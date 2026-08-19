ДОН ЖУАН
ДОН ЖУАН - персонаж многих произведений мировой литературы и искусства.
Образ героя-любовника, готового ради эротического удовольствий презреть нормы религии и обществ. морали, восходит к испанским хроникам XIV века, повествующим о Доне Хуане Тенорио, который после целого ряда злодеяний убил отца обесчещенной им девушки и осквернил его памятник, за что был низвергнут в ад.
Средневековая легенда о Дон Жуане получила популярность в XVII веке; первой её литературной обработкой стала нравоучительная пьеса испанского драматурга Тирсо де Молины «Севильский озорник, или Каменный гость» (1630 год). Сюжет приобрёл широкую известность в Италии (комедии дель арте, пьесы: О. Джилиберти, 1652 год, А. Чиконьини, около 1650 года), во Франции (пьеса П. Корнеля, 1677 год, и другие), в Англии (пьеса Т. Шедуэлла, 1676 год).
В комедии «Дон Жуан, или Каменный пир» Мольера (1665 год) распущенность Дон Жуана была соотнесена с его мировоззренческими установками: неверность трактовалась как бесконечный поиск идеала, стремление к постоянному обновлению; разврат и цинизм отождествлялись с галантностью и вольнодумством, а сам герой превратился в апологета рационалистической философии.
В XVIII веке появились балеты (К. В. Глюк, 1761 год) и оперы (Дж. Альбертини, 1783 год; Дж. Гаццанига, 1787 год) на сюжет о Дон Жуане. В опере В. А. Моцарта «Дон Жуан» (1787 год, либретто Л. Да Понте) Дон Жуан был изображён как гедонист и бунтарь против божественных законов и ханжеской морали. Мотив бунтарства Дон Жуан был развит романтиками: Э. Т. А. Гофманом (новелла «Дон Жуан», 1814 год), Дж. Байроном (поэма «Дон Жуан», 1819-1823 годы), К. Д. Граббе (драма «Дон Жуан и Фауст», 1829 год), Н. Ленау (поэма «Дон Жуан», 1844 год) и другие.
К сюжету о Дон Жуане обращались П. Мериме (новелла «Души чистилища», 1834 год), А. Дюма-отец («Дон Жуан де Маранья, или Падение ангела», 1836 год), Ш. Бодлер («Дон Жуан в аду», 1857 год), Ж. Барбе д’Оревильи (новелла «Самая прекрасная любовь Дон Жуана», 1874 год), М. Фриш (пьеса «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», 1953 год) и многие другие; в русской литературе - А. С. Пушкин (трагедия «Каменный гость», 1830 год, опера А. С. Даргомыжского, поставлена в 1872 году), А. К. Толстой (поэма «Дон Жуан», 1859 год), А. А. Блок (стихотворение «Шаги командора», 1912 год), В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилёв, М. И. Цветаева, А. И. Ахматова, И. Северянин и другие.
Легенда о Дон Жуане стала темой живописи (в России - И. Е. Репин, В. А. Фаворский и другие), одним из самых популярных сюжетов кинематографа, предметом исследования в психоанализе.