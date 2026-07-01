ДОХА
ДОХА - столица Катара; имеет статус административного столичного округа.
Население 358,1 тысяч человек (2007 год; значительная часть населения составляют трудовые мигранты, преимущественно выходцы из стран Азии). Город расположен на восточном побережье полуострова Катар. Порт на берегу Персидского залива. Международный аэропорт.
Доха возникла в средние века как рыбацкий поселок Эль-Бида. Разрушен в 1867 году в ходе войны между Бахрейном и Катаром. С конца XIX веке в Дохе периодически квартировал османский гарнизон. С 1916 года столица британского протектората Катар, с 1971 года - независимого государства Катар. Сохранились крепости Эль-Вайба (1882 год) и Эль-Кут (1917 год), старый базар.
Среди построек последней трети XX века: Дом правительства (1969 год), гостиница «Шератон» (1982 год), комплекс Министерства информации и культуры и Национального театра (1982 год). Катарский университет (1973 год, статус университета с 1977 года); институтский городок, где расположены филиалы американских университетов (Джорджтаунского, Корнеллского и других). Штаб-квартира общеарабского спутникового телеканала «Аль-Джазира» (1996 год). Национальная библиотека (1962 год). Катарский национальный музей (1975 год; в зданиях Старого дворца, 1912 год, и Нового дворца, 1972-1975 годы; отделы - музей государства, музей моря, аквариум, ботанический сад и другие), этнографический музей (1985 год, в здании 1935 года). Театр. Стадион «Халифа» (50 тысяч мест, крупнейший в стране), где проходили игры: чемпионата Азии по футболу (1988 год), Западноазиатские (2005 год) и Азиатские (2006 год). Ежегодно проводятся мужской (с 1993 года) и женский (с 2001 года) теннисные турниры.
Доха - индустриальный и торгово-финансовый центр страны, здесь расположены офисы крупнейших компаний, в том числе государственной нефтяной «Qatar General Petroleum Corporation» (QGPC) и газовой «Ras Laffan LNG Company» (Rasgas). Металлообработка и машиностроение; производство стройматериалов (в том числе цемент). Предприятия бумажной, текстильной, пищевой промышленности.
Близ Дохи - автодром «Лосаил» (проходят мотогонки серии «Мото Джи-Пи»).
Иллюстрация:
Фото Н. В. Мазеина. Доха.Современная архитектура города. Архив БРЭ.