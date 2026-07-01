ДОЛГОПРУДНЫЙ
ДОЛГОПРУДНЫЙ - город в России, в Московской области, с севера примыкает к Москве.
Население 78,4 тысяч человек (2006 год). Расположен на канале имени Москвы. Три железнодорожные станции (Долгопрудная, Новодачная, Водники).
В XVII-XIX веках на месте Долгопрудного находилась усадьба Виноградово (после Октябрьская революции 1917 года преобразована в совхоз «Долгие пруды»). В 1914 году близ усадьбы открыта станция Долгопрудная линии Москва - Савёлово Северных железных дорог. В 1931 году возник пристанционный посёлок, построены первая в СССР опытная дирижаблестроительная верфь, завод по производству водорода для дирижаблей и аэростатов и другие; с 1935 года рабочий поселок Дирижаблестрой; в 1938 году переименован в Долгопрудный. В 1953-1957 годах районный центр, с 1957 года город.
Сохранились церкви: Спаса Нерукотворного в бывших сёлах Котово (1684 год) и Павельцево (1715 год), деревянные - Святого Георгия Победоносца (1774 год, крест с «сиянием» XVII век, бывшее село Тарбеево), Преподобного Сергия Радонежского (1893 год) и другие. Каменный храм Преображения Господня (2001-2006 годы), рядом с ним - деревянная церковь в честь иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов» (1999 год), храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Взыскание Погибших» (1998 год).
Крупный научный центр ближнего Подмосковья. Филиал Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук, научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей. Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики. Агрохимическая опытная станция имени академика Д. Н. Прянишникова (на базе бывшего совхоза). Московский физико-технический институт (1951 год). Историко-художественный музей. Муниципальный театр «Город» (1991 год). Центральная аэрологическая обсерватория (1940 год).
Основное градообразующие промышленные предприятия: «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (разработка и серийное производство зенитных управляемых ракет средней дальности, систем авиационного вооружения); камнеобрабатывающий комбинат (1937 год; архитектурно-строительные изделия, полированные и облицовочные плиты), производственное объединение «Тонкий органический синтез» (в том числе растворы для диагностики крови, химико-фармацевтические препараты, химикаты для кожевенной промышленности), Хлебниковский машиностроительный судоремонтный завод (1937 год). Производство стройматериалов и другое.