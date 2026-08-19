ДОРОНИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

ДОРОНИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА - российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР.

В 1956 году окон­чи­ла Шко­лу-сту­дию МХАТ (курс П. В. Мас­саль­ско­го). В 1956 году ра­бо­та­ла в Вол­го­град­ском об­ла­ст­ном те­ат­ре, в 1956-1959 годах в Ле­нинградском те­ат­ре имени Ле­нин­ско­го ком­со­мо­ла (Жень­ка Шуль­жен­ко - «Фаб­рич­ная дев­чон­ка» А. М. Во­ло­ди­на, Ок­са­на - «Го­род на за­ре» А. Н. Ар­бу­зо­ва, Ле­ноч­ка - «В по­ис­ках ра­до­сти» В. С. Ро­зо­ва, Вав­ка - «Ма­лень­кая сту­дент­ка» Н. Ф. По­го­ди­на, Оль­га - «Об­ло­мов» по И. А. Гон­ча­ро­ву). В 1959-1966 годах в БДТ.

Со­бы­ти­ем те­ат­раль­ной жиз­ни ста­ла роль На­де­ж­ды Мо­на­хо­вой («Вар­ва­ры» М. Горь­ко­го). Сти­хий­ная си­ла и под­лин­ность стра­сти, вла­ст­ная кра­со­та при внутр. не­за­щи­щён­но­сти - основная чер­ты пер­со­на­жей Дорониной, чья ин­ди­ви­ду­аль­ность во мно­гом оп­ре­де­ли­ла сти­ли­сти­ку те­ат­ра Г. А. Тов­сто­но­го­ва. В об­раз­ах со­вре­мен­ниц (На­де­ж­да - «Моя стар­шая се­ст­ра» Во­ло­ди­на, На­та­ша - «Ещё раз про лю­бовь» Э. С. Рад­зин­ско­го) Доронина вы­ве­ла на отечестченную сце­ну но­вую ге­рои­ню - ис­тин­но жен­ст­вен­ную и не­пре­клон­ную, са­мо­от­вер­жен­ную и тре­бо­ва­тель­ную.

Сре­ди ро­лей: Со­фья («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва), Луш­ка («Под­ня­тая це­ли­на» по М. А. Шо­ло­хо­ву), На­ста­сья Фи­лип­пов­на («Иди­от» по Ф. М. Дос­то­ев­ско­му), Ва­лен­ти­на («Ир­кут­ская ис­то­рия» Ар­бу­зо­ва), Ма­ша («Три се­ст­ры» А. П. Че­хо­ва), Лол­лия [«Рим­ская ко­ме­дия» («Ди­он») Л. Г. Зо­ри­на]. В 1966-1972 и 1983-1987 годах (до раз­де­ле­ния те­ат­ра) в труп­пе МХАТа имени М. Горь­ко­го: Гру­шень­ка («Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы» по Дос­то­ев­ско­му), Гле­бо­ва («Ноч­ная ис­по­ведь» Ар­бу­зо­ва), Нас­тя («На дне» Горь­ко­го), Ири­на Ни­ко­ла­ев­на («О жен­щи­не» Рад­зин­ско­го), Ма­ша («Три се­ст­ры»), Дуль­си­нея («Дуль­си­нея То­бос­ская» Во­ло­ди­на), Ма­мае­ва («На вся­ко­го муд­ре­ца до­воль­но про­сто­ты» А. Н. Ост­ров­ско­го ), Она («Ска­мей­ка» А. И. Гель­ма­на).

В 1972-1983 годах в Московском те­ат­ре имени Владимира Мая­ков­ско­го, где вы­сту­па­ла в ро­лях ши­ро­ко­го диа­па­зо­на: про­сто­лю­дин­ка Аль­дон­са в мю­зик­ле («Че­ло­век из Ла­ман­чи» Д. Вас­сер­ма­на и Д. Де­рио­на, музыка М. Ли), ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­та Анг­лий­ская и Ма­рия Шот­ланд­ская («Да здрав­ст­ву­ет ко­ро­ле­ва, ви­ват!» Р. Бол­та), во­ров­ка Со­ня («Ари­сто­кра­ты» По­го­ди­на), экс­цен­трич­ная Под­ру­га ма­те­ри («Она в от­сут­ст­вии люб­ви и смер­ти» Рад­зин­ско­го). Сре­ди других ро­лей: Ар­ка­ди­на («Чай­ка» Че­хо­ва), Ксан­тип­па («Бе­се­ды с Со­кра­том» Рад­зин­ско­го), Мар­га­рет («Кош­ка на рас­ка­лён­ной кры­ше» Т. Уиль­ям­са). С 1987 года (по­сле раз­де­ле­ния МХАТа) художественный руководитель и ак­три­са МХАТа имени М. Горь­ко­го: Она («Ста­рая ак­три­са на роль же­ны Дос­то­ев­ско­го» Рад­зин­ско­го), ле­ди Мак­бет («Мак­бет» У. Шек­спи­ра ), Ра­нев­ская («Виш­нё­вый сад» Че­хо­ва), Со­фья, Вас­са Же­лез­но­ва («Зы­ко­вы», «Вас­са Же­лез­но­ва» М. Горь­ко­го).

По­ста­ви­ла спек­так­ли: «Зой­ки­на квар­тира» (1989 год, сыг­ра­ла Зою Де­ни­сов­ну Пельц), «Вьё Кар­ре» Уиль­ям­са (1990 год), «По­ло­ум­ный Жур­ден» и «Бе­лая гвар­дия» М. А. Бул­га­ко­ва (оба 1991 год), «Ма­дам Алек­сан­д­ра» по пье­се «Ко­лом­ба» Ж. Ануя (1993 год, сыг­ра­ла ма­дам Алек­сан­д­ру), «Лес» (1993 год, сыг­ра­ла Гур­мыж­скую) и «До­ход­ное ме­сто» А. Н. Ост­ров­ско­го (1994 год), «Да­ма-не­ви­дим­ка» П. Каль­де­ро­на де ла Бар­ки (1996 год), «Без ви­ны ви­но­ва­тые» Ост­ров­ско­го (2000 год, сыг­ра­ла Кру­чи­ни­ну), «Про­ща­ние в ию­не» А. В. Вам­пи­ло­ва (2004 год), «Же­нить­ба Бе­лу­ги­на» А. Н. Ост­ров­ско­го и Н. Я. Со­ловь­ё­ва (2006 тод) и другие.

Под руководством Дорониной бы­ло осу­ще­ст­в­ле­но во­зоб­нов­ле­ние спек­так­лей «На дне» Горь­ко­го (1987 год; по­ста­нов­ка К. С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко, 1902 года) и «Три се­ст­ры» Че­хо­ва (1987 и 1998 года; по­ста­нов­ка Не­ми­ро­ви­ча-­Дан­чен­ко, Н. Н. Ли­тов­це­вой и И. М. Ра­ев­ско­го, 1940 года). Иг­ра­ла в др. те­ат­рах (Аэли­та - «При­ят­ная жен­щи­на с цвет­ком и ок­на­ми на се­вер» Рад­зин­ско­го, Те­атр эс­т­ра­ды; Ми­ха­лё­ва - «Спор­тив­ные сце­ны 1981 го­да» Рад­зин­ско­го, Московского те­атр имени М. Н. Ер­мо­ло­вой; На­стё­на - «Жи­ви и пом­ни» по В. Г. Рас­пу­ти­ну, московский те­атр «Сфе­ра»).

В ки­но с 1956 года: Зоя («Пер­вый эше­лон»), По­ли­на («Ра­бо­чий по­сё­лок»), Ни­на («Пе­ре­клич­ка»), На­дя («Стар­шая се­ст­ра»), Ню­ра («Три то­по­ля на Плю­щи­хе»), На­та­ша («Ещё раз про лю­бовь»), Шу­ра («Ма­че­ха»), телефильм «Оль­га Сер­ге­ев­на» и другие.

Сочинения:

Днев­ник ак­три­сы. М., 1998.

Иллюстрация:

Театр им. Вл. Маяковского. Т. В. До­ро­ни­на в ро­ли Ар­ка­ди­ной («Чай­ка» А. П. Че­хо­ва). Мос­ков­ский те­атр име­ни Вл. Мая­ков­ско­го. Архив БРЭ.