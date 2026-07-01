ДОРОХОВ, ИВАН СЕМЁНОВИЧ

Дорохов, Иван Семёнович (14[25].04, по другим данным, 23.09[04.10], 1762, Тула — 25.04[07.05].1815, Тула) — российский военный деятель.

Из дворян. Окончил Артиллерийский и инженерный шляхетный кадетский корпус в Санкт-Петербурге (1787). В ходе Русско-турецкой войны 1787—1791 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ) отличился, в частности, под Фокшанами, переведен в штаб А.В. Суворова , который высоко оценивал его способности и храбрость. Участник польской кампании 1794. С 1798 — в Лейб-гвардии гусарском полку. Вскоре вышел в отставку. В 1802 вернулся в армию, командир Сумского гусарского полка, с 1803 — шеф Изюмского гусарского полка. Участник русско-австро-французской войны 1805, в ходе русско-прусско-французской войны 1806—1807 (см. Наполеоновские войны ) отличился при Пултуске, Прейсиш-Эйлау. В начале Отечественной войны 1812 — командир авангарда пехотного корпуса 1-й Западной армии; с августа — командир кавалерийского арьергарда 1-й и 2-й Западных армий. В ходе Бородинского сражения , командовал 4 кавалерийскими полками, защищая Багратионовы флеши. За отличие был произведен в генерал-лейтенанты. В Тарутинском марш-маневре командовал авангардом 1-й колонны. С 9 сентября 1812 — командир армейского партизанского отряда. Успешно действовал на Можайской и Боровской дорогах, предупредил М.И. Кутузова об отступлении французских войск из Москвы, обнаружив их у села Фоминское (ныне г. Наро-Фоминск). 29 сентября 1812 по приказу Кутузова освободил от французов г. Верею (первый освобожденный подмосковный город). Отличился в сражении за Малоярославец, где был тяжело ранен и покинул армию.

Лит.: Абакулов В. И., Абакулова Т. И. Семья генерал-лейтенанта И. С. Дорохова и Калужский край // Император Александр I и его сподвижники. Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья. Материалы XII Всероссийской научной конференции 3—5 апреля 2007 г. Т. I. Калуга, 2008. С. 174—179; Колюбакин Б. М. Набег Дорохова на Смоленскую (Можайскую) дорогу. СПб., 1900; Малышкин С. А. И. С. Дорохов — загадки биографии // События Отечественной войны 1812 года на территории Калужской губернии. Проблемы изучения. Источники. Памятники. Малоярославец, 1995. С. 71—78; Харкевич В. 1812 г. От Немана до Смоленска. Вильна, 1911.