ДОРДРЕХТ
ДОРДРЕХТ - город в западной части Нидерландов, в провинции Южная Голландия.
Население 118,5 тысяч человек (2007 год, с пригородами около 200 тысяч человек). Входит в состав крупнейшей в стране полицентрической городской агломерации Ранстад с населением свыше 6,6 миллиона человек Расположен на рукаве реки Мааса - Мерведе, в 20 километрах к юго-востоку от Роттердама. Речной порт. Крупный транспортный узел; через Дордрехт проходят автострада и железнодорожная магистраль Амстердам - Роттердам - Антверпен - Брюссель - Париж.
Возник предположительно в XI веке или в начале XII века вокруг одной из усадеб графа Голландии. Впервые упоминается в 1138 году под названием Туредрит (Thuredrith). В 1220 году получил городское право. С конца XIII века важный торговый центр. С 1367 года ведущую роль в городских делах играли цехи (впервые упоминаются применительно к Дордрехту в 1351 году). В XIV-XV веках Дордрехт был единственным голландским городом, в котором цехам удалось оттеснить от управления патрициат. К началу XVI века насчитывал свыше 11 тысяч жителей. В июле 1572 года в Дордрехте представители нидерландских городов провозгласили независимость Нидерландов от Испании. Дордрехт - место заседаний Дордрехтского синода 1618-1619 годов, на котором представители реформированных нидерландской церквей достигли соглашения по политическим и религиозными вопросам. В начале XVIII века уступил Роттердаму роль главного торгового центра Южной Голландии.
Историческая часть Дордрехта сохранила средневековую радиально-полукольцевую структуру, в её застройке доминирует церковь Гроте керк в стиле брабантской готики (XIII век, перестроена в 1457 году, недостроенная башня начала возводиться в 1339 году; ренессансные скамьи хора, 1538-1542 годы, мастера круга Й. Тервена). Среди достопримечательностей - Ворота внутренней гавани (Гротехофдспорт; 1618-1692 годы; барельефы - Г. Хюппе), дома дордрехтского типа с высоким ступенчатым фронтоном (XVI-XVIII века), классицистическая Ратуша (1835-1845 годы, архитектор Г. Н. Итц). Памятник братьям Й. и К. де Витт (1918 год, скульптор А. Дюпюи). Дордрехтский музей (художественный; основан в 1842 году), музей С. ван Гейна (1925 год; живопись, коллекция игрушек). Театры: «Библо», кукольный. Центр визуальных искусств. Ежегодно проводятся международные фестивали кукольных театров, старинной музыки, а также промышленные и научно-технические выставки (нефтегазовые, строительные, медицинские и другие).
Важнейший сектор экономики города - сфера услуг (в основном финансовые, деловые и информационные услуги, страховой бизнес, туризм). Значительные поступления в городской бюджет обеспечивает гостиничная индустрия (развита сеть дорогих отелей - «Hotel Mercure», «A. S. Design Suites», «Bastion Hotel Dordrecht» и отелей эконом-класса - «Hostel Dordrecht»). Крупный центр книгоиздательской деятельности (издательство «Kluwer» - одно из самых известных и крупных в стране). В Дордрехте расположены головной офис компании «Aashima Technology N. V.» (один из крупнейших в Нидерландах дистрибьюторов технологических продуктов, компьютерных компонентов и аксессуаров), европейское представительство американской корпорации «Valvoline International», а также штаб-квартиры узкоспециализированных компаний «Krohne Altometer B. V.» (один из крупнейших в мире производителей электромагнитных расходомеров), «Trifleet Leasing B. V.» (одна из ведущих в Европе фирм по лизингу контейнеров-цистерн для транспортировки и хранения химических веществ, газов). Ведущая отрасль промышленности - машиностроение (производство электромоторов и электротехнического оборудования, узлов и агрегатов авиационной техники, расходомеров, металлоконструкций, газовой аппаратуры, металлоизделий бытового назначения).
Судостроение, традиционная для Дордрехта отрасль, переживает кризис (2007 год); многие верфи закрыты, действующие заняты судоремонтом или перепрофилированы на выпуск другой машиностроительной продукции. Компания «IHC Holland Merwede B. V.» строит небольшие суда, выпускает оборудование для дноуглубительных работ. Основная продукция химической промышленности - азотные удобрения, пластмассы, синтетические волокна, фармацевтические товары; среди других - моторные и смазочные масла и антикоррозионные препараты (завод фирмы «Valvoline International»), тефлон (предприятие «DuPont de Nemur»; большая часть продукции экспортируется). Предприятия пищевой (мукомольной, рыбоперерабатывающей, консервной, кондитерской), лесопильной, деревообрабатывающей, лёгкой, полиграфической промышленности.
В пригороде Папендрехт - завод компании «Nederlandse Helicopter Industrie N. V.» (в составе концерна «Aviolanda»; производство вертолётов, лёгкой военной авиатехники, спортивных самолётов).
Иллюстрация:
Дордрехт. Вид центральной части города. Архив БРЭ.