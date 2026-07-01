ДОРДРЕХТ

ДОРДРЕХТ - город в западной части Нидерландов , в провинции Южная Голландия.

Население 118,5 тысяч человек (2007 год, с при­го­ро­да­ми около 200 тысяч человек). Вхо­дит в со­став круп­ней­шей в стра­не по­ли­цен­трической городской аг­ло­ме­ра­ции Ран­стад с населением свыше 6,6 миллиона человек Рас­по­ло­жен на ру­ка­ве реки Маа­са - Мер­ве­де, в 20 километрах к юго-вос­то­ку от Рот­тер­да­ма. Реч­ной порт. Круп­ный транс­порт­ный узел; че­рез Дордрехт про­хо­дят ав­то­стра­да и железнодорожная ма­ги­ст­раль Ам­стер­дам - Рот­тер­дам - Ан­твер­пен - Брюс­сель - Па­риж.

Воз­ник пред­по­ло­жи­тель­но в XI веке или в начале XII века во­круг од­ной из уса­деб гра­фа Гол­лан­дии. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1138 году под названием Ту­ред­рит (Thuredrith). В 1220 году по­лу­чил городское пра­во. С конца XIII века важ­ный тор­го­вый центр. С 1367 года ве­ду­щую роль в городских де­лах иг­ра­ли це­хи (впер­вые упо­ми­на­ют­ся при­ме­ни­тель­но к Дордрехту в 1351 году). В XIV-XV веках Дордрехт был един­ст­вен­ным голландским го­ро­дом, в ко­то­ром це­хам уда­лось от­тес­нить от управ­ле­ния пат­ри­ци­ат. К началу XVI века на­счи­ты­вал свыше 11 тысяч жителей. В ию­ле 1572 года в Дордрехте пред­ста­ви­те­ли ни­дерландских го­ро­дов про­воз­гла­си­ли не­за­ви­си­мость Ни­дер­лан­дов от Ис­па­нии. Дордрехт - ме­сто за­се­да­ний Дор­д­рехт­ско­го си­но­да 1618-1619 годов, на ко­то­ром пред­ста­ви­те­ли ре­фор­ми­ро­ван­ных ни­дерландской церк­вей дос­тиг­ли со­гла­ше­ния по по­ли­тическим и религиозными во­про­сам. В начале XVIII века ус­ту­пил Рот­тер­да­му роль главного тор­го­во­го цен­тра Южной Гол­лан­дии.

Ис­то­рическая часть Дордрехта со­хра­ни­ла средневековую ра­ди­аль­но-по­лу­коль­це­вую струк­ту­ру, в её за­строй­ке до­ми­ни­ру­ет церковь Гро­те керк в сти­ле бра­бант­ской го­ти­ки (XIII век, пе­ре­строе­на в 1457 году, не­до­стро­ен­ная баш­ня на­ча­ла воз­во­дить­ся в 1339 году; ре­нес­санс­ные ска­мьи хо­ра, 1538-1542 годы, мас­те­ра кру­га Й. Тер­ве­на). Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - Во­ро­та внутренней га­ва­ни (Гро­те­хоф­дс­порт; 1618-1692 годы; ба­рель­е­фы - Г. Хюп­пе), до­ма дор­д­рехт­ско­го ти­па с вы­со­ким сту­пен­ча­тым фрон­то­ном (XVI-XVIII века), клас­си­ци­стическая Ра­ту­ша (1835-1845 годы, архитектор Г. Н. Итц). Па­мят­ник брать­ям Й. и К. де Витт (1918 год, скульп­тор А. Дю­пюи). Дор­д­рехт­ский му­зей (ху­до­же­ст­вен­ный; ос­но­ван в 1842 году), му­зей С. ван Гей­на (1925 год; жи­во­пись, кол­лек­ция иг­ру­шек). Те­ат­ры: «Биб­ло», ку­коль­ный. Центр ви­зу­аль­ных ис­кусств. Еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли ку­коль­ных те­ат­ров, ста­рин­ной му­зы­ки, а так­же промышленные и научно-технические вы­став­ки (неф­те­га­зо­вые, строи­тель­ные, ме­ди­цин­ские и другие).

Важ­ней­ший сек­тор эко­но­ми­ки го­ро­да - сфе­ра ус­луг (в основном фи­нан­со­вые, де­ло­вые и ин­фор­мационные ус­лу­ги, стра­хо­вой биз­нес, ту­ризм). Зна­чительные по­сту­п­ле­ния в городской бюд­жет обес­пе­чи­ва­ет гос­ти­нич­ная ин­ду­ст­рия (раз­ви­та сеть до­ро­гих оте­лей - «Hotel Mercure», «A. S. Design Suites», «Bastion Hotel Dordrecht» и оте­лей эко­ном-клас­са - «Hostel Dord­recht»). Круп­ный центр кни­го­из­да­тель­ской дея­тель­но­сти (издательство «Klu­wer» - од­но из са­мых из­вест­ных и круп­ных в стра­не). В Дордрехте рас­по­ло­же­ны го­лов­ной офис ком­па­нии «Aashima Tech­nology N. V.» (один из круп­ней­ших в Ни­дер­лан­дах ди­ст­рибь­ю­то­ров тех­но­ло­гических про­дук­тов, ком­пь­ю­тер­ных ком­по­нен­тов и ак­сес­суа­ров), ев­ропейское пред­ста­ви­тель­ст­во американской кор­по­ра­ции «Valvoline International», а так­же штаб-квар­ти­ры уз­ко­спе­циа­ли­зи­ро­ванных ком­па­ний «Kroh­ne Altometer B. V.» (один из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей элек­тро­маг­нит­ных рас­хо­до­ме­ров), «Trifleet Leasing B. V.» (од­на из ве­ду­щих в Ев­ро­пе фирм по ли­зин­гу кон­тей­не­ров-цис­терн для транс­пор­ти­ров­ки и хра­не­ния хи­мических ве­ществ, га­зов). Ве­ду­щая от­расль промышленности - ма­ши­но­строе­ние (производство элек­тро­мо­то­ров и элек­тро­тех­нического обо­ру­до­ва­ния, уз­лов и аг­ре­га­тов авиационной тех­ни­ки, рас­хо­до­ме­ров, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, га­зо­вой ап­па­ра­ту­ры, ме­тал­ло­из­де­лий бы­то­во­го на­зна­че­ния).

Су­до­строе­ние, тра­ди­ци­он­ная для Дордрехта от­расль, пе­ре­жи­ва­ет кри­зис (2007 год); многие вер­фи за­кры­ты, дей­ст­вую­щие за­ня­ты су­до­ре­мон­том или пе­ре­про­фи­ли­ро­ва­ны на вы­пуск другой ма­ши­но­стро­ительной про­дук­ции. Ком­па­ния «IHC Holland Merwede B. V.» стро­ит не­боль­шие су­да, вы­пус­ка­ет обо­ру­до­ва­ние для дно­уг­лу­би­тель­ных ра­бот. Основная про­дук­ция хи­мической промышленности - азот­ные удоб­ре­ния, пла­ст­мас­сы, син­те­тические во­лок­на, фар­ма­цев­тические то­ва­ры; сре­ди дру­гих - мо­тор­ные и сма­зоч­ные мас­ла и ан­ти­кор­ро­зи­он­ные пре­па­ра­ты (за­вод фир­мы «Valvoline International»), теф­лон (пред­при­ятие «DuPont de Nemur»; большая часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся). Пред­при­ятия пи­ще­вой (му­ко­моль­ной, ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей, кон­серв­ной, кон­ди­тер­ской), ле­со­пиль­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой, по­ли­гра­фической промышленности.

В при­го­ро­де Па­пен­д­рехт - за­вод ком­па­нии «Nederlandse Helicopter Industrie N. V.» (в со­ста­ве кон­цер­на «Avio­lan­da»; про­изводство вер­то­лё­тов, лёг­кой во­енной авиа­тех­ни­ки, спор­тив­ных са­мо­лё­тов).

Иллюстрация:

Дор­д­рехт. Вид цен­траль­ной час­ти го­ро­да. Архив БРЭ.

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