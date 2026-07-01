ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ - про­цесс пе­да­го­ги­че­ски ор­га­ни­зо­ван­ной со­циа­ли­за­ции, объ­е­ди­няю­щий обу­че­ние и вос­пи­та­ние , обес­пе­чи­ваю­щие куль­тур­ную пре­ем­ст­вен­ность по­ко­ле­ний и го­тов­ность че­ло­ве­ка к вы­пол­не­нию со­ци­аль­ных и про­фес­сио­наль­ных ро­лей.

Образование - од­но из фун­дам. прав че­ло­ве­ка. Со­ци­аль­но цен­ные ка­че­ст­ва лич­но­сти сти­хий­но не фор­ми­ру­ют­ся, но це­ле­на­прав­лен­но вос­пи­ты­ва­ют­ся и раз­ви­ва­ют­ся. Мно­го­об­ра­зие от­рас­лей и на­прав­ле­ний дея­тель­но­сти че­ло­ве­ка в об­ще­ст­ве, ин­тел­лек­ту­аль­ная на­сы­щен­ность современного ква­ли­фи­цированного тру­да и слож­ность ос­ваи­вае­мых пла­стов куль­ту­ры тре­бу­ют со­от­вет­ст­вую­щей ор­га­ни­за­ции образования. В про­цес­се образования раз­ви­ваю­щая­ся лич­ность при­об­ре­та­ет опыт, зна­ния, на­вы­ки дея­тель­но­сти, ко­то­рые рас­смат­ри­ва­ют­ся в современной пе­да­го­гической нау­ке не толь­ко как цель образования, но и как важ­ней­шие сред­ст­ва, обес­пе­чи­ваю­щие пол­но­цен­ное раз­ви­тие лич­но­сти и вклю­че­ние её в со­ци­аль­но цен­ную дея­тель­ность, пред­по­ла­гаю­щую различные воз­мож­но­сти са­мо­об­ра­зо­ва­ния.

Клас­си­фи­ка­ция ви­дов образования осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по кри­те­ри­ям фор­ми­руе­мых и раз­ви­вае­мых в его сис­те­ме спо­соб­но­стей ( об­щее об­ра­зо­ва­ние , спе­ци­аль­ное и про­фес­сио­наль­ное об­ра­зо­ва­ние) и по уров­ням слож­но­сти (до­шко­ль­ное, школь­ное, выс­шее и др.).

Це­ли образования со­от­но­сят­ся с ис­то­ри­че­ски и со­ци­аль­но варь­и­руе­мы­ми идеа­ла­ми лич­но­сти и об­ра­зо­ван­но­го че­ло­ве­ка. Пре­об­ла­даю­щие в том или ином об­ще­ст­ве со­ци­аль­ные от­но­ше­ния ак­тив­но влия­ют на образование, под­дер­жи­вая те или иные об­ра­зо­ват. ин­сти­ту­ты, оп­ре­де­лён­ные мо­де­ли учеб­но-вос­пи­тательного про­цес­са.

Фор­ми­ро­ва­ние и под­дер­жа­ние об­ра­зо­вательных мо­ти­вов лич­но­сти - од­на из основных за­дач пе­да­го­гов и пси­хо­ло­гов. Образование раз­ви­ва­ет в че­ло­ве­ке спо­соб­ность к са­мо­кри­ти­ке мыш­ле­ния, реф­лек­ти­рую­щей про­вер­ке и са­мо­кор­рек­ти­ров­ке, что име­ет боль­шое зна­че­ние для ста­нов­ле­ния творческих ус­та­но­вок лич­но­сти. От­ве­чая различной воз­раст­ной струк­ту­ре по­треб­но­стей и спо­соб­но­стей, со­дер­жа­ние образования раз­вёр­ты­ва­ет­ся от пре­иму­щест­вен­но эмо­цио­наль­но пе­ре­жи­вае­мых деть­ми пред­став­ле­ний к реф­лек­тив­но и ак­тив­но ос­ваи­вае­мой сис­те­ме зна­ний о ми­ре и от­но­ше­ний с людь­ми, ко­то­рая рас­ши­ря­ет­ся в учеб­но-вос­пи­тательном про­цес­се (кон­цен­три­че­ски и ли­ней­но). Пе­да­го­ги­че­ски обос­но­ван­ный от­бор и пред­став­ле­ние та­ко­го ма­те­риа­ла про­во­дят­ся по кри­те­ри­ям пол­но­ты и сис­тем­но­сти ви­дов дея­тель­но­сти, не­об­хо­ди­мых для раз­ви­тия ин­тел­лек­ту­аль­но-по­зна­вательных, эмо­цио­наль­но-цен­но­ст­ных, во­ле­вых и фи­зических ка­честв лич­но­сти. Со­дер­жа­ние и ме­то­ды образования при­зва­ны обес­пе­чить пол­но­цен­ное «про­жи­ва­ние» отдельных воз­рас­тных эта­пов (дет­ст­ва, от­ро­че­ст­ва и др.), пси­хо­ло­ги­че­ски обос­но­ван­ную по­сле­до­ва­тель­ность ус­вое­ния куль­ту­ры и ви­дов дея­тель­но­сти, а так­же раз­ви­тие различных спо­соб­но­стей в це­лях са­мооп­ре­де­ле­ния ин­ди­ви­дов в ми­ре тру­да, меж­лич­но­ст­ных и об­щественных от­но­ше­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)