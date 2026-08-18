ДОНСКОЙ МАРК СЕМЁНОВИЧ

ДОНСКОЙ МАРК СЕМЁНОВИЧ - украинский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист СССР.

Окон­чил пра­во­вое от­де­ле­ние фа­куль­те­та об­щественных на­ук Сим­фе­ро­поль­ско­го университета (1925 год). Ра­бо­тал в след­ст­вен­ных ор­га­нах, в Вер­хов­ном су­де УССР, в кол­ле­гии за­щит­ни­ков. С 1926 года в ки­но (по­мощ­ник режиссера, ас­си­стент по мон­та­жу на различных сту­ди­ях стра­ны).

Пер­вые филь­мы по­ста­вил совместно с М. А. Авер­ба­хом («В боль­шом го­ро­де», 1928 год; «Це­на че­ло­ве­ка», 1929 год). Из­вест­ность Донскому при­нёс фильм «Пес­ня о сча­стье» (1934 год, совместно с В. Г. Ле­го­ши­ным), по­свя­щён­ный ма­рий­ской мо­ло­дё­жи. О но­вой жиз­ни на­ро­дов Рос­сии рас­ска­зы­ва­ли и филь­мы «Ро­ман­ти­ки» (1941 год), «Али­тет ухо­дит в го­ры» (1950 год).

Наи­бо­лее пол­но ре­жис­сёр­ский та­лант Донского рас­крыл­ся в ра­бо­те над ки­но­три­ло­ги­ей о М. Горь­ком - «Дет­ст­во Горь­ко­го» (1938 год), «В лю­дях» (1939 год; Государственная премия СССР, 1941 год), «Мои уни­вер­си­те­ты» (1940 год), в ко­то­рой на ши­ро­ком фо­не про­винциальной жиз­ни до­ре­во­лю­ци­он­ной Рос­сии во­пло­ще­ны са­мо­быт­ные ха­рак­те­ры, обоб­щён­но-по­этическое на­ча­ло ор­га­нич­но со­че­тает­ся с ко­ло­рит­ны­ми бы­то­вы­ми сце­на­ми, тон­ки­ми жиз­нен­ны­ми на­блю­де­ния­ми. В даль­ней­шем по про­из­ве­де­ни­ям М. Горь­ко­го Донской снял филь­мы «Мать» (1956 год), «Фо­ма Гор­де­ев» (1959 год, премия Международного кинофестиваля в Ло­кар­но), «Суп­ру­ги Ор­ло­вы» (1978 год).

В 1944 году по­ста­вил народную дра­му по по­вес­ти В. Ва­си­лев­ской «Ра­ду­га» (премия «Ос­кар», 1944 год; Государственная премия СССР, 1946 год; премия Международного кинофестиваля в Кар­ло­ви-Ва­ри, 1970 год), где свою луч­шую ки­но­роль сыг­ра­ла Н. М. Уж­вий. Вкла­дом в ки­но­ле­ни­ниа­ну ста­ла ди­ло­гия «Серд­це ма­те­ри» (1966 год; Государственная премия СССР, 1968 год) и «Вер­ность ма­те­ри» (1967 год).

Сре­ди других филь­мов: «Пи­жон» (1929 год), «Как за­ка­ля­лась сталь» (1942 год), «Не­по­ко­рён­ные» (1945 год, Главная премия Международного кинофестиваля в Ве­не­ции, 1946 год), «Сель­ская учи­тель­ни­ца» (1947 год; Государственная премия СССР, 1948 год), «До­ро­гой це­ной» (1958 год), «На­де­ж­да» (1973 год). Ав­тор сце­на­ри­ев ко мно­гим сво­им филь­мам. На­гра­ж­дён двумя ­орде­на­ми Ле­ни­на.

Сочинения:

Как я стал ре­жис­се­ром. М., 1946. С. 95–104;

Рас­сказ о твор­че­ском пу­ти. М., 1967.

Иллюстрация:

М. С. Дон­ской. Кадр из филь­ма «Ра­ду­га». 1944 год. Архив БРЭ.