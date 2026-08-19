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ДОНАТОР
ДОНАТОР - заказчик произведений изобразительного искусства или архитектурного сооружения.
В средневековом искусстве донаторы изображались предстоящими перед Христом или Богоматерью, молящимися или с моделью построенного храма в руках. Стремление придать индивидуальные черты образам донаторов способствовало формированию портретного жанра в искусстве начала XV века. Наиболее широкое распространение портретные изображения донаторов получили в западноевропейской живописи эпохи Возрождения.
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