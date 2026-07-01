ДОРИА

ДОРИА - знатный патрицианский род в Генуе .

Из­вес­тен с XII века Мар­ти­но, в 1125 году ос­но­вал в Ге­нуе храм Сан-Ма­тео, став­ший фа­миль­ным хра­мом Дориа и их усы­паль­ни­цей. В XIII - начале XIV веков Дориа по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли бе­не­дик­тин­ско­му монастырю Сан-Фрут­туо­зо-ди-Ка­по­ди­мон­те. Бла­го­да­ря за­клю­че­нию ря­да вы­год­ных бра­ков Дориа яв­ля­лись об­ла­да­те­ля­ми об­шир­ных зе­мель­ных вла­де­ний на острове Сар­ди­ния и на­хо­ди­лись в тес­ном род­ст­ве с влия­тель­ны­ми ме­ст­ны­ми се­мей­ст­ва­ми. В борь­бе ме­ж­ду пап­ст­вом и им­пе­ра­то­ра­ми не­из­мен­но вы­сту­па­ли на сто­ро­не по­след­них.

Род Дориа дал це­лую плея­ду из­вест­ных фло­то­вод­цев и государственных дея­те­лей. Обер­то, в 1266 году ру­ко­водил экс­пе­ди­ци­ей ге­ну­эз­цев по за­хва­ту на­хо­див­ше­го­ся под вла­стью Ве­не­ции острова Крит, ко­ман­до­вал ге­ну­эз­ским фло­том в двух ге­ну­эз­ско-ве­не­ци­ан­ских вой­нах. 06.08.1284 года в морском сра­же­нии при Ме­ло­рии (в нём уча­ст­во­ва­ли свыше 250 чле­нов се­мьи Дориа) раз­гро­мил флот Пи­зы; в по­сле­дую­щие го­ды вме­сте с пред­ста­ви­те­лем ро­да Спи­но­ла был не­ог­ра­ни­чен­ным вла­сти­те­лем Ге­нуи. Лам­ба, на­нёс 08.09.1298 года при Кур­цо­ле по­ра­же­ние пре­вос­хо­дя­щим си­лам ве­неци­ан­ско­го фло­та. В 1311 году Дориа спо­соб­ст­во­ва­ли пе­ре­да­че Ге­нуи под власть Ген­ри­ха VII Люк­сем­бург­ско­го, за что бы­ли по­жа­ло­ва­ны ро­до­вым гер­бом (чер­ный орёл на се­реб­ря­ном по­ле). Раф­фа­эле, бывший ко­ман­дую­щий си­ци­лий­ским фло­том, с 1331 года за­ни­мал пост «ка­пи­та­на на­ро­да» Ге­нуи. Фи­лип­по, в 1350 году ру­ко­во­дил морской экс­пе­ди­ци­ей ге­ну­эз­цев, в хо­де ко­то­рой был опус­то­шён ряд на­хо­див­ших­ся под вла­стью Ве­не­ции при­бреж­ных го­ро­дов, а за­тем вре­мен­но за­хва­чен Три­по­ли. В по­сле­дую­щие го­ды Фи­лип­по ус­пеш­но ру­ко­во­дил дей­ст­вия­ми ге­ну­эз­ско­го фло­та про­тив морских сил Ара­го­на.

Под ко­мандованием Лу­ча­но ге­ну­эз­ский флот в 1379 году за­хва­тил ве­не­ци­ан­ские го­ро­да За­дар и Пу­ла. Вы­со­кие долж­но­сти в ге­ну­эз­ском фло­те в конце XIV начале XV веков за­ни­ма­ли так­же Пьет­ро и Ан­то­нио. Че­ва сыг­рал ве­ду­щую роль в по­дав­ле­нии внутренних бес­по­ряд­ков в Ге­нуе и в её пе­ре­хо­де в 1396 году под власть Фран­ции. По­сле из­гна­ния фран­цу­зов в 1409 году вме­сте с пред­ста­ви­те­лем ро­да Фие­ски он воз­гла­вил борь­бу про­тив по­пы­ток Ми­ла­на под­чи­нить Ге­ную.

Ан­д­реа (1466-1560 годы), ста­вив­ший сво­ей це­лью от­сто­ять не­за­ви­си­мость Ге­нуи и пер­во­на­чаль­но рас­счи­ты­вав­ший на со­дей­ст­вие Фран­ции, в 1522-1525, 1527-1528 годах слу­жил французскому ко­ро­лю Фран­ци­ску I, за­тем пе­ре­шёл на служ­бу к императору Кар­лу V. В 1528 году с по­мо­щью ис­па­но-им­пер­ских войск он ос­во­бодил Ге­ную от вновь за­хва­тив­ших её французских войск, до­бил­ся от им­пе­ра­то­ра вос­ста­нов­ле­ния Ге­ну­эз­ской рес­пуб­ли­ки и стал её фак­тическим пра­ви­те­лем. Одер­жал ряд круп­ных морских по­бед, в 1535 году ус­пеш­но ко­ман­до­вал испанской экс­пе­ди­ци­ей в Ту­нис. В 1547 году Ан­д­реа жес­то­ко по­да­вил за­го­вор Фие­ски, убив­ших его пле­мян­ни­ка Джан­нет­ти­но. Сын по­след­не­го Джо­ван­ни Ан­д­реа с 1556 года ко­ман­до­вал ге­ну­эз­ским фло­том, дей­ст­во­вав­шим на сто­ро­не Ис­па­нии, в 1560 году ру­ко­во­дил оса­дой Три­по­ли, в 1564 году на­нёс по­ра­же­ние турецкому фло­ту близ острова Кор­си­ка, в 1571 году при­ни­мал уча­стие в сра­же­нии при Ле­пан­то. C начала XIV века род Дориа раз­де­лил­ся на несколько вет­вей, не­ко­то­рые из них су­ще­ст­ву­ют до­ны­не.

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