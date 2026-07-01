ПАРЛАМЕНТ

Общее наименование высшего представительного и законодательного органа.

В ка­ж­дом го­су­дар­ст­ве име­ет своё на­зва­ние (Фе­де­раль­ное со­б­ра­ние РФ, Кон­гресс в США, Все­ки­тай­ское со­б­ра­ние нар. пред­ста­ви­те­лей, Ге­не­раль­ные кор­те­сы в Ис­па­нии, рик­сдаг в Шве­ции и т. д.).

От­да­лён­ны­ми пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми совр. П. бы­ли пред­ста­вит. ор­га­ны, фор­ми­ро­вав­шие­ся ра­бо­вла­дель­ца­ми и др. сво­бод­ны­ми ли­ца­ми в Древ­ней Гре­ции и Древ­нем Ри­ме, позд­нее – со­слов­но- пред­ста­вит. ор­га­ны в Ев­ро­пе (ге­не­раль­ные шта­ты, зем­ские со­бо­ры ). Назв. «П.» ис­поль­зо­ва­лось для ме­ст­ных, в осн. су­деб­ных, уч­ре­ж­де­ний в сред­ние ве­ка во Фран­ции, но ро­ди­ной П. в его совр. ви­де счи­та­ет­ся Анг­лия (см. Пар­ла­мент ан­глий­ский).

П. (не­оди­на­ко­вые по сво­ей струк­ту­ре, пол­но­мо­чи­ям, по­ряд­ку дея­тель­но­сти, их ро­ли в сис­те­ме ор­га­нов го­су­дар­ст­ва) дей­ст­ву­ют поч­ти во всех стра­нах ми­ра не­за­ви­си­мо от фор­мы прав­ле­ния. Они есть в пар­ла­мен­тар­ных (Ита­лия) и пре­зи­дент­ских (США) рес­пуб­ли­ках, пар­ла­мен­тар­ных (Ис­па­ния) и дуа­ли­сти­че­ских (Иор­да­ния) мо­нар­хи­ях. Ме­ст­ные пред­ста­вит. и за­ко­но­дат. ор­га­ны – «ме­ст­ные П.» дей­ст­ву­ют так­же в субъ­ек­тах фе­де­ра­ций (в Гер­ма­нии, США, Рос­сии и др.) и в не­ко­то­рых тер­ри­то­ри­аль­ных ав­то­ном­ных пуб­лич­но-пра­во­вых об­ра­зо­ва­ни­ях (Шот­лан­дия и др.). В свое­об­раз­ном ви­де (в осн. как кон­суль­та­тив­ные ор­га­ны) П. соз­да­ны так­же в не­ко­то­рых му­сульм. го­су­дар­ст­вах (Бах­рейн, Йе­мен, Ку­вейт).

Боль­шин­ст­во П. в стра­нах ми­ра двух­па­лат­ные (воз­мож­ны и од­но­па­лат­ные П.). Ка­ж­дая из па­лат име­ет свои на­зва­ния: од­на обыч­но име­ну­ет­ся «ниж­ней» или пер­вой (Па­ла­та пред­ста­ви­те­лей, Па­ла­та де­пу­та­тов, Нац. со­б­ра­ние, бун­дес­таг и др.), вто­рая – «верх­ней» (Се­нат и др.). Чле­нами П. яв­ля­ют­ся из­би­рае­мые де­пу­та­ты (пред­ста­ви­те­ли, чле­ны П., кон­грес­сме­ны и др.) и се­на­то­ры (чле­ны верх­ней па­ла­ты). На­ря­ду с ни­ми, ино­гда из­би­ра­ют­ся за­мес­ти­те­ли де­пу­та­тов и се­на­то­ров, имею­щие в па­ла­те толь­ко пра­во со­ве­щат. го­ло­са и вы­сту­паю­щие с со­гла­сия со­от­вет­ст­вую­ще­го де­пу­та­та или се­на­то­ра (в США в Па­ла­те пред­ста­ви­те­лей есть так­же неск. пред­ста­ви­те­лей фе­де­раль­ных тер­ри­то­рий с пра­вом со­ве­щат. го­ло­са, в Да­нии в од­но­па­лат­ном пар­ла­мен­те есть фик­си­ро­ван­ное пред­ста­ви­тель­ст­во от ав­то­ном­ных тер­ри­то­ри­аль­ных об­ра­зо­ва­ний, в Ки­тае – пред­ста­ви­те­ли от ар­мии и т. д.). В не­ко­то­рых стра­нах пре­зи­ден­ты рес­пуб­лик на­зна­ча­ют в верх­нюю па­ла­ту не­боль­шое чис­ло чле­нов (5 в Ита­лии, 12 в Ин­дии, 15 в Ка­зах­ста­не) из сре­ды лиц, имею­щих осо­бые за­слу­ги пе­ред стра­ной в об- лас­ти нау­ки, ис­кус­ст­ва, об­ществ. дея­тель­но­сти и др.

В боль­шин­ст­ве стран пар­ла­мен­та­рии (де­пу­та­ты и се­на­то­ры) ра­бо­та­ют в П. на по­сто­ян­ной проф. ос­но­ве, они за­ни­ма­ют­ся за­ко­но­твор­че­ст­вом и как чле­ны кол­ле­ги­аль­ных ор­га­нов вы­пол­ня­ют др. обя­зан­но­сти (уча­стие в соз­да­нии иных выс­ших ор­ганов го­су­дар­ст­ва, пар­ла­мент­ский кон­троль в от­но­ше­нии ис­пол­нит. вла­сти и др.). Эта дея­тель­ность оп­ла­чи­ва­ет­ся из гос. бюд­же­та (в ср. в раз­ви­тых ев­роп. стра­нах ок­лад пар­ла­мен­та­рия в 4–6 раз пре­вы­ша­ет ср. раз­мер за­ра­бот­ной пла­ты по стра­не, в не­ко­то­рых го­су­дар­ст­вах – боль­ше). В ря­де стран чле­ны пар­ла­мен­тов ра­бо­та­ют не­по­сто­ян­но. Они по­лу­ча­ют за­ра­бот­ную пла­ту по мес­ту осн. ра­бо­ты, а из гос. бюд­же­та – не­боль­шую до­п­ла­ту для воз­ме­ще­ния де­пу­тат­ских рас­хо­дов (пе­ре­пис­ка с из­би­ра­те­ля­ми, по­се­ще­ние кол­лек­ти­вов из­би­ра­те­лей и др.), лишь не­ко­то­рые де­пу­та­ты – ру­ко­во­ди­те­ли пар­ла­мент­ских струк­тур – ра­бо­та­ют в та­ких П. на штат­ной, по­сто­ян­ной ос­но­ве, по­лу­чая де­пу­тат­ское воз­на­гра­ж­де­ние из гос. бюд­же­та. В двух­па­лат­ном П. пра­во­вое по­ло­же­ние чле­нов обе­их па­лат в осн. оди­на­ко­во. В боль­шин­ст­ве стран пар­ла­мен­та­рии име­ют сво­бод­ный ман­дат, из­би­ра­те­ли не мо­гут да­вать им на­ка­зы, но в не­ко­то­рых стра­нах (Вьет­нам, Ки­тай и др.) су­ще­ст­ву­ет им­пе­ра­тив­ный ман­дат и де­пу­та­ты обя­за­ны вы­пол­нять на­ка­зы из­би­ра­те­лей. Пар­ла­мен­та­рии поль­зу­ют­ся де­пу­тат­ским (пар­ла­мент­ским) им­му­ни­те­том и де­пу­тат­ским (пар­ла­мент­ским) ин­дем­ни­те­том. Их нель­зя за­дер­жать, аре­сто­вать, при­влечь к адм. от­вет­ст­вен­но­сти без раз­ре­ше­ния па­ла­ты П., в со­став ко­то­рой они вхо­дят; за ни­ми при­зна­на сво­бо­да ре­чи и го­ло­со­ва­ния в П. (за­пре­ще­ны при­зы­вы к на­си­лию, кле­ве­та, ос­корб­ле­ние).

Па­ла­ты П. фор­ми­ру­ют­ся не­оди­на­ко­во. Ниж­няя па­ла­та и од­но­па­лат­ный пар­ла­мент все­гда из­би­ра­ют­ся не­по­сред­ст­вен­но гра­ж­да­на­ми-из­би­ра­те­ля­ми в раз­ных стра­нах на 2–6 лет по ма­жо­ри­тар­ной , про­пор­цио­наль­ной или сме­шан­ной сис­те­ме (час­тич­ные на­зна­че­ния су­ще­ст­ву­ют в еди­нич­ных стра­нах Аф­ри­ки, Океа­нии). Верх­няя па­ла­та фор­ми­ру­ет­ся обыч­но на та­кой же срок, что и ниж­няя, но час­то – на бо­лее дли­тель­ный срок (до 6 лет) или дей­ст­ву­ет без ука­за­ния сро­ка, пе­рио­ди­че­ски час­тич­но об­нов­ля­ясь на 1/3. Се­на­ты фор­ми­ру­ют­ся не­оди­на­ко­вы­ми спо­со­ба­ми: пря­мы­ми вы­бо­ра­ми гра­ж­да­на­ми-из­би­ра­те­ля­ми (Се­нат США – по 2 се­на­то­ра от ка­ж­до­го шта­та), пу­тём кос­вен­ных вы­бо­ров дру­ги­ми, ра­нее из­бран­ны­ми, ли­ца­ми (по де­пар­та­мен­там – тер­ри­то­ри­аль­ным еди­ни­цам во Фран­ции, про­винц. со­б­ра­ния­ми де­пу­та­тов в ЮАР), пу­тём из­бра­ния ниж­ней па­ла­той из сво­его со­ста­ва (Ис­лан­дия, Нор­ве­гия), пу­тём на­зна­че­ния (пол­но­стью на­зна­ча­ют­ся ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра­ми – пред­ста­ви­те­ля­ми брит. мо­нар­ха в этих стра­нах верх­ние па­ла­ты в Ка­на­де, на Ямай­ке, в Бар­ба­до­се, др. мо­нар­хич. чле­нах Со­дру­же­ст­ва; в Гер­ма­нии чле­ны верх­ней па­ла­ты на­зна­ча­ют­ся пра­ви­тель­ст­ва­ми субъ­ек­тов фе­де­ра­ции – зе­мель), в Ве­ли­ко­бри­та­нии чле­на­ми верх­ней па­ла­ты (лор­да­ми) ста­но­вят­ся ли­ца в свя­зи с при­свое­ни­ем им мо­нар­хом вы­со­ко­го дво­рян­ско­го зва­ния, ино­гда верх­няя па­ла­та фор­ми­ру­ет­ся с ис­поль­зо­ва­ни­ем прин­ци­па кор­по­ра­тив­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва (в Ир­лан­дии, час­тич­но в Сло­ве­нии и Ма­рок­ко). Су­ще­ст­ву­ют и разл. сме­шан­ные спо­со­бы фор­ми­ро­вания верх­ней па­ла­ты. В Рос­сии в со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей РФ (ст. 95) в верх­нюю па­ла­ту – Со­вет Фе­де­ра­ции вхо­дят по 2 пред­ста­ви­те­ля от ка­ж­до­го субъ­ек­та РФ – по од­но­му от пред­ста­вит. и ис­пол­нит. ор­га­нов гос. вла­сти. В не­ко­то­рых стра­нах (США, Фран­ция) су­ще­ст­ву­ет ро­та­ция верх­них па­лат: при оче­ред­ных вы­бо­рах об­нов­ля­ет­ся толь­ко треть па­ла­ты.

Ка­ж­дая па­ла­та при­ни­ма­ет свой рег­ла­мент, ус­та­нав­ли­ваю­щий её внутр. ор­га­ни­за­цию и по­ря­док дея­тель­но­сти (в не­ко­то­рых стра­нах, напр. в Ал­жи­ре, Ка­на­де, Ки­тае, Япо­нии, дей­ст­ву­ют за­ко­ны по­доб­но­го ро­да). Внутр. ор­га­на­ми яв­ля­ют­ся: ру­ко­во­дство па­ла­ты (пред­се­да­тель, в анг­ло­сак­сон­ских стра­нах – спи­кер; пре­зи­ди­ум па­ла­ты – в Ки­тае, Че­хии; за­мес­ти­те­ли пред­се­да­те­ля, ино­гда пред­се­да­те­лем верх­ней па­ла­ты яв­ля­ет­ся по долж­но­сти ви­це-пре­зи­дент – в Ин­дии, США), парт. фрак­ции пар­ла­мен­та­ри­ев, при­над­ле­жа­щих к од­ной пар­тии (ред­ко – к близ­ким пар­ти­ям), по­сто­ян­ные про­филь­ные ко­ми­те­ты па­лат – обо­ро­ны, иностр. дел, пром-сти, с. х-ва, по де­лам мо­ло­дё­жи и др. (ино­гда объ­еди­нён­ные ко­ми­те­ты па­лат, обыч­но по фи­нан­со­вым во­про­сам), име­ет­ся ап­па­рат па­ла­ты (в анг­ло­сак­сон­ских стра­нах в ниж­ней па­ла­те его воз­глав­ля­ет клерк па­ла­ты), при пар­ла­мен­те соз­да­ёт­ся пар­ла­мент­ская биб­лио­те­ка, су­ще­ст­ву­ют др. уч­ре­ж­де­ния.

Осу­ще­ст­в­ляя за­ко­но­дат. дея­тель­ность, не­ко­то­рые П. при­ни­ма­ют ос­нов­ные за­ко­ны – кон­сти­ту­ции (Ки­тай, Ук­раи­на, Фин­лян­дия и др.) и др. за­ко­ны (напр., ор­га­ни­че­ские за­ко­ны). Час­то П. оп­ре­де­ля­ет ос­но­вы внутр. и внеш­ней гос. по­ли­ти­ки (обыч­но вме­сте с гла­вой го­су­дар­ст­ва и пра­ви­тель­ст­вом). В не­ко­то­рых стра­нах (Венг­рия, Тур­ция, Че­хия и др.) П. (од­но­па­лат­ный или на со­вме­ст­ном за­се­да­нии па­лат) из­би­ра­ет пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки. П. (его ниж­няя па­ла­та) в пар­ла­мен­тар­ных мо­нар­хи­ях и рес­пуб­ли­ках фор­ми­ру­ет пра­ви­тель­ст­во и впра­ве уво­лить его в от­став­ку (в Ита­лии уво­лить пра­ви­тель­ст­во мо­жет и верх­няя па­ла­та); в ря­де стран П. (верх­няя па­ла­та) на­зна­ча­ет су­дей выс­ших су­дов, упол­но­мо­чен­ных П. (пар­ла­мент­ских ко­мис­са­ров, ом­буд­сме­нов), ге­не­раль­ных про­ку­ро­ров, ге­не­раль­ных кон­тро­лё­ров, чле­нов счёт­ных па­лат, не­ко­то­рых выс­ших гражд. и во­ен. долж­но­ст­ных лиц. Ис­поль­зуя пар­ла­мент­ский кон­троль, П. мо­жет при­ме­нить им­пич­мент к пре­зи­ден­ту, ми­ни­с­трам, судь­ям, др. выс­шим гражд. и во­ен. долж­но­ст­ным ли­цам; в ред­ких слу­ча­ях он име­ет пра­во от­стра­нить от дол­ж­но­сти лю­бое долж­но­ст­ное ли­цо и на­чать рас­сле­до­ва­ние про­тив не­го. Фор­ма­ми пар­ла­мент­ско­го кон­тро­ля яв­ля­ют­ся так­же от­чё­ты пра­ви­тель­ст­ва, во­про­сы пар­ла­мен­та­ри­ев на за­се­да­ни­ях пар­ла­мен­та к пре­мьер-ми­ни­ст­ру и ми­ни­ст­рам, др. при­гла­шён­ным долж­но­ст­ным ли­цам, ин­тер­пел­ля­ции, пар­ла­мент­ские рас­сле­до­ва­ния, пар­ла­мент­ские слу­ша­ния и др. Пар­ла­мент, бу­ду­чи су­ве­рен­ным пред­ста­ви­тель­ст­вом на­ро­да, не­сёт от­вет­ст­вен­ность пе­ред ним.

Автор статьи: В. Е. Чир­кин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)