ДОНСКОЕ КАЗAЧЬЕ ВОЙСКО

Донское казачье войско (Войско Донское) — исторически сложившаяся воинская организация казачьего населения, по преимуществу русского, бассейна реки Дон.

Существовало с XV в., будучи одной из первых казачьих организаций. Являлось самостоятельным (вольным) по способу образования, крупнейшим по численности в Российской империи, лучшим по боевым качествам и самым заслуженным. Главной особенностью жизни донских казаков была военная организация первоначально в сочетании с выборной (сменяемой) системой управления и демократическими порядками (станичные и войсковые круги). Основные хозяйственные занятия — земледелие, рыболовство, коневодство.

До середины XVII в. Дон являлся буферной зоной на границах России с Османской империей , сношения с казаками велись через Посольский приказ. В 1671 Д. к. в. приведено к присяге русскому царю. Войско участвовало почти во всех войнах России XVI — начала XX в., многократно жаловалось знаменами, другими наградами и знаками отличия. С донской территории вышли вожаки казацко-крестьянских восстаний: С.Т. Разин , К.А. Булавин, Е.И. Пугачев . С XVIII в. государство законодательно постоянно регламентировало и бюрократизировало внутреннюю жизнь Д. к. в., ограничивало элементы самоуправления (сохранились лишь на уровне станиц). В 1721 Д. к. в. поступило в ведение Военной коллегии, была упразднена выборность войсковых атаманов, их стали назначать в Санкт-Петербурге. Д. к. в. было превращено в часть административной системы Российской империи.

В начале XIX в. в Д. к. в. числилось 320 тыс. душ обоего пола (включая приписанных калмыков). В 1802 разработано Положение о Д. к. в. (служило примером для других казачьих войск), согласно которому казаки делились на служивых и неслуживых. Служба казаков начиналась с 19 лет: 2 года на Дону на внутренней службе, затем на полевой службе за пределами Д. к. в. После 25 лет полевой службы казак вновь зачислялся на внутреннюю службу, нес ее еще 5 лет, после чего переводился в разряд неслуживых. На службу каждый казак являлся со своим обмундированием, снаряжением, холодным оружием и верховой лошадью. В целом за подготовку казака и несение службы отвечала казачья станица. Материальной основой службы, как и стабильного существования Д. к. в., являлась система землепользования. Государство от имени императора отводило Войску землю на правах коллективной (общинной) собственности, которая делилась между станицами, при этом оставлялся войсковой запас. За пользование наделом казак освобождался от налогов и был обязан нести службу. Д. к. в. представляло собой замкнутую военно-хозяйственную систему, существовавшую по принципу самообеспечения, ее важными составляющими были сословность и этнокультурная самобытность.

С 1827 августейшим атаманом всех казачьих войск назначался наследник престола, в Д. к. в. назначался наказной атаман. С 1857 Д. к. в. перешло в ведение Управления казачьих войск военного министерства. С 1870 стал применяться армейский дисциплинарный устав.

Согласно уставу 1875, казачья служба продолжалась 20 лет, начиная с 18-летнего возраста: 3 года в подготовительном разряде, 4 года на действительной службе, 8 лет на льготе и 5 лет в запасном разряде. С 1900 правительство стало выделять 100 рублей для поддержки служивого казака и «ремонтные» деньги на починку снаряжения. Перед 1917 Д. к. в. насчитывало 1,6 млн чел, располагалось на территории современных Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей и Республики Калмыкии (Российской Федерации), а также Донецкой и Луганской областей (Украина).

После революции 1917 в структуре Д. к. в. был возрожден на короткий период принцип выборности сверху донизу. Казачий Дон, несмотря на некоторый разлад между стариками и казаками, вернувшимися с фронта, выступил как самоорганизующаяся сила на стороне Белого движения . В 1918 на круге Спасения Дона было провозглашено образование Всевеликого Войска Донского. В годы Гражданской войны донское казачество подверглось красному террору и физическому уничтожению (значительно сократилась), в конце 1920 постановлением Всероссийского Центрального исполнительного комитета № 483 было официально ликвидировано, но продолжало существовать как структура в эмиграции.

С конца XX в. на Дону происходит процесс возрождения казачества на основе общественного уклада жизни, самоуправления и воинской службы.

Лит.: Казачество великое, бесстрашное. СПб., 2008; Казин В. Х. Казачьи войска. Б. м., 1992; Никольский А. И. Воинская повинность казачьих войск // Столетие Военного министерства. Т. 11. Ч. 3. СПб., 1907.