ПАРЛАМЕНТ
Общее наименование высшего представительного и законодательного органа.
В каждом государстве имеет своё название (Федеральное собрание РФ, Конгресс в США, Всекитайское собрание нар. представителей, Генеральные кортесы в Испании, риксдаг в Швеции и т. д.).
Отдалёнными предшественниками совр. П. были представит. органы, формировавшиеся рабовладельцами и др. свободными лицами в Древней Греции и Древнем Риме, позднее – сословно- представит. органы в Европе (генеральные штаты, земские соборы). Назв. «П.» использовалось для местных, в осн. судебных, учреждений в средние века во Франции, но родиной П. в его совр. виде считается Англия (см. Парламент английский).
П. (неодинаковые по своей структуре, полномочиям, порядку деятельности, их роли в системе органов государства) действуют почти во всех странах мира независимо от формы правления. Они есть в парламентарных (Италия) и президентских (США) республиках, парламентарных (Испания) и дуалистических (Иордания) монархиях. Местные представит. и законодат. органы – «местные П.» действуют также в субъектах федераций (в Германии, США, России и др.) и в некоторых территориальных автономных публично-правовых образованиях (Шотландия и др.). В своеобразном виде (в осн. как консультативные органы) П. созданы также в некоторых мусульм. государствах (Бахрейн, Йемен, Кувейт).
Большинство П. в странах мира двухпалатные (возможны и однопалатные П.). Каждая из палат имеет свои названия: одна обычно именуется «нижней» или первой (Палата представителей, Палата депутатов, Нац. собрание, бундестаг и др.), вторая – «верхней» (Сенат и др.). Членами П. являются избираемые депутаты (представители, члены П., конгрессмены и др.) и сенаторы (члены верхней палаты). Наряду с ними, иногда избираются заместители депутатов и сенаторов, имеющие в палате только право совещат. голоса и выступающие с согласия соответствующего депутата или сенатора (в США в Палате представителей есть также неск. представителей федеральных территорий с правом совещат. голоса, в Дании в однопалатном парламенте есть фиксированное представительство от автономных территориальных образований, в Китае – представители от армии и т. д.). В некоторых странах президенты республик назначают в верхнюю палату небольшое число членов (5 в Италии, 12 в Индии, 15 в Казахстане) из среды лиц, имеющих особые заслуги перед страной в об- ласти науки, искусства, обществ. деятельности и др.
В большинстве стран парламентарии (депутаты и сенаторы) работают в П. на постоянной проф. основе, они занимаются законотворчеством и как члены коллегиальных органов выполняют др. обязанности (участие в создании иных высших органов государства, парламентский контроль в отношении исполнит. власти и др.). Эта деятельность оплачивается из гос. бюджета (в ср. в развитых европ. странах оклад парламентария в 4–6 раз превышает ср. размер заработной платы по стране, в некоторых государствах – больше). В ряде стран члены парламентов работают непостоянно. Они получают заработную плату по месту осн. работы, а из гос. бюджета – небольшую доплату для возмещения депутатских расходов (переписка с избирателями, посещение коллективов избирателей и др.), лишь некоторые депутаты – руководители парламентских структур – работают в таких П. на штатной, постоянной основе, получая депутатское вознаграждение из гос. бюджета. В двухпалатном П. правовое положение членов обеих палат в осн. одинаково. В большинстве стран парламентарии имеют свободный мандат, избиратели не могут давать им наказы, но в некоторых странах (Вьетнам, Китай и др.) существует императивный мандат и депутаты обязаны выполнять наказы избирателей. Парламентарии пользуются депутатским (парламентским) иммунитетом и депутатским (парламентским) индемнитетом. Их нельзя задержать, арестовать, привлечь к адм. ответственности без разрешения палаты П., в состав которой они входят; за ними признана свобода речи и голосования в П. (запрещены призывы к насилию, клевета, оскорбление).
Палаты П. формируются неодинаково. Нижняя палата и однопалатный парламент всегда избираются непосредственно гражданами-избирателями в разных странах на 2–6 лет по мажоритарной, пропорциональной или смешанной системе (частичные назначения существуют в единичных странах Африки, Океании). Верхняя палата формируется обычно на такой же срок, что и нижняя, но часто – на более длительный срок (до 6 лет) или действует без указания срока, периодически частично обновляясь на 1/3. Сенаты формируются неодинаковыми способами: прямыми выборами гражданами-избирателями (Сенат США – по 2 сенатора от каждого штата), путём косвенных выборов другими, ранее избранными, лицами (по департаментам – территориальным единицам во Франции, провинц. собраниями депутатов в ЮАР), путём избрания нижней палатой из своего состава (Исландия, Норвегия), путём назначения (полностью назначаются генерал-губернаторами – представителями брит. монарха в этих странах верхние палаты в Канаде, на Ямайке, в Барбадосе, др. монархич. членах Содружества; в Германии члены верхней палаты назначаются правительствами субъектов федерации – земель), в Великобритании членами верхней палаты (лордами) становятся лица в связи с присвоением им монархом высокого дворянского звания, иногда верхняя палата формируется с использованием принципа корпоративного представительства (в Ирландии, частично в Словении и Марокко). Существуют и разл. смешанные способы формирования верхней палаты. В России в соответствии с Конституцией РФ (ст. 95) в верхнюю палату – Совет Федерации входят по 2 представителя от каждого субъекта РФ – по одному от представит. и исполнит. органов гос. власти. В некоторых странах (США, Франция) существует ротация верхних палат: при очередных выборах обновляется только треть палаты.
Каждая палата принимает свой регламент, устанавливающий её внутр. организацию и порядок деятельности (в некоторых странах, напр. в Алжире, Канаде, Китае, Японии, действуют законы подобного рода). Внутр. органами являются: руководство палаты (председатель, в англосаксонских странах – спикер; президиум палаты – в Китае, Чехии; заместители председателя, иногда председателем верхней палаты является по должности вице-президент – в Индии, США), парт. фракции парламентариев, принадлежащих к одной партии (редко – к близким партиям), постоянные профильные комитеты палат – обороны, иностр. дел, пром-сти, с. х-ва, по делам молодёжи и др. (иногда объединённые комитеты палат, обычно по финансовым вопросам), имеется аппарат палаты (в англосаксонских странах в нижней палате его возглавляет клерк палаты), при парламенте создаётся парламентская библиотека, существуют др. учреждения.
Осуществляя законодат. деятельность, некоторые П. принимают основные законы – конституции (Китай, Украина, Финляндия и др.) и др. законы (напр., органические законы). Часто П. определяет основы внутр. и внешней гос. политики (обычно вместе с главой государства и правительством). В некоторых странах (Венгрия, Турция, Чехия и др.) П. (однопалатный или на совместном заседании палат) избирает президента республики. П. (его нижняя палата) в парламентарных монархиях и республиках формирует правительство и вправе уволить его в отставку (в Италии уволить правительство может и верхняя палата); в ряде стран П. (верхняя палата) назначает судей высших судов, уполномоченных П. (парламентских комиссаров, омбудсменов), генеральных прокуроров, генеральных контролёров, членов счётных палат, некоторых высших гражд. и воен. должностных лиц. Используя парламентский контроль, П. может применить импичмент к президенту, министрам, судьям, др. высшим гражд. и воен. должностным лицам; в редких случаях он имеет право отстранить от должности любое должностное лицо и начать расследование против него. Формами парламентского контроля являются также отчёты правительства, вопросы парламентариев на заседаниях парламента к премьер-министру и министрам, др. приглашённым должностным лицам, интерпелляции, парламентские расследования, парламентские слушания и др. Парламент, будучи суверенным представительством народа, несёт ответственность перед ним.
Автор статьи: В. Е. Чиркин.