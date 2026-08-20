ДОКС

ДОКС - болгарский монах (черноризец).

Видный политический и культурный деятель, сын хана Пресияна, младший брат князя святого Бориса (Михаила). Имя Докс с указанием степени родства с князем (frater eras Dox) включено в болгарский княжеский помянник на латинском языке на листах Чивидальского Евангелия (Чивидале-дель-Фриули. Национальный археологический музей. Cod. Sacr. 1. Л. 3).

По предположению В. Н. Златарского (Златарски. 1971 год. С. 180-181. Примечание 16), именно Доксу адресовано послание папы Иоанна VIII (около 878-880 годов), отправленное в связи с возвращением Болгарии под церковную власть Константинопольского патриарха (в заголовках дошедших копий адресатом ошибочно назван князь Борис (Михаил) либо дано анонимное определение «Ad quemdam ex nobilibus Bulgaria»). В послании понтифик расточает многочисленные похвалы адресату и призывает употребить свое влияние на правителя, чтобы склонить его вернуться в церковную юрисдикцию Рима.

До того как стали известны свидетельства латинских источников, исследователи иногда ошибочно считали Докса князем Борисом, принявшим монашество , либо смешивали его с Тудором Доксовым (смотрите: KMЕ. Т. 1. С. 607).

Монашеский постриг Докс принял не ранее 80-х годов IX века (не исключено, что одновременно с Борисом (Михаилом), постригшимся в 889 году), поскольку послание папы Иоанна VIII адресовано явно светскому лицу. Предполагается, что монашеский период жизни Докса был связан с княжеским монастырем святого Пантелеимона близ Великого Преслава. Уже в монашестве Докс («честный человек Дукс черноризец») выступил инициатором перевода «Богословия» Иоанна Дамаскина, выполненного Иоанном Экзархом, о чем последний сообщает в предисловии («прологе») к славянскому тексту.

Не вполне ясен характер взаимоотношений Докса с книгописцем Тудором, черноризцем Доксовым, переписавшим в 907 году сборник слов против ариан святителя Афанасия, архиепископа Александрийского, переведенный на славяянский язык Константином, епископом Преславским. Традиционно (по крайней мере со времени Златарского; Златарски. 1897 год) в литературе было принято считать, что Тудор был сыном Докса Однако в 80-х годы ХХ века. было высказано мнение, что определение «Доксов» обозначает не родство с Доксом, а принадлежность ему, то есть Тудор был «домашним» монахом Докса (Попконстантинов К., Константинова В. Към въпроса за черноризец Тудор и неговата приписка // Старобългарска литература. София, 1984 год. Книга 15. С. 106-118) и, возможно, происходил из его челяди. Данная версия не была принята в болгарской исторической науке и вызвала критику (Георгиев П. Кой е Тудор Черноризец Доксов?: (Към въпроса за бълг. патронимия през средновековието) // Там же. 1987 год. Книгп 20. С. 87-94; КМЕ. Т. 4. С. 201). Однако ей нельзя отказать в правдоподобии, учитывая обстоятельство, что статус книгописца в средневековом болгарском обществе, даже в период христианизации страны, едва ли был высоким.