ДОН ЖУАН

ДОН ЖУАН - персонаж многих произведений мировой литературы и искусства.

Об­раз ге­роя-лю­бов­ни­ка, го­то­во­го ра­ди эро­тического удо­воль­ст­вий пре­зреть нор­мы ре­ли­гии и об­ществ. мо­ра­ли, вос­хо­дит к испанским хро­ни­кам XIV века, по­ве­ст­вую­щим о До­не Хуа­не Те­но­рио, ко­то­рый по­сле це­ло­го ря­да зло­дея­ний убил от­ца обес­че­щен­ной им де­вуш­ки и ос­к­вер­нил его па­мят­ник, за что был низ­верг­нут в ад.

Средневековая ле­ген­да о Дон Жуане по­лу­чи­ла по­пу­ляр­ность в XVII веке; пер­вой её литературной об­ра­бот­кой ста­ла нра­во­учительная пье­са испанского дра­ма­тур­га Тир­со де Мо­ли­ны «Се­виль­ский озор­ник, или Ка­мен­ный гость» (1630 год). Сю­жет при­об­рёл ши­ро­кую из­вест­ность в Ита­лии (ко­ме­дии дель ар­те, пье­сы: О. Джи­ли­бер­ти, 1652 год, А. Чи­конь­и­ни, около 1650 года), во Фран­ции (пье­са П. Кор­не­ля, 1677 год, и другие), в Анг­лии (пье­са Т. Ше­ду­эл­ла, 1676 год).

В ко­ме­дии «Дон Жу­ан, или Ка­мен­ный пир» Моль­е­ра (1665 год) рас­пу­щен­ность Дон Жуана бы­ла со­от­не­се­на с его ми­ро­воз­зренческими ус­та­нов­ка­ми: не­вер­ность трак­то­ва­лась как бес­ко­неч­ный по­иск идеа­ла, стрем­ле­ние к по­сто­ян­но­му об­нов­ле­нию; раз­врат и ци­низм ото­жде­ст­в­ля­лись с га­лант­но­стью и воль­но­дум­ст­вом, а сам ге­рой пре­вра­тил­ся в апо­ло­ге­та ра­цио­на­ли­стической фи­ло­со­фии.

В XVIII веке поя­ви­лись ба­ле­ты ( К. В. Глюк , 1761 год) и опе­ры (Дж. Аль­бер­ти­ни, 1783 год; Дж. Гац­ца­ни­га, 1787 год) на сю­жет о Дон Жуане. В опе­ре В. А. Мо­цар­та «Дон Жу­ан» (1787 год, либретто Л. Да Пон­те) Дон Жуан был изо­бра­жён как ге­до­нист и бун­тарь про­тив бо­же­ст­вен­ных за­ко­нов и хан­же­ской мо­ра­ли. Мо­тив бун­тар­ст­ва Дон Жуан был раз­вит ро­ман­ти­ка­ми: Э. Т. А. Гоф­ма­ном (но­вел­ла «Дон Жу­ан», 1814 год), Дж. Бай­ро­ном (по­эма «Дон Жу­ан», 1819-1823 годы), К. Д. Граб­бе (дра­ма «Дон Жу­ан и Фа­уст», 1829 год), Н. Ле­нау (по­эма «Дон Жу­ан», 1844 год) и другие.

К сю­же­ту о Дон Жуане об­ра­ща­лись П. Ме­ри­ме (но­вел­ла «Ду­ши чис­ти­ли­ща», 1834 год), А. Дю­ма-­отец («Дон Жу­ан де Ма­ра­нья, или Па­де­ние ан­ге­ла», 1836 год), Ш. Бод­лер («Дон Жу­ан в аду», 1857 год), Ж. Бар­бе д’Оревильи (но­вел­ла «Са­мая пре­крас­ная лю­бовь Дон Жуа­на», 1874 год), М. Фриш (пье­са «Дон Жу­ан, или Лю­бовь к гео­мет­рии», 1953 год) и многие другие; в русской литературе - А. С. Пуш­кин (тра­ге­дия «Ка­мен­ный гость», 1830 год, опе­ра А. С. Дар­го­мыж­ско­го , поставлена в 1872 году), А. К. Тол­стой (по­эма «Дон Жу­ан», 1859 год), А. А. Блок (стихотворение «Ша­ги ко­ман­до­ра», 1912 год), В. Я. Брю­сов, Н. С. Гу­ми­лёв , М. И. Цве­тае­ва, А. И. Ах­ма­то­ва, И. Се­ве­ря­нин и другие.

Ле­ген­да о Дон Жуане ста­ла те­мой жи­вопи­си (в Рос­сии - И. Е. Ре­пин, В. А. Фа­вор­ский и другие), од­ним из са­мых по­пу­ляр­ных сю­же­тов ки­не­ма­то­гра­фа, пред­ме­том ис­сле­до­ва­ния в пси­хо­ана­ли­зе.

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