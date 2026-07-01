ДОХА

ДОХА - столица Катара; имеет статус административного столичного округа.

Население 358,1 тысяч человек (2007 год; зна­чительная часть на­се­ле­ния со­став­ля­ют тру­до­вые ми­гран­ты, пре­имущественно вы­ход­цы из стран Азии). Го­род рас­по­ло­жен на восточном по­бе­ре­жье полуострова Ка­тар. Порт на бе­ре­гу Пер­сид­ско­го залива. Ме­ж­ду­народ­ный аэро­порт.

Доха воз­ник­ла в сред­ние ве­ка как ры­бац­кий поселок Эль-Би­да. Раз­ру­шен в 1867 году в хо­де вой­ны ме­ж­ду Бах­рей­ном и Ка­та­ром. С конца XIX веке в Дохе пе­рио­ди­че­ски квар­ти­ро­вал ос­ман­ский гар­ни­зон. С 1916 года сто­ли­ца британского про­тек­то­ра­та Ка­тар, с 1971 года - не­за­ви­си­мо­го государства Ка­тар. Со­хра­ни­лись кре­по­сти Эль-Вай­ба (1882 год) и Эль-Кут (1917 год), ста­рый ба­зар.

Сре­ди по­стро­ек по­след­ней тре­ти XX века: Дом пра­ви­тель­ст­ва (1969 год), гос­ти­ни­ца «Ше­ра­тон» (1982 год), ком­плекс Министерства ин­фор­ма­ции и куль­ту­ры и Национального те­ат­ра (1982 год). Ка­тар­ский университет (1973 год, ста­тус университета с 1977 года); ин­сти­тут­ский го­ро­док, где рас­по­ло­же­ны фи­лиа­лы американских уни­вер­си­те­тов (Джор­дж­таун­ско­го, Кор­нелл­ско­го и других). Штаб-­квар­ти­ра об­ще­араб­ско­го спут­ни­ко­во­го те­ле­ка­на­ла «Аль-Джа­зи­ра» (1996 год). Национальная библиотека (1962 год). Ка­тар­ский национальный му­зей (1975 год; в зда­ни­ях Ста­ро­го двор­ца, 1912 год, и Но­во­го двор­ца, 1972-1975 годы; от­де­лы - му­зей государства, му­зей мо­ря, ак­ва­ри­ум, бо­та­нический сад и другие), эт­но­гра­фический му­зей (1985 год, в зда­нии 1935 года). Те­атр. Ста­ди­он «Ха­ли­фа» (50 тысяч мест, круп­ней­ший в стра­не), где про­хо­ди­ли иг­ры: чем­пио­на­та Азии по фут­бо­лу (1988 год), За­пад­ноа­зи­ат­ские (2005 год) и Ази­ат­ские (2006 год). Еже­год­но про­во­дят­ся муж­ской (с 1993 года) и жен­ский (с 2001 года) тен­нис­ные тур­ни­ры.

Доха - ин­ду­ст­ри­аль­ный и тор­го­во-фи­нан­со­вый центр стра­ны, здесь рас­по­ло­же­ны офи­сы круп­ней­ших ком­па­ний, в том числе государственной неф­тя­ной «Qatar General Petroleum Corporation» (QGPC) и га­зо­вой «Ras Laf­fan LNG Company» (Rasgas). Ме­тал­ло­об­ра­бот­ка и ма­ши­но­строе­ние; про­изводство строй­ма­те­риа­лов (в том числе це­мент). Пред­при­ятия бу­маж­ной, тек­стиль­ной, пи­ще­вой промышленности.

Близ Дохи - ав­то­дром «Ло­са­ил» (про­хо­дят мо­то­гон­ки се­рии «Мо­то Джи-­Пи»).

Иллюстрация:

Фото Н. В. Мазеина. До­ха.Со­вре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра го­ро­да. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)