ДОЛГОРУКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ - князь, российский общественный и политический деятель, крупный землевладелец, статский советник (1902 год).
Из рода Долгоруковых. Брат Петра Д. Долгорукова. Окончил физико-математический факультет Московского университета (1889 год). Предводитель дворянства Рузского уезда Московской губернии (1893-1906 годы); способствовал расширению сети начальных школ в уезде и улучшению их состояния. Камергер (1896-1905 годы).
Гласный Московского губернского земства, председатель его Экономического совещания. Один из организаторов и председатель Первого Всероссийского съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания (Москва, конец 1902 - начало 1903 годов). В русско-японскую войну 1904-1905 годов на Дальнем Востоке руководил пятью санитарными отрядами, снаряжёнными Московским губернским земством. Один из организаторов кружка земских либеральных деятелей «Беседа» (1899 год), Союза земцев-конституционалистов (1903 год), Союза освобождения (1904 год), Конституционно-демократической партии (КДП, 1905 год; член её Центрального комитета, председатель Центрального комитета в 1906-1909 годы, товарищ председатель Центрального комитета с 1909 года).
Депутат второй Государственной думы (1907 год; баллотироваться в первую Думу отказался в пользу М. Я. Герценштейна). Пацифист и противник смертной казни, встречался и переписывался с Л. Н. Толстым. По инициативе Долгорукова в 1909 году в Москве создано пацифистское Общество мира (Долгоруков был его председателем), которое являлось филиалом одноименного международного общества в России. С 1910 года глава правления московского Общества грамотности. В декабре 1914 - апреле 1915 годов, в Первую мировую войну, Долгоруков начальник находившегося в Галиции передового санитарного отряда Союза городов. После Февральской революции 1917 года агитировал за продолжение войны «до полной и окончательной победы».
По мере нарастания анархии склонялся к необходимости установления в стране диктатуры. Отказался от участия в работе Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания, в день предполагавшегося открытия собрания [28.11(11.12).1917] года арестован как один из руководителей КДП, освобождён в феврале 1918 года, уехал в Москву. Руководил работой Московского бюро ЦК КДП, резко критиковал германофильскую позицию П. Н. Милюкова, полагал, что она представляет угрозу для политического авторитета и целостности партии, настаивал на восстановлении союза России со странами Антанты. Товарищ председатель Главного комитета Национального центра. В октябре 1918 года выехал в Киев, вёл заседания ЦК КДП. Считал необходимым образование широкого межпартийного объединения «государственно-мыслящих» общественно-политических сил.
Выступал в поддержку А. И. Деникина и А. В. Колчака, которых считал «желанными вождями», обладавшими «государственными инстинктами». В 1920 году совместно с остатками «Русской армии» эвакуировался в Константинополь, затем переехал в Париж. Вошёл в Русский совет, созданный при П. Н. Врангеле. Принятый П. Н. Милюковым в эмиграции курс на коалицию с социалистами оценивал как попытку «въехать в Россию на левых ослах» и по-прежнему рассматривал вооруженную интервенцию как единственное средство борьбы против советской власти, в связи с этим настаивал на сохранении «Русской армии». Считая, что в Советская России существует разветвлённое антибольшевистское подполье, предложил наладить регулярную связь с ним, с этой целью в 1924 и 1926 году предпринял две нелегальные поездки на родину, во время последней арестован. Расстрелян в числе других представителей видных дворянских и предпринимательских семей в ответ на убийство в Варшаве советского посла П. Л. Войкова. Реабилитирован в 1991 году прокуратурой Харьковской области Украины.
Сочинения:
Великая разруха: [Личные воспоминания]. Мадрид, 1964.
Иллюстрация: Архив БРЭ.