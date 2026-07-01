ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО - в праве, лицо, осуществляющее функции представителя власти .

Должностное лицо - спе­ци­аль­ный субъ­ект пра­во­от­но­ше­ний и, со­от­вет­ст­вен­но, спе­ци­аль­ный субъ­ект различных ви­дов юри­ди­че­ской от­вет­ст­вен­но­сти . В раз­ные вре­ме­на в раз­ных стра­нах по­ня­тие «должностное лицо» име­ло свои от­ли­чи­тель­ные осо­бен­но­сти. Из­на­чально должностное лицо мог быть лю­бой че­ло­век, вы­пол­няв­ший об­ще­ст­вен­но не­об­хо­ди­мую мис­сию (ста­тус пред­ста­ви­те­ля вла­сти не тре­бо­вал­ся). В современном пра­ве должностное лицо, как пра­ви­ло, яв­ля­ет­ся толь­ко пред­ста­ви­тель пуб­лич­ной вла­сти - го­су­дар­ст­вен­ной и ме­ст­ной.

В со­от­вет­ст­вии с за­кре­п­лён­ной в Кон­сти­ту­ции Российской Федерации тео­ри­ей раз­де­ле­ния вла­стей должностное лицо мо­жет быть пред­ста­ви­те­лем за­ко­но­дательной, су­деб­ной и ис­пол­нительной вла­стей, а так­же про­ку­ра­ту­ры. Так, со­глас­но Уголовному кодексу Российской Федерации, должностное лицо - ли­цо, по­сто­ян­но, вре­мен­но или по спе­ци­аль­но­му пол­но­мо­чию осу­ще­ст­в­ляю­щее функ­ции пред­ста­ви­те­ля вла­сти ли­бо вы­пол­няю­щее ор­га­ни­за­ци­он­но-рас­по­ря­дительные, административно-хо­зяйственные функ­ции в ор­га­нах государственной вла­сти, ор­га­нах ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния , гоударственных. и му­ни­ци­паль­ных уч­ре­ж­де­ни­ях, а так­же в Воо­руженных Си­лах РФ, других вой­сках и во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ни­ях Российской Федерации. В российском административном пра­ве должностным лицом при­зна­ёт­ся и до­пол­нительная ка­те­го­рия лиц - ли­ца, осу­ще­ст­в­ляю­щие ор­га­ни­за­ци­он­но­рас­по­ря­дительные, административно-хо­зяйственные функ­ции вне пуб­лич­ной сфе­ры.

В за­ру­беж­ном пра­ве должностное лицо, как пра­ви­ло, вы­де­ля­ет­ся на фор­маль­ной ос­но­ве, по­зво­ляю­щей осу­ще­ст­в­лять обо­зна­чен­ную функ­цию: за­ме­ще­ние долж­но­сти, ис­пол­не­ние обя­зан­но­стей по долж­но­сти, об­ла­да­ние специальными пол­но­мо­чия­ми. Со­от­вет­ст­вен­но должностным лицом мо­жет быть государственный слу­жа­щий; ли­цо, со­стоя­щее на государственной и об­щественной служ­бе; ли­цо, осу­ще­ст­в­ляю­щее функ­ции пред­ста­ви­те­ля вла­сти в пуб­лич­ных струк­ту­рах. Так, по за­ко­но­да­тель­ст­ву Соединенных Штатов Америки по­ня­тие «слу­жа­щий» ши­ре по­ня­тия «должностное лицо», по за­ко­но­да­тель­ст­ву Швей­ца­рии должностным лицом при­зна­ёт­ся государственный слу­жа­щий, в Япо­нии должностное лицо - пред­ста­ви­тель пуб­лич­ной служ­бы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)