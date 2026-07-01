ДОРЖИЕВ АГВАН ЛОБСАН

ДОРЖИЕВ АГВАН ЛОБСАН - хамбо-лама, бурятско-тибетский учёный, дипломат, просветитель, видный деятель буддийского реформаторского движения.

Ро­дом из хо­рин­ских бу­рят. В 19-лет­нем воз­рас­те от­пра­вил­ся па­лом­ни­ком в Ти­бет. По­лу­чил выс­шее бо­го­слов­ское об­ра­зо­ва­ние (1888 год) при монастыре Брай­бун (близ Лха­сы, Ти­бет); был на­зна­чен од­ним из трёх ду­хов­ных на­став­ни­ков (цан­нид-хам­бо) юно­го Да­лай-ла­мы XIII Туб­тен Гья­цо (1876-1933 годы).

С конца XIX века вы­сту­пал ди­пло­ма­тическим по­сред­ни­ком ме­ж­ду Ти­бе­том и Рос­си­ей. Час­то бы­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Ока­зы­вал со­дей­ст­вие русской экс­пе­ди­ци­ям в Центральной Азии. С 1899 член Русского географического общества. С 1901 года пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель Ти­бе­та при пра­ви­тель­ст­ве Рос­сии (позд­нее пред­став­лял Ти­бет при пра­ви­тель­ст­ве СССР).

Из­вес­тен как ор­га­ни­за­тор строи­тель­ст­ва буд­дий­ско­го хра­ма в Санкт-Пе­тер­бур­ге (рай­он Ста­рой Де­рев­ни). Доржиев ос­но­вал так­же ряд хра­мов в Западной Бу­ря­тии, Буд­дий­скую ака­де­мию (цан­нид-чой­ра) в Кал­мы­кии. По­сле 1917 года вы­сту­пил идео­ло­гом буд­дий­ско­го об­нов­лен­че­ст­ва, пы­та­ясь со­гла­со­вать уче­ние Буд­ды с марк­си­ст­ской со­ци­аль­ной уто­пи­ей. Ока­зы­вал боль­шую по­мощь буд­до­ло­гическим ис­сле­до­ва­ни­ям Ф. И. Щер­бат­ско­го и его уче­ни­ков (А. И. Вос­три­ко­ва, Е. Е. Обер­мил­ле­ра и другие). В 1922 годщу воз­гла­вил зна­ме­ни­тую шко­лу (ар­шан) ти­бетской ме­ди­ци­ны при Аца­гат­ском да­ца­не (не­да­ле­ко от Улан-Удэ) в Бу­ря­тии. В декабре 1928 гда на за­се­да­нии От­де­ле­ния гу­ма­ни­тар­ных на­ук Академии наук СССР ут­вер­ждён в ка­че­ст­ве ино­стран­но­го (ти­бетского) учё­но­го - член Со­ве­та Института буд­дий­ской куль­ту­ры Академии наук СССР. Пред­при­нял пер­вые по­пыт­ки соз­да­ния бу­рятского ал­фа­ви­та (от­лич­но­го от ста­ро­мон­голь­ско­го). В конце 1920-х - 1930-е годы про­ти­во­сто­ял раз­гро­му буд­дий­ской куль­ту­ры в Бу­ря­тии. В 1931 году вы­слан из Бу­ря­тии, где поль­зо­вал­ся ис­клю­чи­тель­ным ав­то­ри­те­том, в Ле­нин­град. В январе 1937 года тя­же­ло­боль­ной Доржиев вер­нул­ся в Бу­ря­тию, жил в Аца­гат­ском ар­ша­не. Аре­сто­ван в но­ябре 1937 года; по­сле един­ст­вен­но­го до­про­са был пе­ре­ве­дён в тю­рем­ную боль­ни­цу, где и скон­чал­ся.

Сочинения:

Ло-гун-гье-бо: Один из ре­ли­ги­оз­ных обы­ча­ев в Лха­се. СПб., 1909;

Ча­но Ба­тор: Ге­рои­че­ская по­эма ир­кут­ских бу­рят-ой­ра­тов / За­пись Н. Ама­гае­ва. По­слесл. А. Дор­жие­ва. СПб., 1910.