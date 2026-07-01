ДОЛГОПРУДНЫЙ

ДОЛГОПРУДНЫЙ - город в России, в Московской области, с севера примыкает к Москве .

Население 78,4 тысяч человек (2006 год). Рас­по­ло­жен на ка­на­ле имени Мо­ск­вы. Три железнодорожные стан­ции (Дол­го­пруд­ная, Но­во­дач­ная, Вод­ни­ки).

В XVII-XIX веках на мес­те Долгопрудного на­хо­ди­лась усадь­ба Ви­но­гра­до­во (по­сле Октябрьская ре­во­лю­ции 1917 года пре­об­ра­зо­ва­на в сов­хоз «Дол­гие пру­ды»). В 1914 году близ усадь­бы от­кры­та станция Дол­го­пруд­ная ли­нии Мо­ск­ва - Са­вё­ло­во Се­вер­ных же­лез­ных до­рог. В 1931 году воз­ник при­стан­ци­он­ный по­сёлок, по­строе­ны пер­вая в СССР опыт­ная ди­ри­жаб­ле­строи­тель­ная верфь, за­вод по про­изводству во­до­ро­да для ди­ри­жаб­лей и аэ­ро­ста­тов и другие; с 1935 года ра­бо­чий поселок Ди­ри­жаб­ле­ст­рой; в 1938 году пе­ре­име­но­ван в Долгопрудный. В 1953-1957 годах рай­он­ный центр, с 1957 года го­род.

Со­хра­ни­лись церк­ви: Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го в бывших сё­лах Ко­то­во (1684 год) и Па­вель­це­во (1715 год), де­ре­вян­ные - Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1774 год, крест с «сия­ни­ем» XVII век, бывшее село Тар­бее­во), Преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го (1893 год) и другие. Ка­мен­ный храм Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня (2001-2006 годы), ря­дом с ним - деревянная цер­ковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Спо­ри­тель­ни­ца Хле­бов» (1999 год), храм-ча­сов­ня в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Взы­ска­ние По­гиб­ших» (1998 год).

Круп­ный на­учный центр ближ­не­го Под­мос­ко­вья. Фи­ли­ал Фи­зического института имени П. Н. Ле­бе­де­ва Российской академии наук, научно-исследовательский институт органических по­лу­про­дук­тов и кра­си­те­лей. Дол­го­пруд­нен­ское конструкторское бюро ав­то­ма­ти­ки. Аг­ро­хи­мическая опыт­ная стан­ция имени академика Д. Н. Пря­ниш­ни­ко­ва (на ба­зе бывшего сов­хо­за). Московский фи­зи­ко-тех­нический институт (1951 год). Ис­то­ри­ко-­ху­дожественный му­зей. Му­ни­ци­паль­ный те­атр «Го­род» (1991 год). Центральная аэ­ро­ло­гическая об­сер­ва­то­рия (1940 год).

Основное гра­до­об­ра­зую­щие промышленные пред­при­ятия: «Дол­го­пруд­нен­ское на­уч­но-про­из­вод­ст­вен­ное пред­при­ятие» (раз­ра­бот­ка и се­рий­ное про­изводство зе­нит­ных управ­ляе­мых ра­кет сред­ней даль­но­сти, сис­тем авиационного воо­ру­же­ния); кам­не­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат (1937 год; ар­хитектурно-стро­ительные из­де­лия, по­ли­ро­ван­ные и об­ли­цо­воч­ные пли­ты), про­из­водственное объ­е­ди­не­ние «Тон­кий ор­га­ни­че­ский син­тез» (в том числе рас­тво­ры для ди­аг­но­сти­ки кро­ви, хи­ми­ко-фар­ма­цев­тические пре­па­ра­ты, хи­ми­ка­ты для ко­же­вен­ной промышленности), Хлеб­ни­ков­ский ма­ши­но­стро­итель­ный су­до­ре­монт­ный за­вод (1937 год). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов и другое.

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