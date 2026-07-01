ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ - процесс педагогически организованной социализации, объединяющий обучение и воспитание, обеспечивающие культурную преемственность поколений и готовность человека к выполнению социальных и профессиональных ролей.
Образование - одно из фундам. прав человека. Социально ценные качества личности стихийно не формируются, но целенаправленно воспитываются и развиваются. Многообразие отраслей и направлений деятельности человека в обществе, интеллектуальная насыщенность современного квалифицированного труда и сложность осваиваемых пластов культуры требуют соответствующей организации образования. В процессе образования развивающаяся личность приобретает опыт, знания, навыки деятельности, которые рассматриваются в современной педагогической науке не только как цель образования, но и как важнейшие средства, обеспечивающие полноценное развитие личности и включение её в социально ценную деятельность, предполагающую различные возможности самообразования.
Классификация видов образования осуществляется по критериям формируемых и развиваемых в его системе способностей (общее образование, специальное и профессиональное образование) и по уровням сложности (дошкольное, школьное, высшее и др.).
Цели образования соотносятся с исторически и социально варьируемыми идеалами личности и образованного человека. Преобладающие в том или ином обществе социальные отношения активно влияют на образование, поддерживая те или иные образоват. институты, определённые модели учебно-воспитательного процесса.
Формирование и поддержание образовательных мотивов личности - одна из основных задач педагогов и психологов. Образование развивает в человеке способность к самокритике мышления, рефлектирующей проверке и самокорректировке, что имеет большое значение для становления творческих установок личности. Отвечая различной возрастной структуре потребностей и способностей, содержание образования развёртывается от преимущественно эмоционально переживаемых детьми представлений к рефлективно и активно осваиваемой системе знаний о мире и отношений с людьми, которая расширяется в учебно-воспитательном процессе (концентрически и линейно). Педагогически обоснованный отбор и представление такого материала проводятся по критериям полноты и системности видов деятельности, необходимых для развития интеллектуально-познавательных, эмоционально-ценностных, волевых и физических качеств личности. Содержание и методы образования призваны обеспечить полноценное «проживание» отдельных возрастных этапов (детства, отрочества и др.), психологически обоснованную последовательность усвоения культуры и видов деятельности, а также развитие различных способностей в целях самоопределения индивидов в мире труда, межличностных и общественных отношений.