении сфер общей педагогики, детской психологии и возрастной физиологии.
В истории педагогич. мысли дошкольная педагогика долгое время не выделялась как самостоятельная отрасль. Рассуждения большинства мыслителей древности о воспитании носили преимущественно общий характер, их замечания о ранних этапах возрастного развития представлены лишь отдельными косвенными высказываниями. Это было связано с преобладавшей в общественном сознании концепцией детства, которое вообще не выделялось в качестве отдельного этапа развития человека. Рассмотрение ребёнка с точки зрения его несовершенства, отставания от взрослого по всем физическим и психологическим параметрам порождало общую направленность педагогической мысли на преодоление этого отставания. Целью воспитания и обучения ставилось достижение «несовершенным взрослым», каковым считался ребёнок, уровня нормального развития взрослого. Особенности возрастного психофизического развития расценивались главным образом как помехи на пути к достижению этой цели. Основные принципы обучения и воспитания человека от рождения до юности, включая период дошкольного детства, сформулировал Я. А. Коменский («Материнская школа», 1632 год; «Великая дидактика», 1657 год; «Мир чувственных вещей в картинках», 1658 год).
В эпоху Просвещения гуманистические тенденции развивал Дж. Локк, выдвинувший важные психолого-педагогические положения об учёте возрастных особенностей, механизме привычки и её роли в формировании характера, развитии любознательности детей и показавший пути формирования нравственности. Для дошкольной педагогики важное значение имели идеи Ж. Ж. Руссо, который утверждал, что детство должно рассматриваться как нечто самостоятельное в общем процессе становления личности, имеющее свои законы развития.
Во второй половине XVIII века проблемы воспитания детей дошкольного возраста ставились в трудах И. Б. Базедова, И. Песталоцци и других.
В XIX веке становлению дошкольной педагогики как самостоятельной отрасли знания способствовала деятельность Ф. Фребеля. В основе его системы дошкольного воспитания лежали прогрессивные идеи: представление о ребёнке как о развивающейся личности, понимание развития личности как деятельностного вхождения ребёнка в мир природных и социальных явлений, организация специальных дошкольных учреждений и прочее. Оригинальные концепции дошкольной педагогики создали П. Кергомар, Ж. О. Декроли, М. Монтессори.
Во второй половине XX века зарубежная дошкольная педагогика опиралась на различные течения в психологии (когнитивное, бихевиористское, психоаналитическое, гуманистическое и другие). Практически все специалисты признают значение опыта раннего детства как решающего фактора, определяющего дальнейшее развитие ребёнка. Основные расхождения во взглядах на дошкольную педагогику касаются использования форм обучения дошкольников, соотношения «академических» (когнитивных), эмоциональных и социальных факторов в формировании самосознания детей. Условно выделяются различные модели дошкольного воспитания: «академическая» (формирование умений и навыков), интеллектуальная (свободная поисковая деятельность в «обогащённой среде», вербальное взаимодействие со взрослыми и сверстниками), «традиционная» (самая распространённая модель, основанная на сочетании умственного, эмоционального, физического и творческого развития).
В России длительное время проблемы дошкольной педагогики относились преимущественно к семейному воспитанию. Общественное воспитание детей воспринималось негативно, дошкольные учреждения не носили массового характера. В XVIII веке И. И. Бецкой разработал систему воспитания детей, в том числе дошкольников, в закрытых образовательных учреждениях. В XIX веке Е. О. Гугель создал школу для детей 4–6 лет и разработал дидактические основы воспитательно-образовательных работы со старшими дошкольниками. Необходимость развития дошкольной педагогики («науки до науки») признавал В. Ф. Одоевский. В создании отечественной концепции дошкольной педагогики важную роль сыграли К. Д. Ушинский, Е. Н. Водовозова, А. С. Симонович, Е. И. Конради. На рубеже XIX-XX веков получили распространение Фребелевские общества и курсы, которые разрабатывали теорию дошкольной педагогики, готовили воспитателей дошкольных учреждений. Идеи общественного воспитания детей поддерживал П. Ф. Каптерев. Систему физического развития дошкольников предложил П. Ф. Лесгафт. Идеи свободного воспитания дошкольников претворяли в жизнь К. Н. Вентцель, Л. К. Шлегер, М. Х. Свентицкая. Оригинальную систему дошкольного воспитания разработала Е. И. Тихеева (методика развития речи детей, проблемы сенсорного воспитания и другие).
После 1917 года государство стало уделять дошкольной педагогики большое внимание. В 1920-е годы ещё продолжали действовать Фребелевские учреждения. На съездах по дошкольному воспитанию (1919, 1921, 1924, 1928 годов) вырабатывалась новая концепция дошкольной педагогики. Начиная со 2-го съезда в дошкольной педагогики стали преобладать идеи марксистской педагогики. Идеологизации и политизации дошкольного воспитания в значительной степени способствовала Н. К. Крупская. Ведущими принципами дошкольной педагогики (практически до середины 1980-х годов) были развитие коллективизма и материалистические мировоззрения, преобладание трудового начала в воспитании, антирелигиозная пропаганда, критическое отношение к неидеологическим играм, праздникам, детским книгам и прочее. К концу 1920-х годов детские учреждения, использовавшие системы воспитания, не одобренные Наркомпросом, были закрыты. Значительный урон развитию дошкольной педагогики нанесло постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» (1936 год).
В 1943 году при Академии педагогических наук РСФСР был создан сектор проблем дошкольного воспитания. В 1944-1953 годах А. П. Усовой совместно с сотрудниками разработана система дидактики детского сада: создана программа и методика обучения дошкольников. В 1960 году создан Научно-исследовательский институт дошкольного воспитания Академии педагогических наук. Его сотрудники совместно с АМН СССР создали единую программу воспитания в дошкольных учреждениях, направленную на ликвидацию разобщённости в воспитательной работе с детьми раннего и дошкольного возраста. Большое влияние на дошкольную педагогику оказали работы в сфере психологии дошкольного возраста А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина, Л. А. Венгера, Н. Н. Поддъякова.
С середины 1980-х годов создаются новые концепции дошкольной педагогики, основанные на принципах гуманизма и демократизации и ориентированные на самоценность дошкольного детства. Государственные и частные дошкольные учреждения работают по вариативным (в том числе авторским) программам. У родителей появилась возможность выбора дошкольного учреждения в зависимости от своих образовательных предпочтений и финансовых возможностей.