ДОРГОНЬ

ДОРГОНЬ - маньчжурский принц, 14-й (из 16) сын Нур­ха­ци, ос­но­ва­те­ля маньчжурского го­су­дар­ст­ва Цзинь.

Сыг­рал ве­ду­щую роль в маньчжурском за­вое­ва­нии Ки­тая. По­сле смер­ти Нур­ха­ци (1626 год), в прав­ле­ние его 8-го сы­на Аба­хая, по­лу­чил ти­тул кня­зя императорской кро­ви (хо­шо бэй­лэ), в 1628 году, от­ли­чив­шись в вой­не с мон­го­ла­ми, был удо­сто­ен ти­ту­ла кня­зя 1-й сте­пе­ни (жуй цинь-ван).

Во вре­мя вой­ны с китайской им­пе­ри­ей Мин в 1638-1639 годах ко­ман­до­вал од­ной из двух груп­пи­ро­вок маньчжурских войск, за­хва­тив­шей в про­вин­ци­ях Ху­бэй и Шань­дун 40 го­ро­дов. По­сле смер­ти Аба­хая в 1643 году про­воз­гла­шён его пре­ем­ни­ком, но от­ка­зал­ся от тро­на в поль­зу сы­на Аба­хая, 5-лет­не­го Фу­ли­ня, и стал од­ним из двух ре­ген­тов при нём. По­сле за­хва­та Пе­ки­на пов­станческой ар­ми­ей Ли Цзы­чэ­на и са­мо­убий­ст­ва по­след­не­го им­пе­ра­то­ра ди­на­стии Мин - Чун­чжэ­ня (апрель 1644 года) Доргонь воз­гла­вил ар­мию, ко­то­рая вме­сте с вой­ском про­ти­во­сто­яв­ше­го мань­чжу­рам, но объ­е­ди­нив­ше­го­ся с ни­ми про­тив пов­стан­цев китайского вое­на­чаль­ни­ка У Сань­гуя дви­ну­лась на Пе­кин и в ию­не за­ня­ла го­род.

В кон­це октября 1644 года там бы­ло про­воз­гла­ше­но во­ца­ре­ние но­вой, маньчжурской ди­на­стии Цин, а на трон под де­ви­зом прав­ле­ния Шунь­чжи (Бла­го­при­ят­ное прав­ле­ние) взо­шёл Фу­линь (по­смерт­ное хра­мо­вое имя Ши-цзу). Но фак­ти­че­ски пол­но­та вла­сти при­над­ле­жа­ла Доргонь, ко­то­рый с по­мо­щью со­вет­ни­ков-ки­тай­цев соз­дал ад­ми­ни­ст­ра­цию, опи­рав­шую­ся на китайский тра­ди­ции управ­ле­ния, и за­им­ст­во­вал важ­ней­шие ус­та­нов­ле­ния официальной китайской куль­ту­ры, в том числе сис­те­му государственных эк­за­ме­нов кэц­зюй.

В 1644-1646 годах вой­ска Доргонь вы­тес­ни­ли сто­рон­ни­ков ди­на­стии Мин в юго-западные рай­оны стра­ны, по­да­ви­ли вы­сту­п­ле­ние монгольских кня­зей. В 1648 году Доргонь при­сво­ил се­бе ти­тул «им­пе­ра­тор­ско­го ре­ген­та-от­ца», лич­но воз­гла­вил вой­ска, раз­гро­мив­шие вос­став­ших китайских вое­на­чаль­ни­ков в провинции Шань­си. Умер на охо­те. По­сле смер­ти был про­воз­гла­шён им­пе­ра­то­ром, по­лу­чил хра­мо­вое имя Чэн-цзун, но его про­тив­ни­кам уда­лось объ­я­вить его узур­па­то­ром и по­смерт­но ли­шить по­чёт­ных ран­гов и ти­ту­лов. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1773 году.