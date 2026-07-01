ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО - в праве, лицо, осуществляющее функции представителя власти.
Должностное лицо - специальный субъект правоотношений и, соответственно, специальный субъект различных видов юридической ответственности. В разные времена в разных странах понятие «должностное лицо» имело свои отличительные особенности. Изначально должностное лицо мог быть любой человек, выполнявший общественно необходимую миссию (статус представителя власти не требовался). В современном праве должностное лицо, как правило, является только представитель публичной власти - государственной и местной.
В соответствии с закреплённой в Конституции Российской Федерации теорией разделения властей должностное лицо может быть представителем законодательной, судебной и исполнительной властей, а также прокуратуры. Так, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в органах государственной власти, органах местного самоуправления, гоударственных. и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. В российском административном праве должностным лицом признаётся и дополнительная категория лиц - лица, осуществляющие организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции вне публичной сферы.
В зарубежном праве должностное лицо, как правило, выделяется на формальной основе, позволяющей осуществлять обозначенную функцию: замещение должности, исполнение обязанностей по должности, обладание специальными полномочиями. Соответственно должностным лицом может быть государственный служащий; лицо, состоящее на государственной и общественной службе; лицо, осуществляющее функции представителя власти в публичных структурах. Так, по законодательству Соединенных Штатов Америки понятие «служащий» шире понятия «должностное лицо», по законодательству Швейцарии должностным лицом признаётся государственный служащий, в Японии должностное лицо - представитель публичной службы.