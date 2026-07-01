ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - государственный академический имени А. Б. Соловьяненко, открыт в 1932 году в Луганске.
Основан как Донецкий русский музыкальный театр на базе Луганского театра оперы и балета и переведённой из Винницы второй передвижной оперы Правобережной Украины.. В состав труппы вошли также артисты из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова.
Первый спектакль - опера «Князь Игорь» А. П. Бородина (1932 год). В 1940 году театр переехал в Донецк (до 1961 года Сталино), в 1941 году оперой «Иван Сусанин» М. И. Глинки открыто современное здание театра (архитектор Л. И. Котовский, отреставрировано в 1994 году, зрительный зал приблизительно на 1000 мест).
Среди первых балетных спектаклей - «Лауренсия» А. А. Крейна (1941 год). В 1946 году театр переименован в Сталинский государственный русский театр оперы и балета. С 1961 года современное название, с 1977 года академический, с 1999 года имени А. Б. Соловьяненко.
Основу репертуара составляет оперная и балетная классика. В театре в разное время работали: режиссёры И. М. Лапицкий, А. А. Здиховский, певцы Ю. А. Гуляев, А. Ф. Кривченя. Художественный руководитель театра (2007 год) - В. Я. Писарев, главный дирижёр - В. Я. Василенко, хормейстер - Л. Стрельцова, балетную труппу возглавляет Е. Хасянова. В 1992 году при театре создана Школа хореографического мастерства В. Я. Писарева.