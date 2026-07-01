ДОРИА
ДОРИА - знатный патрицианский род в Генуе.
Известен с XII века Мартино, в 1125 году основал в Генуе храм Сан-Матео, ставший фамильным храмом Дориа и их усыпальницей. В XIII - начале XIV веков Дориа покровительствовали бенедиктинскому монастырю Сан-Фруттуозо-ди-Каподимонте. Благодаря заключению ряда выгодных браков Дориа являлись обладателями обширных земельных владений на острове Сардиния и находились в тесном родстве с влиятельными местными семействами. В борьбе между папством и императорами неизменно выступали на стороне последних.
Род Дориа дал целую плеяду известных флотоводцев и государственных деятелей. Оберто, в 1266 году руководил экспедицией генуэзцев по захвату находившегося под властью Венеции острова Крит, командовал генуэзским флотом в двух генуэзско-венецианских войнах. 06.08.1284 года в морском сражении при Мелории (в нём участвовали свыше 250 членов семьи Дориа) разгромил флот Пизы; в последующие годы вместе с представителем рода Спинола был неограниченным властителем Генуи. Ламба, нанёс 08.09.1298 года при Курцоле поражение превосходящим силам венецианского флота. В 1311 году Дориа способствовали передаче Генуи под власть Генриха VII Люксембургского, за что были пожалованы родовым гербом (черный орёл на серебряном поле). Раффаэле, бывший командующий сицилийским флотом, с 1331 года занимал пост «капитана народа» Генуи. Филиппо, в 1350 году руководил морской экспедицией генуэзцев, в ходе которой был опустошён ряд находившихся под властью Венеции прибрежных городов, а затем временно захвачен Триполи. В последующие годы Филиппо успешно руководил действиями генуэзского флота против морских сил Арагона.
Под командованием Лучано генуэзский флот в 1379 году захватил венецианские города Задар и Пула. Высокие должности в генуэзском флоте в конце XIV начале XV веков занимали также Пьетро и Антонио. Чева сыграл ведущую роль в подавлении внутренних беспорядков в Генуе и в её переходе в 1396 году под власть Франции. После изгнания французов в 1409 году вместе с представителем рода Фиески он возглавил борьбу против попыток Милана подчинить Геную.
Андреа (1466-1560 годы), ставивший своей целью отстоять независимость Генуи и первоначально рассчитывавший на содействие Франции, в 1522-1525, 1527-1528 годах служил французскому королю Франциску I, затем перешёл на службу к императору Карлу V. В 1528 году с помощью испано-имперских войск он освободил Геную от вновь захвативших её французских войск, добился от императора восстановления Генуэзской республики и стал её фактическим правителем. Одержал ряд крупных морских побед, в 1535 году успешно командовал испанской экспедицией в Тунис. В 1547 году Андреа жестоко подавил заговор Фиески, убивших его племянника Джаннеттино. Сын последнего Джованни Андреа с 1556 года командовал генуэзским флотом, действовавшим на стороне Испании, в 1560 году руководил осадой Триполи, в 1564 году нанёс поражение турецкому флоту близ острова Корсика, в 1571 году принимал участие в сражении при Лепанто. C начала XIV века род Дориа разделился на несколько ветвей, некоторые из них существуют доныне.