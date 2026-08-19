ДОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОНСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица на юге Европейской части Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Об­разо­ва­на 20.03.1920 года из час­ти тер­ри­то­рии Дон­ско­го вой­ска об­лас­ти вско­ре по­сле то­го, как она бы­ла за­ня­та час­тя­ми Рабоче-крестьянской Красной армии. Центр - город Рос­тов-­на-­До­ну.

Площадь 72 тысячи км2, население 1,5 миллиона человек (1921 год). Де­ли­лась на ок­ру­га (в 1922 году Верх­не­дон­ской, До­нец­кий, 1-й Дон­ской, Мо­ро­зов­ский, Рос­тов­ский, Саль­ский, Чер­кас­ский). В 1920 году часть Саль­ско­го округа пе­ре­да­на в Кал­мыц­кую автомную область, в 1921 году час­ти Хо­пёр­ско­го, Усть-­Мед­ве­диц­ко­го и 2-го Дон­ско­го ок­ру­гов - в Ца­ри­цын­скую губернию, в 1923 году Верх­не­дон­ской округ при­со­еди­нён к До­нец­ко­му округу 13.02.1924 года Донская область во­шла в со­став Юго-­Вос­точ­ной области, ко­то­рая 16 октября переименована в Се­ве­ро-Кав­каз­ский край.

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