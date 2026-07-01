ДОРСЕТ
ДОРСЕТ - археологическая культура неолита и эпохи раннего металла (800 год до нашей эры - 1300 год до нашей эры) в прибрежных районах Канады, включая острова Канадского Арктического архипелага и Ньюфаундленд, на северном и восточном побережье Гренландии.
Выделена новозеландским археологом Д. Дженнессом по материалам исследований в 1925 году на мысе Дорсет (остров Баффинова Земля). Различают 3 периода: в раннем (800-200 годы до нашей эры) носители Дорсет обитали главным образом на арктических побережьях; в среднем (200 год до нашей эры - 500 год до нашей эры) ухудшение климата заставило их отступить к югу; в позднем (500-1300 годы) они вновь освоили «высокие широты». Стоянки и поселения на морском берегу. Жилища: переносные из звериных шкур и углублённые круглые в плане из дёрна (диаметр 3-9 метров; в центре - опоры, вдоль стен - земляные «спальные платформы»).
В позднем Дорсете появились каменные прямоугольные (50×5 метров) «общинные дома»; по мнению одних исследователей, они использовались для ритуалов, по мнению других, - как жилища перед коллективной охотой. Характерны костяные наконечники поворотного гарпуна, каменные наконечники копий, стрел, ножи, резцы, скребки (на ранних этапах микролиты и ножевидные пластины, позднее появляется двусторонняя ретушь и шлифовка), каменные жировые лампы, полозья ручных нарт из китовой кости, снеговые ножи и миниатюрные скульптуры белых медведей, тюленей, птиц из моржового клыка. В основе хозяйства - арктический зверобойный промысел. Дорсет сформировалась на основе культуры пре-Дорсет, распространившейся в арктических районах Северной Америки в середине 2 - середине 1-го тысячелетия до нашей эры. Большинство исследователей считают, что носители Дорсет были предками эскимосов Восточной Канады и Гренландии, с которыми вступили в контакт выходцы из Северной Европы в XV-XVI веках.
Иллюстрация:
Культура Дорсет. Ритуальный гребень из моржового клыка с острова Девон в заливе Максуэлл (Канада). Национальный музей человека (Оттава). Архив БРЭ.