ДОЛЕ, ЭТЬЕН

Доле (фр. Dolet), Этьен (1509, Орлеан — 03.08.1546, Париж) — французский гуманист, поэт и издатель.

Покровительство некоего лица и постоянный интерес Франциска I породили слухи, что Д. — незаконнорожденный сын короля. Получил прекрасное образование в Орлеане, Париже и Падуе, с 1531 изучал право в Тулузе; будучи почитателем Цицерона, показал блестящее красноречие, произнеся 9 октября 1532 речь с осуждением местного парламента за нетерпимость, за что предстал перед судом по обвинению в лютеранстве. Был оправдан, но травля продолжилась; Д. запретили жить в Тулузе, он перебрался в Лион (1533), где изучил типографское дело и стал издателем (1539—1544), получив от короля патент на 10 лет. Издал 43 книги (в их числе переводы Цицерона, Теренция, труды Эразма Роттердамского и Ф. Рабле ), к 28 написал предисловия. Работая с 1530 над «Комментарием к латинскому языку», издал его (1536—1538) совместно с Б. Деперье. Этот гигантский труд имел огромный успех и сделал Д. одним из главных гуманистов эпохи. Каждое слово сопровождалось филологическим и философским толкованием, содержащим призыв заменить слепую веру аналитическим скептицизмом, в частности поставить под сомнение ряд религиозных догматов. Ратуя за широкое внедрение национального языка в науку, написал сочинение «Способ верного перевода с одного языка на другой» (1540); предлагал реформу орфографии. Написал историческое сочинение «Деяния короля Франциска I» (1543). Принципиальность, запальчивость в спорах, успешность и свободомыслие постоянно навлекали на Д. преследования (арестован в 1536, 1542). В 1543 Парижский парламент постановил сжечь 13 книг, изданных в переводах или написанных Д. В 1544 в результате провокации был арестован в Лионе, отправлен в Париж, где Сорбонна осудила, а парламент приговорил Д. к казни. Повешен и сожжен как еретик.

Соч.: Anthologie des oeuvres d’Étienne Dolet humaniste-imprimeur, 1509—1546 / Éd. par M. Picquier. Lyon, 2016; Cantique d’Estienne Dolet prisonnier à la Consiergerie de Paris sur sa désolation et sur sa consolation. S. l., 1546; Carmine (1538) / Éd. par C. Langlois-Pézeret. Genève, 2009; Commentarii linguae Latinae. 2 vols. Lyon, 1536—1538; Correspondance: Répertoire analytique et chronologique, suivi du texte de ses lettres latines. Genève, 1982; La manière de bien traduire d’une langue en autre. Lyon, 1540 (reéd. Paris, 1830); Le Second enfer / Texte établi, introd. et comment. par C. Lognon. Genève, 1979.

Лит.: Clément M. Étienne Dolet, 1509—2009. Genève, 2012; Étienne Dolet, 1509—1546: actes du colloque de Paris, 14 mars 1985; Picquier M. Étienne Dolet, 1509—1546: imprimeur humaniste mort sur le bûcher, martyr de la libre pensée. Lyon, 2009; Procès d’Étienne Dolet imprimeur et libraire à Lyon, 1543—46. Paris, 1836; Wort-Stylianou V. Practising Translation in Renaissance France: the Example of Etienne Dolet. Oxford, 1988.