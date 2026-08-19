ДОНАТИ

ДОНАТИ - знатный род в средневековой Флоренции .

Из­вес­тен с XI века, рас­по­ла­гал об­шир­ны­ми зе­мель­ны­ми вла­де­ния­ми, круп­ной не­дви­жи­мо­стью в са­мой Фло­рен­ции и ока­зы­вал зна­чительное влия­ние на городские де­ла.

По­сле пе­ре­хо­да вла­сти во Фло­рен­ции к по­по­ла­нам и при­ня­тия в 1293 году «Ус­та­нов­ле­ний спра­вед­ли­во­сти» Донати и другие. знат­ные се­мей­ст­ва бы­ли от­стра­не­ны от управ­ле­ния го­ро­дом. Бра­тья Фо­ре­зе (около 1250-1296 годов) и Кор­со (умер 06.10.1308 года) воз­гла­ви­ли оп­по­зи­цию но­вой вла­сти. В 1295 году Кор­со, под­дер­жан­ный па­пой Бо­ни­фа­ци­ем VIII, взял верх над свои­ми про­тив­ни­ка­ми и за­хва­тил власть в го­ро­де. Од­на­ко его пар­тия раз­де­ли­лась на две фрак­ции: на вер­ных Донати «чёр­ных гвель­фов» (знать и за­жи­точ­ные го­ро­жа­не, свя­зан­ные с тор­гов­лей и ка­пи­та­лом) и «бе­лых гвель­фов» во гла­ве с Вье­ри из се­мей­ст­ва Чер­ки, к ко­то­рым примк­ну­ли про­сто­лю­ди­ны, мел­кая знать и боль­шин­ст­во об­ра­зо­ван­ных лю­дей Фло­рен­ции, что не по­зво­ли­ло Кор­со ут­вер­дить­ся в ка­че­ст­ве еди­но­вла­ст­но­го пра­ви­те­ля Фло­рен­ции.

Од­ним из вид­ных пред­ста­ви­те­лей пар­тии «бе­лых гвель­фов» был Дан­те Алигь­е­ри, же­на­тый (1285 год) на пред­ста­ви­тель­ни­це од­ной из вет­вей ро­да Донати - Джем­ме, до­че­ри Ма­нет­то Донати. В 1300 году Кор­со и его сто­рон­ни­ки по­пы­та­лись за­хва­тить власть в го­ро­де, но по­тер­пе­ли по­ра­же­ние и бы­ли из­гна­ны «бе­лы­ми гвель­фа­ми». В конце 1301 - начале 1302 года Кор­со при под­держ­ке па­пы уда­лось вер­нуть­ся во Фло­рен­цию, ли­де­ры «бе­лых гвель­фов», в том числе Дан­те, бы­ли из­гна­ны. В 1304 году под руководством Кор­со «бе­лым гвель­фам», по­пы­тав­шим­ся си­лой вер­нуть се­бе власть, бы­ло на­не­се­но по­ра­же­ние в сра­же­нии при Ла­ст­ра-ал­ла-Лод­жа. В 1308 году Кор­со, сде­лав­ший по­пыт­ку ут­вер­дить­ся в ро­ли еди­но­лич­но­го пра­ви­те­ля Фло­рен­ции, был убит свои­ми про­тив­ни­ка­ми. С его смер­тью род Донати со­шёл с по­ли­тической сце­ны средневековой Ита­лии. Кор­со и Фо­ре­зе, их се­ст­ра Пик­кар­да и ряд других пред­ста­ви­те­лей это­го ро­да упо­мя­ну­ты в «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)