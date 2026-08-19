ДОРОНИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ДОРОНИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА - российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР.
В 1956 году окончила Школу-студию МХАТ (курс П. В. Массальского). В 1956 году работала в Волгоградском областном театре, в 1956-1959 годах в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (Женька Шульженко - «Фабричная девчонка» А. М. Володина, Оксана - «Город на заре» А. Н. Арбузова, Леночка - «В поисках радости» В. С. Розова, Вавка - «Маленькая студентка» Н. Ф. Погодина, Ольга - «Обломов» по И. А. Гончарову). В 1959-1966 годах в БДТ.
Событием театральной жизни стала роль Надежды Монаховой («Варвары» М. Горького). Стихийная сила и подлинность страсти, властная красота при внутр. незащищённости - основная черты персонажей Дорониной, чья индивидуальность во многом определила стилистику театра Г. А. Товстоногова. В образах современниц (Надежда - «Моя старшая сестра» Володина, Наташа - «Ещё раз про любовь» Э. С. Радзинского) Доронина вывела на отечестченную сцену новую героиню - истинно женственную и непреклонную, самоотверженную и требовательную.
Среди ролей: Софья («Горе от ума» А. С. Грибоедова), Лушка («Поднятая целина» по М. А. Шолохову), Настасья Филипповна («Идиот» по Ф. М. Достоевскому), Валентина («Иркутская история» Арбузова), Маша («Три сестры» А. П. Чехова), Лоллия [«Римская комедия» («Дион») Л. Г. Зорина]. В 1966-1972 и 1983-1987 годах (до разделения театра) в труппе МХАТа имени М. Горького: Грушенька («Братья Карамазовы» по Достоевскому), Глебова («Ночная исповедь» Арбузова), Настя («На дне» Горького), Ирина Николаевна («О женщине» Радзинского), Маша («Три сестры»), Дульсинея («Дульсинея Тобосская» Володина), Мамаева («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского), Она («Скамейка» А. И. Гельмана).
В 1972-1983 годах в Московском театре имени Владимира Маяковского, где выступала в ролях широкого диапазона: простолюдинка Альдонса в мюзикле («Человек из Ламанчи» Д. Вассермана и Д. Дериона, музыка М. Ли), королевы Елизавета Английская и Мария Шотландская («Да здравствует королева, виват!» Р. Болта), воровка Соня («Аристократы» Погодина), эксцентричная Подруга матери («Она в отсутствии любви и смерти» Радзинского). Среди других ролей: Аркадина («Чайка» Чехова), Ксантиппа («Беседы с Сократом» Радзинского), Маргарет («Кошка на раскалённой крыше» Т. Уильямса). С 1987 года (после разделения МХАТа) художественный руководитель и актриса МХАТа имени М. Горького: Она («Старая актриса на роль жены Достоевского» Радзинского), леди Макбет («Макбет» У. Шекспира), Раневская («Вишнёвый сад» Чехова), Софья, Васса Железнова («Зыковы», «Васса Железнова» М. Горького).
Поставила спектакли: «Зойкина квартира» (1989 год, сыграла Зою Денисовну Пельц), «Вьё Карре» Уильямса (1990 год), «Полоумный Журден» и «Белая гвардия» М. А. Булгакова (оба 1991 год), «Мадам Александра» по пьесе «Коломба» Ж. Ануя (1993 год, сыграла мадам Александру), «Лес» (1993 год, сыграла Гурмыжскую) и «Доходное место» А. Н. Островского (1994 год), «Дама-невидимка» П. Кальдерона де ла Барки (1996 год), «Без вины виноватые» Островского (2000 год, сыграла Кручинину), «Прощание в июне» А. В. Вампилова (2004 год), «Женитьба Белугина» А. Н. Островского и Н. Я. Соловьёва (2006 тод) и другие.
Под руководством Дорониной было осуществлено возобновление спектаклей «На дне» Горького (1987 год; постановка К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, 1902 года) и «Три сестры» Чехова (1987 и 1998 года; постановка Немировича-Данченко, Н. Н. Литовцевой и И. М. Раевского, 1940 года). Играла в др. театрах (Аэлита - «Приятная женщина с цветком и окнами на север» Радзинского, Театр эстрады; Михалёва - «Спортивные сцены 1981 года» Радзинского, Московского театр имени М. Н. Ермоловой; Настёна - «Живи и помни» по В. Г. Распутину, московский театр «Сфера»).
В кино с 1956 года: Зоя («Первый эшелон»), Полина («Рабочий посёлок»), Нина («Перекличка»), Надя («Старшая сестра»), Нюра («Три тополя на Плющихе»), Наташа («Ещё раз про любовь»), Шура («Мачеха»), телефильм «Ольга Сергеевна» и другие.
Сочинения:
Дневник актрисы. М., 1998.
Иллюстрация:
Театр им. Вл. Маяковского. Т. В. Доронина в роли Аркадиной («Чайка» А. П. Чехова). Московский театр имени Вл. Маяковского. Архив БРЭ.