ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - государственный академический имени А. Б. Соловьяненко, открыт в 1932 году в Луганске.

Ос­но­ван как До­нец­кий рус­ский музыкальный те­атр на ба­зе Лу­ган­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та и пе­ре­ве­дён­ной из Вин­ни­цы второй пе­ре­движ­ной опе­ры Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны. . В со­став труп­пы во­шли так­же ар­ти­сты из Мо­ск­вы, Ле­нин­гра­да, Кие­ва, Харь­ко­ва.

Пер­вый спек­такль - опе­ра «Князь Игорь» А. П. Бо­ро­ди­на (1932 год). В 1940 году те­атр пе­ре­ехал в До­нецк (до 1961 года Ста­ли­но), в 1941 году опе­рой «Иван Су­са­нин» М. И. Глин­ки от­кры­то современное зда­ние те­ат­ра (архитектор Л. И. Ко­тов­ский, от­рес­тав­риро­ва­но в 1994 году, зри­тель­ный зал при­бли­зи­тель­но на 1000 мест).

Сре­ди пер­вых ба­лет­ных спек­так­лей - «Лау­рен­сия» А. А. Крей­на (1941 год). В 1946 году те­атр пе­ре­име­но­ван в Ста­лин­ский государственный русский те­атр опе­ры и ба­ле­та. С 1961 года современное название, с 1977 года ака­де­мический, с 1999 года имени А. Б. Со­ловь­я­нен­ко.

Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ет опер­ная и ба­лет­ная клас­си­ка. В те­ат­ре в раз­ное вре­мя ра­бо­та­ли: ре­жис­сё­ры И. М. Ла­пиц­кий, А. А. Зди­хов­ский, пев­цы Ю. А. Гу­ля­ев, А. Ф. Крив­че­ня. Художественный руководитель те­ат­ра (2007 год) - В. Я. Пи­са­рев, главный ди­ри­жёр - В. Я. Ва­си­лен­ко, хор­мей­стер - Л. Стрель­цо­ва, ба­лет­ную труп­пу воз­глав­ля­ет Е. Ха­ся­но­ва. В 1992 году при те­ат­ре соз­да­на Шко­ла хо­рео­гра­фического мас­тер­ст­ва В. Я. Пи­са­ре­ва.

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