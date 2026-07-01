ДОЛГОРУКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

ДОЛГОРУКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ - князь, российский общественный и политический деятель, крупный землевладелец, статский советник (1902 год).

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых . Брат Пет­ра Д. Дол­го­ру­ко­ва. Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический фа­куль­тет Московского университета (1889 год). Пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Руз­ско­го уезда Московской губернии (1893-1906 годы); спо­соб­ст­во­вал рас­ши­ре­нию се­ти на­чаль­ных школ в уез­де и улуч­ше­нию их со­стоя­ния. Ка­мер­гер (1896-1905 годы).

Глас­ный Московского гу­берн­ско­го зем­ст­ва, председатель его Эко­но­мическо­го со­ве­ща­ния. Один из ор­га­ни­за­то­ров и председатель Первого Все­российского съез­да пред­ста­ви­те­лей об­ществ вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния ли­цам учи­тель­ско­го зва­ния (Мо­ск­ва, конец 1902 - начало 1903 годов). В русско-японскую вой­ну 1904-1905 годов на Даль­нем Вос­то­ке ру­ко­во­дил пятью са­ни­тар­ны­ми от­ря­да­ми, сна­ря­жён­ны­ми Московским гу­берн­ским зем­ст­вом. Один из ор­га­ни­за­то­ров круж­ка зем­ских ли­бе­раль­ных дея­те­лей «Бе­се­да» (1899 год), Сою­за зем­цев-кон­сти­ту­цио­на­ли­стов (1903 год), Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния (1904 год), Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (КДП, 1905 год; член её Центрального комитета, председатель Центрального комитета в 1906-1909 годы, то­ва­рищ председатель Центрального комитета с 1909 года).

Де­пу­тат второй Государственной ду­мы (1907 год; бал­ло­ти­ро­вать­ся в первую Ду­му от­ка­зал­ся в поль­зу М. Я. Гер­цен­штей­на). Па­ци­фист и про­тив­ник смерт­ной каз­ни, встре­чал­ся и пе­ре­пи­сы­вал­ся с Л. Н. Тол­стым . По ини­циа­ти­ве Долгорукова в 1909 году в Мо­ск­ве соз­да­но па­ци­фи­ст­ское Общество ми­ра (Долгоруков был его пред­се­да­те­лем), ко­то­рое яв­ля­лось фи­лиа­лом од­но­именного ме­ж­ду­народного об­ще­ст­ва в Рос­сии. С 1910 года гла­ва прав­ле­ния московского Общества гра­мот­но­сти. В декабре 1914 - апреле 1915 годов, в Первую ми­ро­вую вой­ну, Долгоруков начальник на­хо­див­ше­го­ся в Га­ли­ции пе­ре­до­во­го са­ни­тар­но­го от­ря­да Сою­за го­ро­дов. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года аги­ти­ро­вал за про­дол­же­ние вой­ны «до пол­ной и окон­ча­тель­ной по­бе­ды».

По ме­ре на­рас­та­ния анар­хии скло­нял­ся к не­об­хо­ди­мо­сти ус­та­нов­ле­ния в стра­не дик­та­ту­ры. От­ка­зал­ся от уча­стия в ра­бо­те Пред­пар­ла­мен­та. Из­бран де­пу­та­том Уч­ре­дительного со­б­ра­ния , в день пред­по­ла­гав­ше­го­ся от­кры­тия со­б­ра­ния [28.11(11.12).1917] года аре­сто­ван как один из ру­ко­во­ди­те­лей КДП, ос­во­бо­ж­дён в феврале 1918 года, уе­хал в Мо­ск­ву. Ру­ко­во­дил ра­бо­той Московского бю­ро ЦК КДП, рез­ко кри­ти­ко­вал гер­ма­но­филь­скую по­зи­цию П. Н. Ми­лю­ко­ва , по­ла­гал, что она пред­став­ля­ет уг­ро­зу для по­ли­тического ав­то­ри­те­та и це­ло­ст­но­сти пар­тии, на­стаи­вал на вос­ста­нов­ле­нии сою­за Рос­сии со стра­на­ми Ан­тан­ты. То­ва­рищ председатель Главного комитета На­цио­наль­но­го цен­тра. В октябре 1918 года вы­ехал в Ки­ев, вёл за­се­да­ния ЦК КДП. Счи­тал не­об­хо­ди­мым об­ра­зо­ва­ние ши­ро­ко­го меж­пар­тий­но­го объ­е­ди­не­ния «го­су­дар­ст­вен­но-мыс­ля­щих» об­щественно-по­ли­тических сил.

Вы­сту­пал в под­дер­ж­ку А. И. Де­ни­ки­на и А. В. Кол­ча­ка, ко­то­рых счи­тал «же­лан­ны­ми во­ж­дя­ми», об­ла­дав­ши­ми «го­су­дар­ст­вен­ны­ми ин­стинк­та­ми». В 1920 году совместно с ос­тат­ка­ми «Рус­ской ар­мии» эва­куи­ро­вал­ся в Кон­стан­ти­но­поль, за­тем пе­ре­ехал в Па­риж. Во­шёл в Русский со­вет, соз­дан­ный при П. Н. Вран­ге­ле. При­ня­тый П. Н. Ми­лю­ко­вым в эмиг­ра­ции курс на коа­ли­цию с со­циа­ли­ста­ми оце­ни­вал как по­пыт­ку «въе­хать в Рос­сию на ле­вых ос­лах» и по-преж­не­му рас­смат­ри­вал во­оруженную ин­тер­вен­цию как един­ст­вен­ное сред­ст­во борь­бы про­тив советской вла­сти, в свя­зи с этим на­стаи­вал на со­хра­не­нии «Рус­ской ар­мии». Счи­тая, что в Советская Рос­сии су­ще­ст­ву­ет раз­ветв­лён­ное ан­ти­боль­ше­ви­ст­ское под­по­лье, пред­ло­жил на­ла­дить ре­гу­ляр­ную связь с ним, с этой це­лью в 1924 и 1926 году пред­при­нял две не­ле­галь­ные по­езд­ки на ро­ди­ну, во вре­мя по­след­ней аре­сто­ван. Рас­стре­лян в чис­ле других пред­ста­ви­те­лей вид­ных дво­рян­ских и пред­при­ни­ма­тель­ских се­мей в от­вет на убий­ст­во в Вар­ша­ве советского по­сла П. Л. Вой­ко­ва. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1991 году про­ку­ра­ту­рой Харь­ков­ской области Ук­раи­ны.

Сочинения:

Ве­ли­кая раз­ру­ха: [Лич­ные вос­по­ми­на­ния]. Мад­рид, 1964.

Иллюстрация: Архив БРЭ.