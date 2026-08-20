ДОЛЬМЕН
ДОЛЬМЕН - погребальное сооружение из крупных каменных плит и блоков, иногда с изображениями, перекрытое плитами; вид мегалитов.
Термин появился во французской археологии в начале XIX века; образован из корней, взятых из кельтского языков, поскольку дольмены связывали с кельтами. Известны в Перу и Боливии, Японии, Корее, Китае, Индии, на Ближнем Востоке, в Турции, Болгарии, Северной Африке, на островах Сардиния, Корсика, в Испании, Португалии, Франции, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Германии, Дании, Норвегии, Швеции.
В России - на обоих склонах Главного, или Водораздельного, хребта Большого Кавказа: в Краснодарском крае и Адыгее, отдельные местонахождения - в Карачаево-Черкесии (бассейн реки Кяфар) и Кисловодской котловине. В Абхазии - от бассейна реки Кодори и севернее.
Между дольменами различных регионов есть существенные различия, что не позволяет рассматривать их как единое культурное явление. Датировка часто затруднена использованием дольменов для подзахоронений или отсутствием находок. Дольмены Ближнего Востока относят к энеолиту и бронзовому веку, Западного Средиземноморья, Западной и Северной Европы - от неолита до бронзового века, во Фракии их датируют II-I-м тысячелетием до нашей эры, в Южной Индии - конец II-го - середина I-го тысячелетия до нашей эры, на Дальнем Востоке - I-м тысячелетием до нашей эры - серединой I-го тысячелетием нашей эры.
Дольмены Западного Кавказа (изучались с XIX века) датируются началом III-го - середины II-го тысячелетия до нашей эры, связываются с дольменной культурой. Большинство исследователей появление дольменов объясняют миграцией или влиянием из Средиземноморья (по В. И. Марковину - морская миграция с Пиренейского полуострова), но есть и гипотеза их местного происхождения (И. И. Цвинария).
Среди дольменов Кавказа выделяют плиточные (более 90%), составные (одна или несколько стен сложены из более мелких камней), корытообразные (выбитые в целом камне и перекрытые плитой), монолитные (выбитые в одном камне). Большинство имеет округлое отверстие в передней стенке, закрывающееся каменной пробкой. Среди плиточных есть дольмены без отверстия, считающиеся наиболее ранними. Известны также корытообразные ложнопортальные дольмены с имитацией отверстия и пробки на передней стенке. Есть дольмены прямоугольные, трапециевидные, реже - многогранные, круглые в плане. В дольмены, как правило, погребалось несколько человек, иногда - до 30-40. Большинство дольменов входило в погребально-культовые комплексы, включавшие поминальные дворики перед фасадом, перекрывающие их насыпи, кромлехи. Характерны группы из 3-10, но сохранились и из нескольких сотен дольмен. Ныне дольмены - объекты поклонения некоторых сектантских групп (анастасиевцы, соляристы и других).
Иллюстрация:
Дольмены Черноморского побережья Кавказа (Краснодарский край, Россия):1 - у Цыганкова аула (впереди - каменная пробка), 2 - на горе Нексис. Архив БРЭ.