ДОМБРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ДОМБРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - советский военно-морской деятель.
Окончил Морской кадетский корпус (1901 год), минный офицерский класс (1909 год), Морскую академию (1914 год).
На военнойислужбе с 1898 года. Участник русско-японской войны 1904-1905 годов (офицер на крейсере «Россия»). Затем cлужил на Балтике, участник Первой мировой войны, капитан 1 ранга (1917 год). С июня 1917 года командир линкора «Полтава». После Октябрьской революции 1917 года перешёл на сторону советской власти и остался на своём посту.
Участвовал в Ледовом походе Балтийского флота 1918 года. С июля 1918 года начальник1-й бригады линкоров, а с января 1919 года - начальник штаба Балтийского флота. С 1920 года начальник Морских сил Чёрного и Азовского морей, руководил боевыми действиями против Белого флота, обеспечивал приморские направления советского Юго-Западного, Кавказского и Южного фронтов.
В 1921-1925 годах начальник Морского штаба Республики (с 1922 года - СССР), затем помощник начальника курсов усовершенствования командного состава флота (1925-1926 годы) и Военно-морской академии (1926-1928 годы). С 1935 года преподавал в Ленинградском электротехническом институте. В 1938 году репрессирован и осуждён на 5-летнюю ссылку в Якутию. В 1943 году Домбровский поселился в Курске, где работал инженером-экономистом. В 1948 году, после снятия судимости, вернулся в Ленинград.