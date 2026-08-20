ДОНАНЬИ

ДОНАНЬИ - семья музыкантов.

Эрнст (Эр­нё) фон Донаньи [27.07.1877 года, По­жонь (Прес­бург), ны­не Бра­ти­сла­ва - 09.02.1960 года, Нью-Йорк], венгерский и американский ком­по­зи­тор, пиа­нист, ди­ри­жёр, пе­да­гог.

В 1897 году окон­чил Ака­де­мию му­зы­ки в Бу­да­пеш­те по клас­сам С. То­ма­на (фортепиано) и Х. Кёс­ле­ра (ком­по­зи­ция), в том же го­ду брал уро­ки у Э. д’Альбера. Де­бю­ти­ро­вал как пиа­нист в 1897 году, га­ст­ро­ли­ро­вал в Западной Ев­ропе, в 1899 году - в Соединенных Штатах Америки, в 1907 году - в Рос­сии. В 1905-1915 годах пре­по­да­вал иг­ру на фортепиано (с 1908 года профессор) в Выс­шей шко­ле му­зы­ки Бер­ли­на. С 1915 года в Бу­да­пеш­те, в 1919-1944 годах главный ди­ри­жёр Бу­да­пешт­ско­го фи­лар­мо­нического оркестра, в 1931-1944 годах музыкальный ди­рек­тор Венгерского ра­дио.

К выс­шим дос­ти­же­ни­ям Донаньи-пи­а­ни­ста от­но­сит­ся ис­пол­не­ние всех кла­вир­ных кон­цер­тов В. А. Мо­цар­та (1941 год). В 1916-1943 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) пре­по­да­вал иг­ру на фортепиано в Выс­шей шко­ле му­зы­ки имени Ф. Лис­та в Бу­да­пеш­те (в 1919 году, 1934-1941 годы ди­рек­тор). Сре­ди уче­ни­ков - А. Фи­шер, Г. Ан­да, Г. Шол­ти. В 1944 году эмиг­ри­ро­вал в Ав­ст­рию, в 1949 году в США (в 1955 году по­лу­чил американское гра­ж­дан­ст­во). С 1949 года профессор Фло­рид­ско­го государственного университета (Тал­ла­хас­си; фортепиано и ком­по­зи­ция). В твор­че­ст­ве Донаньи-ком­по­зи­то­ра ощу­ти­ма связь с ро­ман­тической му­зы­кой, в осо­бен­но­сти Р. Шу­ма­на и И. Брам­са. Сре­ди со­чи­не­ний: кон­цер­ты с ор­ке­ст­ром - два для фортепиано, два для скрип­ки; Аме­ри­кан­ская рап­со­дия для ор­ке­ст­ра (1953 год), фортепианная сюи­та на народные те­мы «Сель­ский празд­ник в Венг­рии» (так­же сокращенная ор­ке­ст­ро­вая ре­дак­ция; обе - 1924 год), Ва­риа­ции на дет­скую пес­ню для фортепиано с ор­ке­ст­ром. В 2002 году в Тал­ла­хас­си про­шёл Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь, по­свя­щён­ный До­на­ньи.

Его внук Кри­стоф фон Донаньи (родился 18.09.1929 год, Бер­лин), немецкий ди­ри­жёр. В 1951 году окон­чил Выс­шую шко­лу му­зы­ки в Мюн­хе­не (фортепиано, ком­по­зи­ция, ди­ри­жи­ро­ва­ние), учил­ся у Эрн­ста фон Донаньи во Фло­рид­ском государственном университете (1951-1952 годы), брал уро­ки у Л. Берн­стай­на. В 1953 году по ре­ко­мен­да­ции Г. Шол­ти стал ди­ри­жё­ром Франк­фурт­ской опе­ры (главный ди­ри­жёр в 1972-1977 годах).

В 1957-1963 годах музыкальный руководитель Опе­ры Лю­бе­ка. В 1964-1969 годах главный ди­ри­жёр Ор­ке­ст­ра Западно-германского ра­дио (Кёльн), в 1977-1984 годах - Гам­бург­ской государственной опе­ры. В 1984-2002 годах музыкальный руководитель и главный ди­ри­жёр Клив­ленд­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра. С 1997 года главный ди­ри­жёр лон­дон­ско­го ор­ке­ст­ра «Фи­лар­мо­ния», с 2004 года так­же - Ор­ке­ст­ра Северо-германское ра­дио.

Вы­сту­па­ет с круп­ней­ши­ми ор­ке­ст­ра­ми ми­ра, не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в Зальц­бург­ском и Эдин­бург­ском музыкальных фес­ти­ва­лях. Ди­ри­жи­ру­ет клас­сическим и современны (пре­имущественно ав­ст­ро-немецким) ре­пер­туа­ром, про­сла­вил­ся яр­ки­ми ин­тер­пре­та­ция­ми опер Р. Штрау­са, А. Шён­бер­га («Ожи­да­ние», «Мои­сей и Аа­рон»), ор­ке­ст­ро­вой му­зы­ки Ч. Айв­за, Дж. Адам­са; ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­ра­ми опер Х. В. Хен­це.

В чис­ле его луч­ших ау­дио­за­пи­сей - опе­ры А. Бер­га «Лу­лу» и «Воц­цек» (1976 и 1979 год; главные пар­тии ис­пол­ни­ла А. Си­лья - же­на Кри­сто­фа фон До­на­ньи).

Сочинения:

Message to posterity from Ernst von Dohnanyi / Ed. by M. F. Par­men­ter. Jackson­ville, 1960.

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