ДОНАТИЗМ

ДОНАТИЗМ - церковный раскол, охвативший в начале IV века Церковь римскую провинции Африка.

Фор­маль­ным по­во­дом к рас­ко­лу ста­ло по­став­ле­ние епи­ско­па Кар­фа­ге­на Це­ци­лиа­на (312 год), в ко­то­ром при­ни­мал уча­стие еписком Фе­ликс, об­ви­нён­ный в со­труд­ни­че­ст­ве с вла­стя­ми (вы­да­вал им­пер­ским чи­нов­ни­кам свя­щен­ные кни­ги) в пе­ри­од го­не­ний начала IV века. На Кар­фа­ген­ском со­бо­ре 312 года не­ко­то­рые ри­го­ри­ст­ски на­стро­ен­ные об­щи­ны от­ка­за­лись при­знать по­став­ле­ние Це­ци­лиа­на и по­ста­ви­ли епи­ско­пом Май­о­ри­на, а по­сле его смер­ти - До­на­та (около 270 - около 355 годов; епи­скоп в 313-347 годах), по име­ни ко­то­ро­го рас­кол и по­лу­чил своё на­зва­ние.

Не при­знав ре­ше­ние Кар­фа­ген­ско­го со­бо­ра, Це­ци­ли­ан об­ра­тил­ся с апел­ля­ци­ей в Рим, в ко­то­рой тре­бо­вал но­во­го со­бор­но­го рас­смот­ре­ния де­ла. Со­сто­яв­ший­ся в 313 году под пред­се­да­тель­ст­вом па­пы Миль­тиа­да (311-314 годы) Рим­ский со­бор при­знал пра­во­моч­ность епи­скоп­ско­го по­став­ле­ния Це­ци­лиа­на. Пы­та­ясь до­бить­ся для се­бя ста­ту­са официальной Церк­ви, до­на­ти­сты по­да­ли на про­тив­ни­ков апел­ля­цию императору Кон­стан­ти­ну Ве­ли­ко­му , ко­то­рый вы­дви­нул ус­ло­ви­ем сво­его вер­дик­та при­зна­ние до­на­ти­ста­ми лю­бо­го императорского ре­ше­ния. Ре­ше­ние бы­ло при­ня­то в поль­зу пар­тии Це­ци­лиа­на (316 год), по­сле че­го на­ча­лись пре­сле­до­ва­ния до­на­ти­стов. Ре­прес­сии, про­дол­жав­шие­ся с не­зна­чительным пе­ре­ры­вом до 361 годо, при­ве­ли лишь к спло­че­нию при­вер­жен­цев До­на­та (в 336 году на­счи­ты­ва­лось около 270 епи­ско­пов).

При До­на­те и его пре­ем­ни­ке Пар­ме­ниа­не (умер около 391 года) фор­ми­ру­ют­ся ос­но­вы до­на­ти­ст­ско­го взгля­да на Цер­ковь, ба­зи­рую­ще­го­ся на наи­бо­лее ри­го­ри­стических ас­пек­тах бо­го­сло­вия Тер­тул­лиа­на и Ки­приа­на Кар­фа­ген­ско­го. Ес­ли вна­ча­ле до­на­ти­сты ис­ка­ли при­зна­ния свет­ских вла­стей, то позд­нее сфор­ми­ро­ва­лась идея о том, что ис­тин­ная Цер­ковь все­гда го­ни­ма со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва, что это Бо­жий на­род, стра­даю­щий от са­мо­го на­ча­ла ми­ро­зда­ния (убий­ст­во Аве­ля Каи­ном), что ис­тин­ная Цер­ковь - это Цер­ковь му­че­ни­ков (в сре­де до­на­ти­стов по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние по­ощ­ре­ние доб­ро­воль­но­го му­че­ни­че­ст­ва); она от­де­ле­на от греш­но­го ми­ра и сто­ит вне об­ще­ния с ним.

Тре­бо­ва­ние не­за­пят­нан­но­сти кли­ра (в осо­бен­но­сти епи­ско­па­та), не­до­пус­ти­мо­сти об­ви­не­ний в гре­хах ста­ло ос­нов­ным для до­на­ти­стов. К Пар­ме­ниа­ну вос­хо­дит идея о ро­ли епи­ско­па как по­сред­ни­ка ме­ж­ду Бо­гом и на­ро­дом (по­доб­но Мои­сею). Не толь­ко ере­ти­ки, но вся­кие греш­ни­ки сто­ят вне ис­тин­ной Церк­ви, рав­но как и те, кто име­ют об­ще­ние с ни­ми. Та­ин­ст­ва, со­вер­шае­мые пад­ши­ми кли­ри­ка­ми , не бла­го­дат­ны и не дей­ст­ви­тель­ны, по­это­му не дей­ст­ви­тель­но ру­ко­по­ло­же­ние Це­ци­лиа­на, со­вер­шён­ное с уча­сти­ем епископа Фе­лик­са, к гре­ху ко­то­ро­го ока­зал­ся при­час­тен Це­ци­ли­ан, а так­же вся Цер­ковь (кро­ме до­на­ти­стов), при­знав­шая это по­став­ле­ние. В конце IV - начале V веков ка­фо­лическая Цер­ковь пы­та­лась без­ус­пеш­но вес­ти диа­лог с до­на­ти­ста­ми.

В начале V века рим­ские, а за­тем и ван­даль­ские (V-VI века ), ви­зан­тий­ские (VI-VII века) вла­сти вновь об­ра­ти­лись к ре­прес­си­ям. Это бы­ло обу­слов­ле­но тем, что уже в IV веке внут­ри донатизма сфор­ми­ро­ва­лось осо­бое те­че­ние цир­кум­цел­лио­нов, вы­дви­гав­шее на пер­вый план борь­бу с лю­бой вла­стью это­го ми­ра, рас­смат­ри­вав­шее зем­ные вла­сти как пред­ста­ви­те­лей ан­ти­хри­ста, с ко­то­ры­ми ис­тин­ные хри­стиа­не долж­ны вес­ти по­сто­ян­ную борь­бу, не толь­ко пас­сив­ную, пре­тер­пе­вая му­че­ни­че­ст­во, но и ак­тив­ную. По­след­няя вы­ра­зи­лась главным образом в на­па­де­ни­ях на ка­фо­лических епи­ско­пов.

Араб­ские за­вое­ва­ния и ис­ла­ми­за­ция Северной Аф­ри­ки в VII-VIII веках по­ло­жи­ли ко­нец су­ще­ст­во­ва­нию до­на­тиз­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)