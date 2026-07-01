ДОРЖИЕВ АГВАН ЛОБСАН
ДОРЖИЕВ АГВАН ЛОБСАН - хамбо-лама, бурятско-тибетский учёный, дипломат, просветитель, видный деятель буддийского реформаторского движения.
Родом из хоринских бурят. В 19-летнем возрасте отправился паломником в Тибет. Получил высшее богословское образование (1888 год) при монастыре Брайбун (близ Лхасы, Тибет); был назначен одним из трёх духовных наставников (цаннид-хамбо) юного Далай-ламы XIII Тубтен Гьяцо (1876-1933 годы).
С конца XIX века выступал дипломатическим посредником между Тибетом и Россией. Часто бывал в Санкт-Петербурге. Оказывал содействие русской экспедициям в Центральной Азии. С 1899 член Русского географического общества. С 1901 года полномочный представитель Тибета при правительстве России (позднее представлял Тибет при правительстве СССР).
Известен как организатор строительства буддийского храма в Санкт-Петербурге (район Старой Деревни). Доржиев основал также ряд храмов в Западной Бурятии, Буддийскую академию (цаннид-чойра) в Калмыкии. После 1917 года выступил идеологом буддийского обновленчества, пытаясь согласовать учение Будды с марксистской социальной утопией. Оказывал большую помощь буддологическим исследованиям Ф. И. Щербатского и его учеников (А. И. Вострикова, Е. Е. Обермиллера и другие). В 1922 годщу возглавил знаменитую школу (аршан) тибетской медицины при Ацагатском дацане (недалеко от Улан-Удэ) в Бурятии. В декабре 1928 гда на заседании Отделения гуманитарных наук Академии наук СССР утверждён в качестве иностранного (тибетского) учёного - член Совета Института буддийской культуры Академии наук СССР. Предпринял первые попытки создания бурятского алфавита (отличного от старомонгольского). В конце 1920-х - 1930-е годы противостоял разгрому буддийской культуры в Бурятии. В 1931 году выслан из Бурятии, где пользовался исключительным авторитетом, в Ленинград. В январе 1937 года тяжелобольной Доржиев вернулся в Бурятию, жил в Ацагатском аршане. Арестован в ноябре 1937 года; после единственного допроса был переведён в тюремную больницу, где и скончался.
Сочинения:
Ло-гун-гье-бо: Один из религиозных обычаев в Лхасе. СПб., 1909;
Чано Батор: Героическая поэма иркутских бурят-ойратов / Запись Н. Амагаева. Послесл. А. Доржиева. СПб., 1910.