ДОЛУХАНОВА ЗАРА АЛЕКСАНДРОВНА

ДОЛУХАНОВА ЗАРА АЛЕКСАНДРОВНА - российская певица, народная артистка СССР.

В 1938 году окон­чи­ла Музыкальное училище имени Гне­си­ных по клас­су В. М. Бе­ляе­вой-­Та­ра­се­вич, в 1957 году - экс­тер­ном Музыкально-пе­да­го­гический институт имени Гне­си­ных. В 1939-1944 годах со­ли­ст­ка Армянского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, в 1944-1956 годах - Все­со­юз­но­го ра­дио, в 1959-1982 годах - Московской фи­лар­мо­нии. С 1972 года пре­по­да­ёт в Российской ака­де­мии му­зы­ки (до 1993 года Музыкально-пе­да­го­гический институт) имени Гне­си­ных (профессор с 1983 года, заведующая ка­фед­рой соль­но­го пе­ния в 1980-1985 годах).

Пре­имущественно ка­мер­ная пе­ви­ца , Долуханова вла­де­ла не­обы­чай­но ши­ро­ким ре­пер­туа­ром - от му­зы­ки ком­по­зи­то­ров XVI-XVII веков до со­вре­мен­ной, вклю­чая про­из­ве­де­ния И. С. Ба­ха, Ф. Шу­бер­та, Р. Шу­ма­на, Г. Воль­фа, Г. Ма­ле­ра, М. И. Глин­ки, М. П. Му­сорг­ско­го. Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца ря­да со­чи­не­ний Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча, С. С. Про­кофь­е­ва («Гад­кий утё­нок» и другие), Р. К. Щед­ри­на («Соль­фед­жио»), В. А. Гав­ри­ли­на («Рус­ская тет­радь»), М. Л. Та­ри­вер­дие­ва. Сре­ди опер­ных пар­тий: Са­бу­ро­ва («Цар­ская не­вес­та» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), По­ли­на («Пи­ко­вая да­ма» П. И. Чай­ков­ско­го). Уча­ст­во­ва­ла в кон­церт­ном ис­пол­не­нии опер «Италь­ян­ка в Ал­жи­ре» Дж. Рос­си­ни, «Се­ст­ра Ан­же­ли­ка» Дж. Пуч­чи­ни, «Ис­пан­ский час» М. Ра­ве­ля. Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в стра­нах Ев­ро­пы и Азии, в США, Ав­ст­ра­лии.

Иллюстрация:

З. А. До­лу­ха­но­ва во вре­мя га­ст­ро­лей в Лос-Анд­же­ле­се. 1970. Архив БРЭ.