ДОЛЬЧЕ СТИЛЬ НУОВО
ДОЛЬЧЕ СТИЛЬ НУОВО - школа в италльянской поэзии 1260-1330-х годов. Своим названием школа (зародившаяся в Болонье, но развивавшаяся в Тоскане) обязана строке из «Божественной комедии» Данте («Чистилище», XXIV, 57).
Поэты «Дольче стиль нуово» (Г. Гвиницелли, Г. Кавальканти, Данте, Чино да Пистоя, Л. Джанни, Дж. Альфани, Дж. Фрескобальди и другие) создали на основе традиций провансальской и сицилийской поэзии абстрактно-возвышенную любовную лирику, восприняв от трубадуров метафизическую трактовку любви, ведущей к внутреннему совершенству [канцона Гвиницелли «Al cor gentil rempaira sempre amore» («В благородном сердце всегда пребывает любовь»)].
Любовь в поэзии «Дольче стиль нуово» подобна откровению, женщина (донна) становится символом высшего блага; определение «новый» в названии школы приобретает почти религиозный смысл, указывая на обновление, преображение души влюблённого. Стильновисты выработали рафинированный, патетический, музыкальный, «сладостный» язык со строгим отбором выразительных средств; нередко он носил рационалистический характер, включал философскую, богословскую и даже юридическую терминологию [канцона Кавальканти «Donna me prega» («Донна меня просит»), где рассматривается сущность любви]. Поэзия «Дольче стиль нуово» через воспринявшего её опыт Ф. Петрарку оказала влияние на всю новоевропейскую поэзию.