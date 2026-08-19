ДОПОЛНЕНИЯ К AКТАМ ИСТОРИЧЕСКИМ

ДОПОЛНЕНИЯ К AКТАМ ИСТОРИЧЕСКИМ - издания, публиковавшие документы по истории России, Литовского великого княжества, Русской Церкви, католической и униатских Церквей на русской, украинской и белорусской землях и в Прибалтике в XIII - середине XVIII века.

I. Издание «Дополнения к «Актам историческим, собранным и изданным Археографической комиссией»» (СПб., 1846-1875 годы. 12 т.) (Дополнения к актам историческим-I) является продолжением издания «Акты исторические» (СПб., 1841-1842 годы. 5 т.). В Дополнениях к актам историческим-I, подготовленных в значительной части Я. И. Бередниковым и М. А. Коркуновым (1846-1858 годы), опубликовано около 1,8 тысяч документов конца X-XVII веков из архивов и рукописных собраний императорской Публичной библиотеки (ныне РНБ), Библиотеки Академии наук, Румянцевского музеума (ныне РГБ), Синода, Сената , Министерства иностранных дел, Оружейной палаты , ряда русских монастырей, губернских и областных архивов, архива графов Строгановых, по спискам, сделанным С. В. Соловьёвым в Стокгольмском архиве в 1838-1840 годах, а также по документам из коллекции Археографической комиссии, частных собраний и других.

В Дополнениях к актам историческим-I наряду с широким кругом источников конца X-XVII веков по истории России и Великого княжества Литовского напечатаны материалы, связанные с Русской Православной Церковью ее взаимоотношениями со светской властью и восточными Патриархатами : устав равноапостольного кн. Владимира (Василия) Святославича ; жалованная грамота Юрьеву новгородскому мужскому монастырю великого князя святого Мстислава (Феодора) Владимировича и его сына святого князя Всеволода (Гавриила) Мстиславича; уставные грамоты Смоленской епархии; вкладная грамота преподобного Варлаама Хутынского; духовные, договорные и жалованные грамоты русских царей, великих и удельных князей и княгинь; послания и поучения Киевских митрополитов Фотия и святого Ионы, Новгородских архиепископов Геннадия (Гонзова), святых Макария и Феодосия, труды преподобного Иосифа Волоцкого, послание старца Филофея к дьяку М. Г. Мунехину (Мисюрю); «уставы о трапезах» Троице-Сергиева и тихвинского Большого в честь Успения Пресвятой Богородицы монастырей 1590 года; ряд документов, связанных с начальным периодом Патриаршества в России : известия о начале Патриаршества, чин поставления патриарха Филарета 1619 года, грамота Иерусалимского патриарха Феофана IV; акты монастырей: Саввина Сторожевского в честь Рождества Пресвятой Богородицы, Спасо-Каменного в честь Преображения Господня, Варлаамиева Важского во имя апостола Иоанна Богослова, новгородского Юрьева, Крыпецкого во имя апостола Иоанна Богослова, Соловецкого в честь Преображения Господня, Коневецкого в честь Рождества Пресвятой Богородицы, нижегородского Печерского в честь Вознесения Господня; материалы, связанные с Большим Московским Собором 1666-1667 годов, документы 1668-1676 годов об осаде Соловецкого монастыря; акты Вологодской и Вятской кафедр; документы, связанные с колонизацией и христианизацией Сибири и Дальн. Востока; материалы, отражающие борьбу духовенства с пережитками язычества в Северо-Западной Руси в XVI веке, и другие. К первым 10 томам Дополнений к актам историческим-I были изданы именной и географический указатели (СПб., 1875 год).

II. Издание «Дополнения к «Актам историческим, относящимся к России» / Собраны в иностранных архивах и библиотеках и изданы Археографической комиссией» (СПб., 1848 год. (Supplementum ad Historica Russiæ monumenta / Ex archivis ac bibliothecis extraneis deprompta, et a Collegio archæographico edita)) (Дополнения к актам историческим-II) дополняет публикацию скопированных А. И. Тургеневым в зарубежных архивах документов по истории России (Historiæ Russiæ Monumenta / Ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta ab A. I. Turgenevio. Petropoli, 1841-1842. 2 t.; 1-й том содержит выписки из ватиканских архивов; 2-й - переписку пап и донесения папских нунциев о России 1584-1718 годов, акты 1557-1671 годов из английских и французских архивов и библиотек). В Дополнения к актам историческим-II помещены материалы, преимущественно относящиеся к истории Православия, католичества и униатства на русских, украинских и белорусских землях и в Прибалтике во второй половине XIII - середине XVIII века.

В основу Дополнений к актам историческим-II положена коллекция, приобретенная в 1844 году в Италии для императора Николая I графом С. С. Уваровым при содействии главы папского архива. Коллекция состоит из копий документов, относящихся к миссии А. Поссевино 1581-1582 годов, в издании эта подборка дополнена материалами о Поссевино из Эрмитажной и Публичной библиотеки Санкт-Петербурга. В Дополнения к актам историческим-II вошли также документы, найденные сотрудниками Археографической комиссии в архивах Торуня, Висмара, Бремена, Гамбурга, Кёнигсберга, в библиотеке графов Делагарди, часть материалов была предоставлена славистами В. А. Мацеёвским (Варшава) и Д. И. Зубрицким (Львов).

Среди источников по церковной истории, представленных в Дополнения к актам историческим-II,- булла папы Климента IV цистерцианскому, премонстрантскому, доминиканскому и миноритскому орденам о подготовке крестового похода против язычников в Ливонии, Курляндии и Пруссии (17 апреля 1265 года); грамота маркграфа Людвига Бранденбургского о посредничестве между Тевтонским орденом и польским каролем Казимиром III Великим с условием организации совместного похода против русских «схизматиков» (православных) и язычников-литовцев (1343 год); булла папы Урбана VI генеральному магистру ордена доминиканцев о предоставлении последнему права определять 3 инквизиторов в Армении, Грузии, Греции (Византии), Золотой Орде, Валахии и на Руси (1381 год) и другие.

Значительный комплекс документов, опубликованных в Дополнениях к актам историческим-II, посвящен истории православных Галицкой, Львовской и Каменец-Подольской епархий: жалованные грамоты польской королевы Ядвиги (8 марта 1379 года) и польского кароля Казимира IV Ягеллончика (22 октября 1456 года) с подтверждением религиозных прав и свобод; грамоты кароля Сигизмунда I о назначении наместников в Галицкой митрополии и подчинении им духовенства во Львовском, в Галицком, Коломыйском, Каменецком и Снятинском округах (21 марта 1522 года), о запрещении православням жителям Львова записываться в цехи, заниматься ремеслами и торговлей (17 февраля 1525 года), об учреждении православной епархии в Галицкой Руси и Подолии и посвящении в епископский сан Макария (Тучапского) (1539 год); грамота кароля Стефана Батория львовскому бургомистру о запрете православным, а также григорианам (армянам) заниматься ремеслами и торговлей в праздники по юлианскому календарю (9 января 1584 года); судебные акты по тяжбам Львовских епископов Гедеона (Балабана) и Ионы (Ивана Лопатки-Осталовского) 1569-1579 годов; протестация епископа Гедеона против закрытия православных церквей во Львове католическим архиепископом Яном Суликовским (1584 год); грамота Константинопольского патриарха Иеремии II об отлучении от Церкви епископа Гедеона; протестация православных князей А. А. Вишневецкого и К. Ружинского, послов Киевского, Волынского и Брацлавского воеводств против притеснения «русинского» населения Львовским магистратом (май 1595 года). Опубликован ряд писем молдав. господарей, посвященных строительству и возобновлению львовской Успенской церкви (1558-1614 годы).

Среди документов, касающихся католической Галицкой епархии,- выписка из буллы папы Бонифация IX о состоянии и доходах католической Церкви в Галицкой Руси в 1390 году; грамоты кароля Сигизмунда I старостам подольских и галицко-русских городов о предоставлении Львовскому католическому архиепископу Бернардину Вильчску и его преемникам права определять наместников в православной Галицкой митрополии (15 апраля 1509 года) и другие.

Дополнения к актам историческим-II содержат ряд источников по истории Брестской унии 1596 года: польский перевод письма папы Климента VIII к князю К. К. Острожскому с убеждением содействовать установлению унии в православных землях Речи Посполитой и ответ князя (1596-1598 годы); 2 письма папы Урбана VIII к Сигизмунду III с требованием наказать убийц униатского епископа Иоасафата Кунцевича (1624 год); дневник униатского съезда во Львове (ноябрь 1629 года); договорные статьи о предоставлении православаным жителям Речи Посполитой права свободного вероисповедания (1 ноября 1632 года); грамоты кароля Владислава IV Вазы о передаче всех православных церквей униатам (конец марта 1636 года), о присоединении православных жителей страны к унии и их праве избрать для себя патриарха (5 сентября 1636 года); грамоты Яна II Казимира ко всем православным жителям страны о свободном вероисповедании (12 января1650 года, 30 мая 1659 года); объявление королевских комиссаров о примирении между православным и униатским духовенством и подтвердительная грамота об этом Яна III Собеского (18 и 31 марта 1681 года); составленный иезуитом С. Жебровским проект уничтожения православной и униатской Церквей в Речи Посполитой (1717 год) и другие.

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