ДОЛИВЬЕ, ПЬЕР

Доливье (фр. Dolivier), Пьер (21.10.1746, Нешер — неизвестно) — деятель Французской революции XVIII в.

С 1784 по осень 1793 — приходской кюре коммуны Мошан в Этампе. В первые годы революции был близок к «Социальному кружку» . Во время продовольственных бунтов в департаменте Сена и Уаза в марте 1792 Д. выступил с требованием установить твердые цены на товары, которое изложил в петиции от 4 марта Законодательному собранию. 1 мая 1792 представил Законодательному собранию петицию в поддержку требований восставших от имени 40 граждан шести коммун в окрестностях Этампа. В 1793 опубликовал «Эссе о примитивной справедливости» («L’Essai sur la justice primitive»), где потребовал упразднить частную собственность на землю и предложил план постепенного уравнительного перераспределения земли среди крестьян через отмену права ее наследования. В 1799 выступил и против крупной капиталистической собственности в городе.

Лит.: Захер Я. М. Очерки по истории «бешеных». Л., 1925; Сафронов С. С. Социальные воззрения Пьера Доливье // История социалистических учений. М., 1962; Адо А. В. К истории петиции, представленной Пьером Доливье Законодательному собранию 1 мая 1792 г. // Французский ежегодник 1965. М., 1966; Гужон С. Последние сочинения и последние годы жизни Пьера Доливье // Французский ежегодник 1982. М., 1984; Dommanger M. Enragés et curés rouges en 1793. Roux J. Pierre Dolivier. Рaris, 1993.