ДОЛМЕЧ АРНОЛЬД
ДОЛМЕЧ АРНОЛЬД - английский инструментальный мастер, скрипач, клавесинист, гамбист, лютнист, музыковед.
В 1881-1883 годах учился игре на скрипке у А. Вьётана и в Брюссельской консерватории, в 1889 году окончил Королевский музыкальный колледж в Лондоне. Поддерживаемый Дж. Гровом, стал одним из первых пропагандистов старинной музыки и традиций инструментального исполнительства (смотрите Аутентичное исполнительство). С 1890-х годов устраивал концерты барочной музыки, общественный резонанс вызвало исполнение им забытых сочинений для виолы да гамба (Б. Шоу в 1894 году с восторгом отзывался о сыгранных Долмечем английских виольных фантазиях).
В 1893 году Долмеч изготовил свою первую лютню, в 1894 году - первый клавикорд, в 1896 году - клавесин. В 1905-1911 годах руководил произзводством по старинным образцам клавесинов, клавикордов, лютней и виол на фабрике «Чикеринг» в Бостоне. В 1911-1914 годах работал на рояльной фабрике «Гаво» в Париже. С 1914 года жил в Великобритании, основал инструментальную мастерскую в Хейзлмире, который стал благодаря Долмечу общепризнанным центром аутентичного исполнительства и крупнейшим в Европе центром по произзводству старинных инструментов.
Всеобщее признание получили блокфлейты из мастерской Долмеча, изготовленные по барочным моделям (первую такую флейту Долмеч сделал в 1919 году). В 1925 году Долмеч основал фестиваль старинной музыки в Хейзлмире, в котором участвовали его дети: Элен (1878-1924 годы), гамбистка; Натали (1905-1989 годы), гамбистка, основательница британского Общества виолы да гамба; Рудольф (1906-1942 годы), клавесинист, гамбист; Карл (1911-1997 годы), флейтист, основатель британского Общества блокфлейтистов. После смерти отца Карл возглавил мастерскую и взял на себя руководство фестивалем (ныне Международный фестиваль старинной музыки Долмеча, проводится ежегодно).
Долмеч - автор исследования «Интерпретация музыки XVII и XVIII веков, по материалам современников», положившего начало практическому освоению старинной музыки. Редактор сочинений для скрипки А. Корелли, Г. Пёрселла, Г. Ф. Генделя, собрания французских песен XII-XVIII веков, английской музыки для консорта виол.
Долмечу также принадлежит приоритет в аудиозаписи старинной музыки: наиболее ранние записи относятся к 1920 году; около 1933 года записан «Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха на клавикорде.
Сочинения:
The interpretation of the music of the XVII and XVIII сenturies revealed by contemporary evidence. 2nd ed. L., 1946.
Иллюстрация:
А. Долмеч. Архив БРЭ.