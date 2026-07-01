ДОРГОНЬ
ДОРГОНЬ - маньчжурский принц, 14-й (из 16) сын Нурхаци, основателя маньчжурского государства Цзинь.
Сыграл ведущую роль в маньчжурском завоевании Китая. После смерти Нурхаци (1626 год), в правление его 8-го сына Абахая, получил титул князя императорской крови (хошо бэйлэ), в 1628 году, отличившись в войне с монголами, был удостоен титула князя 1-й степени (жуй цинь-ван).
Во время войны с китайской империей Мин в 1638-1639 годах командовал одной из двух группировок маньчжурских войск, захватившей в провинциях Хубэй и Шаньдун 40 городов. После смерти Абахая в 1643 году провозглашён его преемником, но отказался от трона в пользу сына Абахая, 5-летнего Фулиня, и стал одним из двух регентов при нём. После захвата Пекина повстанческой армией Ли Цзычэна и самоубийства последнего императора династии Мин - Чунчжэня (апрель 1644 года) Доргонь возглавил армию, которая вместе с войском противостоявшего маньчжурам, но объединившегося с ними против повстанцев китайского военачальника У Саньгуя двинулась на Пекин и в июне заняла город.
В конце октября 1644 года там было провозглашено воцарение новой, маньчжурской династии Цин, а на трон под девизом правления Шуньчжи (Благоприятное правление) взошёл Фулинь (посмертное храмовое имя Ши-цзу). Но фактически полнота власти принадлежала Доргонь, который с помощью советников-китайцев создал администрацию, опиравшуюся на китайский традиции управления, и заимствовал важнейшие установления официальной китайской культуры, в том числе систему государственных экзаменов кэцзюй.
В 1644-1646 годах войска Доргонь вытеснили сторонников династии Мин в юго-западные районы страны, подавили выступление монгольских князей. В 1648 году Доргонь присвоил себе титул «императорского регента-отца», лично возглавил войска, разгромившие восставших китайских военачальников в провинции Шаньси. Умер на охоте. После смерти был провозглашён императором, получил храмовое имя Чэн-цзун, но его противникам удалось объявить его узурпатором и посмертно лишить почётных рангов и титулов. Реабилитирован в 1773 году.