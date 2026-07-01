ДОЛЬ

ДОЛЬ - город в Бретани (современый Доль-де-Бретань, департамент Иль и Вилен, Франция), епископская кафедра с середины IX века по 1795 год.

Епископство до сер. IX в.

Епископская кафедра Д. была основана свт. Самсоном († после 560), к-рый прибыл в Арморику после долгих странствий по Британии и Ирландии. Согласно Житию Самсона, святитель построил «честную обитель» (honorificum monasterium), к-рая стала центром его миссионерской и пастырской деятельности (Vita S. Samsonis. I 52). Преемником Самсона стал свт. Маглорий († ок. 586). Сохранились имена еще неск. епископов VI-IX вв., среди к-рых - святители Будок, Леухер и др. (Duchesne. Fastes. Vol. 2. P. 249-274).

На территории еп-ства существовали монастыри , один из к-рых был основан прп. Иакутом, воспитанником свт. Будока. Др. мон-рь был основан прп. Рионом, о к-ром ничего не известно.

Создание архиепископской кафедры

В 845 г. бретон. правитель Номиноэ одержал победу над кор. зап. франков Карлом Лысым в битве при Баллоне. После этого правитель попытался ослабить франк. влияние в церковной сфере, освободив бретон. еп-ство от подчинения архиеп-ству Тур. Номиноэ послал к Римскому папе Льву IV прп. Конвойона, настоятеля мон-ря Ротон (совр. Редон), с просьбой сместить нек-рых бретон. епископов, виновных, по его словам, в симонии. Эти епископы были назначены кор. Карлом Лысым. Понтифик ответил, что дело должно быть разобрано на Соборе под рук. архиепископа Турского. Однако Номиноэ без участия архиепископа созвал Собор в Коэтлухе (близ совр. Редона, 848), на к-ром епископы Ванна, Кемпера, Сен-Поль-де-Леона и Д. были смещены с кафедр. Согласно «Нантской хронике», Номиноэ провозгласил епископа Д. митрополитом Бретани (Chronique de Nantes. 1896. P. 32-39). Еп-ства Ванн, Кемпер, Сен-Поль-де-Леон, Трегье, Сен-Бриё и Алет (совр. Сен-Серван-сюр-Мер, в черте г. Сен-Мало) были подчинены Д. Архиепископ Турский не признал определений Собора и созвал ответный Собор в Туре, осудивший действия бретонцев. В 850-851 гг. Номиноэ захватил города Ренн и Нант, но их епископы отказались подчиняться архиепископу Д. За это Нантский еп. Актард был изгнан.

Вскоре после Собора в Коэтлухе бретон. епископы собрались в Д. и помазали Номиноэ на царство (Ibid. P. 32-39). Королевский титул правителя Бретани не был признан кор. Карлом Лысым, однако его носили также преемники Номиноэ (Эриспоэ и Саломон).

В 865 г. правитель Саломон (857-874) обратился к Римскому папе Николаю I с просьбой даровать архиеп. Фестиниану паллий и возвести еп-ство Д. в ранг архиеп-ства. Понтифик ответил, что для этого следует доказать право архиепископа Д. на статус митрополита Бретани (Nicolaus I. Epistolae et decreta. 85 // PL. 119. Col. 925-927). В ответном послании к папе Николаю I (866) архиеп. Фестиниан заявил, что папа Северин (638, 640) даровал паллий еп. Рестоальду, а папа Адриан I (772-795) - еп. Ютмаэлю (Ibid. Col. 970). Папа отказал просителям, потребовав, чтобы Фестиниан признал власть архиепископа Турского (Ibid. Col. 969-971).

В 866 г. бывш. Нантский еп. Актард обратился к франк. иерархам с жалобой на правителя Бретани и архиепископа Д. Для рассмотрения обстоятельств дела был созван Собор в Суасоне, на к-ром присутствовали 7 архиепископов и мн. епископы. Бретон. епископы отказались приехать на Собор. Участники Собора направили папе Николаю I послание, в к-ром заявили о незаконности создания архиеп-ства Д. В резких выражениях они писали о «тирании» бретон. правителей, их «варварской дикости» и упорном неповиновении Папскому престолу (Chronique de Nantes. 1896. P. 51-57). Понтифик направил правителю Саломону послание, в к-ром увещевал его воздержаться от нарушения прав Церкви и настаивал на исполнении требований архиепископа Турского (Ibid. P. 58-62). Папа Адриан II призвал архиеп. Маэна и всех бретон. епископов подчиниться архиепископу Турскому, однако его обращение осталось без ответа (PL. 126. Col. 801-802). Между тем в Бретани начались междоусобицы, сопровождавшиеся вторжением норманнов. Мн. церкви и мон-ри были разграблены и уничтожены, мощи святых вывезены во внутренние области франк. королевства (в т. ч. мощи святителей Самсона и Маглория). Восстановление церковной жизни произошло после прибытия в Бретань нового правителя Алана Барбеторта (937), к-рый отвоевал у норманнов территорию архиеп-ства Д. Нападения норманнов на Д. повторялись в сер. X - нач. XI в. Архиеп. Викоэн (944-970), отец Вальтера, еп. Нантского, стал одним из наиболее могущественных сеньоров, управлял почти всей сев. частью Бретани. Вероятно, в годы его предстоятельства оформились границы архиеп-ства Д. Оно включало небольшую территорию на северо-востоке Бретани, а также отдельные приходы в Сев. Бретани и Нормандии (вероятно, Нормандские о-ва первоначально входили в состав архиеп-ства Д. и только после войн с норманнами перешли к еп-ству Кутанс). Существование этих анклавов объясняется особенностями структуры еп-ств в Церквах кельтского обряда. Центром владений архиеп-ства в Нормандии был мон-рь Пенталь (совр. сел. Сен-Сансон-де-ла-Рок), основанный свт. Самсоном с разрешения франк. кор. Хильдеберта I.

Спор с Турским архиеп-ством

Турская кафедра настаивала на подчинении бретон. епископов. В полемике с Д. Тур опирался на данные рим. «Notitia Galliarum» (ок. 400), согласно к-рым Арморика (Бретань) входила в состав Третьей Лугдунской провинции. Церковь в провинции возглавлял архиепископ Турский. Сторонники Тура необоснованно утверждали, что Д. стал епископской кафедрой только при Номиноэ, к-рый якобы назначил 1-го епископа (Indiculus. 1870. P. 288-289). Они возмущались «самоуправством» бретонцев, не имевших, по их мнению, «ни благочестия, ни христианского трепета, ни совершенной любви. Они не исполняют законов, не повинуются повелениям, не внимают никаким постановлениям» (Chronique de Nantes. 1896. P. 61). Важную роль играли обвинения в том, что бретонцы не соблюдают нормы канонического права , в частности в области христ. брака.

Бретон. епископы ссылались на легенду о том, что Д. был архиеп-ством со времен свт. Самсона, тогда как Номиноэ лишь поддержал права кафедры. Легенда получила отражение в бретон. агиографических сочинениях: 2-й редакции Жития свт. Самсона, сказаниях о перенесении мощей свт. Маглория в мон-рь Леон и Париж, Житии свт. Патерна Венетского. Существовала также легенда о том, что свт. Самсон до прибытия в Бретань был архиепископом г. Эборак (совр. Йорк) (Matthaeus Parisiensis. Chronica Majora / Ed. H. R. Luard. L., 1874. Vol. 2. P. 459; Innocentius III. Epistolae et decreta. 82 // PL. 214. Col. 629). Легенда упоминается в «Истории британских королей» Гальфрида Монмутского (Гальфрид Монмутский. История бриттов; Жизнь Мерлина / Изд. подгот.: А. С. Бобович и др. М., 1984. С. 75, 88, 101, 107). Согласно преданию, приведенному в «Галльском Мартирологе» А. дю Соссе (издан в 1636), паллий был дарован свт. Самсону папой Пелагием (вероятно, Пелагием I) (ActaSS. Iul. T. 6. Col. 570-571).

В споре о статусе архиеп-ства стороны неоднократно обращались к Папскому престолу, который занял двусмысленную позицию. Римские папы, вовлеченные в конфликт, признавали за архиепископом Д. право на ношение паллия, однако настаивали на его формальном подчинении Турской кафедре. Ситуация осложнялась тем, что Д. поддерживали англ. короли, а Тур - короли Франции. В документах папской канцелярии неоднократно отмечены неуступчивость сторон и тяжелые последствия спора.

Авторитет архиеп-ства Д. возрос во время предстоятельства архиеп. Юнгенея (ок. 1008 - ок. 1035). Ок. 1025 г. архиепископ создал для своего брата Риваллона сеньорию Комбур, владелец к-рой получил звание «знаменосца св. Самсона» (signifer S. Samsonis); в его обязанность входила защита владений кафедры. Риваллон построил приходскую ц. Богородицы в Д. Ок. 1030 г. архиеп. Юнгеней возвел в Д. укрепленную башню (в кон. XI в. на ее основе был сооружен замок, служивший резиденцией архиепископов). С 1040 г. упоминается владение Динан, находившееся в руках Госцелина, сына архиеп. Викоэна. В 1024 г. мон. Хингветен восстановил древний мон-рь прп. Иакута (Сен-Жакю-де-ла-Мер), разоренный норманнами.

В 1049 г. Римский папа Лев IX прибыл во Францию для участия в Соборе в Реймсе, на котором выслушал жалобу архиепископа Турского и признал необходимость разрешить спор между Д. и Туром. Архиеп. Ютаэль (ок. 1039-1076) был приглашен в Рим для расследования обстоятельств спора, однако на призыв понтифика не ответил.

Папа Лев IX назначил на Нантскую кафедру итал. еп. Айрарда, к-рому было поручено способствовать разрешению конфликта (1049). Однако деятельность Айрарда, поддержавшего Турскую кафедру, только осложнила ситуацию. Нант оставался единственным бретон. еп-ством, не признававшим авторитета Д. (в 1049 епископ Ренна упом. как суффраган Д.). Кроме того, город был столицей герц-ства Бретонского (с 937). Еп. Айрард сопротивлялся намерению бретон. герцога подчинить еп-ство кафедре Д. В 1051 г. Нант был захвачен Хоэлем, графом Корнуая, после чего еп. Айрард бежал из города.

После отлучения и изгнания архиеп. Ютаэля за симонию и незаконное отчуждение церковного имущества в пользу детей (Ютаэль открыто состоял в браке) бретон. епископы избрали на кафедру сына Риваллона, св. Гилдуина, диак. собора св. Самсона, к-рый был послан в Рим к папе Григорию VII для рукоположения. В Риме св. Гилдуин отказался от рукоположения, и на кафедру был возведен Эвен (Эван), настоятель мон-ря св. Мелания в Ренне (1076). В посланиях к дольской пастве и епископам Бретани понтифик настаивал на признании прав Турской кафедры (PL. 148. Col. 458-459), однако в 1077 г. призвал архиеп. Турского Родульфа явиться в Рим для рассмотрения всех обстоятельств спора (Ibid. Col. 467). В янв. 1081 г. дело рассматривалось папскими легатами на Соборе в Сенте. Папа Григорий VII признал доводы архиепископа Д. неубедительными, однако разрешил ему ношение паллия. За архиепископом Д. не был признан статус митрополита Бретани (Ibid. Col. 558-559).

После смерти архиеп. Эвена (1081) на кафедру при поддержке кор. Англии Вильгельма Завоевателя был вновь возведен Ютаэль. Епископы Ванна и Кемпера объявили о выходе из юрисдикции архиеп-ства Д. Папа Урбан II призвал всех бретон. епископов к подчинению архиепископу Турскому (1084), опираясь на суждение папы Григория VII, он подтвердил, что бретон. епископы должны подчиняться только Турской кафедре (PL. 151. Col. 385-388). Однако в 1093 г. папа даровал паллий архиеп. Д. Роланду «словно архиепископу бретонцев» (quasi Britannorum archiepiscopus). Папа Пасхалий II подтвердил право архиеп. Бальдериха (1107-1130) носить паллий.

Бальдерих был известен как аскет и писатель. В 1112 г. он явился в Рим и получил паллий от папы Пасхалия II, поддержав понтифика на созванном в том же году Соборе. Архиепископ редко приезжал в Д., считая бретонцев грубым и варварским народом, однако удерживался на кафедре благодаря поддержке со стороны англ. кор. Генриха II. Архиепископ проживал в различных мон-рях в Нормандии, где занимался лит. трудами, в т. ч. составил одну из редакций Жития свт. Самсона. Папа Пасхалий II, в отличие от своих предшественников, признал существование у архиепископа Д. суффраганов (PL. 163. Col. 251-254). Послание папы Каллиста II (1122) также адресовано «архиепископу Дольскому и его суффраганам» (Archiepiscopum Dolensem ejusque suffraganeos) (Ibid. Col. 1428-1429). В 1130 г. папа даровал паллий новому архиеп. Годфриду I вопреки протесту Турской кафедры.

Несмотря на благожелательное отношение Папского престола, положение архиеп-ства пошатнулось. В 1120 г. от Д. отделилось еп-ство Алетское, в 1130 - Леонское. Земли архиеп-ства страдали от военных действий между Бретонским герц-ством и Нормандией. Это привело к сооружению в Д. городских укреплений. Тем не менее, благодаря деятельности архиеп. Эвена и его преемников в архиеп-стве возникла сеть приходских церквей. Началось возвращение Церкви земель, захваченных знатью после нашествия норманнов (кафедры Д., Ренна и Алета вместе получили более 100 церквей). В 1079-1081 гг. архиеп. Эвен пригласил бенедиктинцев из мон-ря Сен-Флоран близ Сомюра, к-рые основали недалеко от города приорат (совр. Л'Аббеи-су-Доль). В нач. XII в. отшельник Вальтер основал монашескую обитель в Ле-Тронше (с 1170 аббатство Нотр-Дам-дю-Тронше). С 1137 г. известно о существовании в пригороде Д. убежища для прокаженных. В том же году архиеп. Годфрид освятил постройки цистерцианского аббатства Вьёвиль, построенного сеньором Комбура Гилдуином. В 1202 г. в архиеп-стве появился мон-рь премонстрантов (аббатство Бопор). Наиболее крупным был бенедиктинский мон-рь прп. Иакута, к-рый к 1163 г. владел 27 приоратами и многочисленными приходами.

В 1144 г. папа Луций II подтвердил суждение папы Урбана II о подчинении архиепископа Д. Турской кафедре и призвал суффраганов Д., епископов Сен-Бриё и Трегье, вернуться в юрисдикцию Тура (PL. 179. Col. 874-878). Аналогичное суждение высказал папа Евгений III (PL. 180. Col. 1183-1185), который поручил рассудить спор Бернарду Клервоскому. Бернард решил, что архиепископу Д. можно носить паллий при условии рукоположения в Туре. Суффраганы Д., епископы Сен-Бриё и Трегье, оставались в юрисдикции архиеп-ства. Однако в 1148 г. епископ Сен-Бриё вышел из подчинения архиепископу Д., в 1150 г. за ним последовал епископ Трегье. Смерть Бернарда (1153) помешала окончательному урегулированию конфликта. Папа Анастасий IV (1153-1154) повторил суждение своих предшественников о подчинении Д. Турской кафедре и запретил преемникам архиепископа Д. ношение паллия (PL. 188. Col. 1040-1041).

В 1154 г. архиеп. Гуго Леру, рукоположенный в Туре, получил паллий от папы Адриана IV при поддержке кор. Англии Генриха II. Папа позаботился о возвращении владений архиеп-ства Д., расположенных в Нормандии, но отменил подчинение епископов Сен-Бриё и Трегье архиепископу (PL. 188. Col. 1423, 1439-1440, 1599-1600). В 1161 г. папа Александр III подтвердил право Д. на статус архиеп-ства при условии рукоположения архиепископа в Туре (PL. 200. Col. 122-124). Впосл. понтифик направил кор. Франции Людовику VII послание с просьбой выступить посредником в споре, указывая на то, что кафедра Д. якобы была основана при участии франк. кор. Хильдеберта I и прославлена множеством святителей, мощи к-рых почивают во Франции (Ibid. Col. 1256). Кор. Филипп II Август (1180-1223) принял деятельное участие в разрешении конфликта. Канонист Стефан Турнейский от имени короля убеждал папу Луция III и рим. кардиналов поддержать архиепископа Турского (PL. 211. Col. 395-399). Впосл. король направил папе Урбану III послание с просьбой помирить архиепископов Д. и Тура (PL. 202. Col. 1489-1490).

Папа Иннокентий III воспользовался смутой в Англии, последовавшей за смертью кор. Ричарда I Львиное Сердце, и слабостью Бретонского герц-ства. 1 июня 1199 г. понтифик вынес окончательное решение. В послании к Варфоломею, архиеп. Турскому, папа Иннокентий описал историю спора и подробно разобрал аргументы сторон. Д. был лишен статуса архиеп-ства и всех связанных с ним привилегий (PL. 214. Col. 624-634). Папа оповестил о своем приговоре кор. Филиппа II и представителей архиеп-ства Д. (Ibid. Col. 635-636). В 1201 г. архиеп. Жан де ла Муш подчинился папскому решению и был условно перерукоположен в Туре.

Епископство Д. в XIII-XVIII вв.

После упразднения архиеп-ства кафедра была включена в сферу влияния франц. короны. В XIII в. еп-ство страдало от соперничества между англ. и франц. монархами. Так, в 1203 г. войска англ. кор. Иоанна Безземельного захватили город и сожгли кафедральный собор. В качестве возмещения король выделил средства на строительство нового собора. Правление герц. Петра Моклерка (1213-1237) было ознаменовано конфликтами с высшим духовенством. В 1233 г. по приказу герцога г. Доль, Комбур и аббатство Вьёвиль были захвачены и разграблены. Распространение нищенствующих орденов не затронуло еп-ство Д., где не возникло ни одного францисканского или доминиканского мон-ря.

В XIII в. появились упоминания о паломничестве к гробницам 7 святых «основателей» Бретани (впосл. Tro Breizh - путь по Бретани). Обычно паломничество начиналось в соборе св. Самсона в г. Доль, но это не было обязательным. Однако в XIV в. в Бретани появились новые святыни (в 1347 канонизирован Ив Элори, в 1371 открылся процесс канонизации Карла де Блуа) и почитание древних святынь утратило свое значение.

В 1-й пол.- сер. XIV в. в Бретани прошел ряд Соборов, на к-рых обсуждался низкий уровень образованности приходского духовенства. Еп. Ришар де Лемене (1391-1405) основал в еп-стве 1-й жен. мон-рь кармелиток в Д. Крупным событием в истории еп-ства стало посещение Д. доминиканским проповедником Винсентом Феррером, к-рый произнес там неск. проповедей (1418).

С кон. XIV в. возобновилась борьба епископов Д. за независимость от Турского архиеп-ства. В 1400 г. еп. Ришар де Лемене отказался впустить в город архиепископа Турского, прибывшего с визитацией. В 1450 г. архиеп. Жан Бернар и еп. Рауль де ла Муссе договорились о том, что каждый архиепископ Тура за время пребывания на кафедре имеет право 1 раз посетить епископство без вступления в город и получить законную подать. Соглашение было утверждено папой Николаем V (1452). В 1493 г. папа Александр VI даровал еп. Томасу Джеймсу и его преемникам право предношения креста на территории епископства.

В XV в. в Бретани, как и в др. местах, практиковалось получение епископских кафедр и мон-рей в качестве бенефициев. Еп. Гильом де Монфор (1429-1432) проживал в Италии, добиваясь сана кардинала. Еп. Ален Коэтиви (1456-1460) одновременно имел в качестве бенефициев еще 5 епископских кафедр во Франции и Италии, а также неск. мон-рей и приходов. В 20-х гг. XVI в. право назначать епископа Д. стало предметом спора между папой Климентом VII и франц. кор. Франциском I. Во время религиозных войн во Франции Д. находился на стороне Католической лиги, гугеноты дважды пытались захватить город (1590-1591). На территории еп-ства при участии знатного рода Монтгомери были основаны протестант. общины (Комбур, Понторсон и др.).

Еп-ство Д. утратило все преимущества перед др. бретон. еп-ствами. Исключением было право епископа занимать в штатах (законодательный представительный орган) Бретани место впереди прочих церковных иерархов. С 1624 г. епископ Д. был председателем штатов, однако в 1664 г. его права были оспорены епископом Ренна.

В 1-й пол. XVII в. в Бретани предпринимались попытки усилить пастырскую деятельность, повысить образовательный уровень приходского духовенства, возродить монашескую жизнь. В 1627 г. в Д. был основан мон-рь визитандинок, в 1634 г.- жен. бенедиктинский мон-рь. Пришедший в упадок мон-рь Нотр-Дам-дю-Тронше был восстановлен мавристами (1642-1679). В XVII в. во всех бретон. еп-ствах были учреждены семинарии, в Д. семинария появилась в 1697 г. (с 1701 находилась в руках монашеской конгрегации эдистов).

К 1789 г. в еп-ство входило 47 приходов, расположенных вокруг кафедрального города, а также 48 приходов на территории др. еп-ств в Сев. Бретани и Нормандии (всего 95 приходов и 7 «тревов» (подприходов)). Приходы были объединены в архидиаконство и 7 деканатов. Численность прихожан - ок. 90 тыс. чел.

Согласно Гражданской конституции духовенства (1790), 4 бретон. еп-ства, в т. ч. Д., были упразднены. Большинство духовенства не поддержало конституцию. В 1792 г. еп. Юрбен Рене де Эрсе бежал в Англию. Во время Вандейского восстания он вернулся в Бретань, папа Пий VI назначил его главным капелланом Королевской и католической армии с правами папского викария (1794). После поражения восстания епископ попал в плен и был расстрелян революционными властями (1795). Церкви и мон-ри были закрыты, церковное имущество секуляризовано, в кафедральном соборе устроен храм Разума.

После заключения конкордата 1801 г. еп-ство Д. было упразднено (буллой папы Пия VII от 29 нояб. 1801), территория присоединена к Реннскому еп-ству. В 1803 г. при бывш. кафедральном соборе учрежден приход, к к-рому принадлежали г. Доль и его окрестности. В 1859 г. епископ Ренна получил титул архиепископа и полномочия митрополита Бретани (с 1880 архиепископ Ренна, Д. и Сен-Мало). В наст. время г. Доль-де-Бретань является центром деканата в составе архиеп-ства.

Кафедральный собор

О храмах VI-XI вв. сведений нет. От романской постройки XII в., фундаменты и нижние части стен к-рой были использованы при строительстве нынешнего здания, сохранился нижний ярус юж. башни. План существующего ныне готического собора (длина 90 м, высота до сводов 20 м) во многом определен предшествующим романским сооружением, по внешнему виду собор близок романским соборам Нормандии и Сев. Англии 2-й пол. XII в. (Кан, Дарем и др.).

Зап. (7 травей) 3-нефная часть готического собора была окончена к 1275 г., трансепт и хор - во 2-й четв. XIV в. Зап. фасад фланкирован 2 массивными башнями (сев. не окончена), еще одна возвышается над средокрестием. Хор глубокий (5 травей), в плане прямоугольный, вдоль боковых нефов расположены ряды капелл. Интерьер храма хорошо освещен благодаря широким окнам трифория; травеи перекрыты крестовыми сводами. Храм построен из серого гранита, почти лишен украшений. По мнению нек-рых исследователей (А. Рен, А. К. Ле Бульк), собор не имеет аналогов в готической архитектуре Франции.

В XIV в. к юж. рукаву трансепта был пристроен портик свт. Маглория, к-рый выделяется усложненным резным декором. Тогда же за хором была сооружена капелла свт. Самсона с 3-гранной апсидой. В 1520 г. начались работы по завершению сев. башни собора, к-рые не были окончены. От XVI в. в храме сохранилась гробница еп. Томаса Джеймса († 1504), выполненная мастерами из Флоренции. Она считается наиболее ранним в Бретани произведением в стиле Возрождения.

Убранство собора сильно пострадало в годы Французской революции (1789-1799). Сохранились деревянные раскрашенные статуи скорбящего Христа (XIII в.) и Богоматери с Младенцем (XIV в.), а также огромный витраж XIII в., помещенный в алтарном окне, со сценами из жизни Христа, свт. Самсона и его преемников и др. святых. Остальное убранство собора в основном относится к XIX в.

В соборе хранились части мощей святителей Самсона и Маглория, однако во время революции святыни были уничтожены. В 1892 г. в Д. были возвращены части мощей святителей, ранее хранившиеся в ц. свт. Маглория в Париже. Они находятся в капелле свт. Самсона вместе с каменным саркофагом, в к-ром, по преданию, был погребен свт. Самсон. Франц. православные совершают паломничество в Д.

Исторические источники:

Vita S. Samsonis // ActaSS. Iul. T. 6. P. 573-591;

La très ancienne vie inédite de S. Samson, premier évêque de Dol en Bretagne / Éd. F. Plaine. P., 1887;

Vita S. Maglorii // ActaSS. Oct. T. 10. P. 782-791;

La Chronique de Nantes / Éd. R. Merlet. P., 1896;

Indiculus de episcoporum Britonum depositione // Recueil des historiens des Gaules et de la France. P., 1870. Vol. 7. P. 288-289;

Le clergé et le culte catholique en Bretagne pendant la Révolution: District de Dol, documents inédits / Éd. P. Delarue. Rennes, 1903-1910. 6 vol.

© Православная энциклопедия