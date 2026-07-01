ДОРСЕТ

ДОРСЕТ - археологическая культура неолита и эпохи раннего металла (800 год до нашей эры - 1300 год до нашей эры) в прибрежных районах Канады, включая острова Канадского Арктического архипелага и Ньюфаундленд, на северном и восточном побережье Гренландии.

Вы­де­ле­на но­во­зеландским ар­хео­ло­гом Д. Джен­нес­сом по ма­те­риа­лам ис­сле­до­ва­ний в 1925 году на мы­се Дор­сет (остров Баф­фи­но­ва Зем­ля). Раз­ли­ча­ют 3 пе­рио­да: в ран­нем (800-200 годы до нашей эры) но­си­те­ли Дорсет оби­та­ли главным образом на арк­ти­че­ских по­бе­режь­ях; в сред­нем (200 год до нашей эры - 500 год до нашей эры) ухуд­ше­ние кли­ма­та за­ста­ви­ло их от­сту­пить к югу; в позд­нем (500-1300 годы) они вновь ос­вои­ли «вы­со­кие ши­ро­ты». Сто­ян­ки и по­се­ле­ния на морском бе­ре­гу. Жи­ли­ща: пе­ре­нос­ные из зве­ри­ных шкур и уг­луб­лён­ные круг­лые в пла­не из дёр­на (диа­метр 3-9 метров; в цен­тре - опо­ры, вдоль стен - зем­ля­ные «спаль­ные плат­фор­мы»).

В позд­нем Дорсете поя­ви­лись ка­мен­ные пря­мо­уголь­ные (50×5 метров) «об­щин­ные до­ма»; по мне­нию од­них ис­сле­до­ва­те­лей, они ис­поль­зо­ва­лись для ри­туа­лов, по мне­нию дру­гих, - как жи­ли­ща пе­ред кол­лек­тив­ной охо­той. Ха­рак­тер­ны кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки по­во­рот­но­го гар­пу­на, ка­мен­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий, стрел, но­жи, рез­цы, скреб­ки (на ран­них эта­пах мик­ро­ли­ты и но­же­вид­ные пла­сти­ны, позд­нее по­яв­ля­ет­ся дву­сто­рон­няя ре­тушь и шли­фов­ка), ка­мен­ные жи­ро­вые лам­пы, по­ло­зья руч­ных нарт из ки­то­вой кос­ти, сне­го­вые но­жи и ми­ниа­тюр­ные скульп­ту­ры бе­лых мед­ве­дей, тю­ле­ней, птиц из мор­жо­во­го клы­ка. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - арк­ти­че­ский зве­ро­бой­ный про­мы­сел. Дорсет сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве куль­ту­ры пре-Дор­сет, рас­про­стра­нив­шей­ся в арк­тических рай­онах Северной Аме­ри­ки в середине 2 - середине 1-го тысячелетия до нашей эры. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют, что но­си­те­ли Дорсет бы­ли пред­ка­ми эс­ки­мо­сов Восточной Ка­на­ды и Грен­лан­дии, с ко­то­ры­ми всту­пи­ли в кон­такт вы­ход­цы из Северной Ев­ро­пы в XV-XVI веках.

Иллюстрация:

Куль­ту­ра Дор­сет. Ри­ту­аль­ный гре­бень из мор­жо­во­го клы­ка с ост­ро­ва Де­вон в за­ли­ве Мак­су­элл (Ка­на­да). На­цио­наль­ный му­зей че­ло­ве­ка (От­та­ва). Архив БРЭ.

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