ДОГОВОРЫ РУСИ C ВИЗАНТИЕЙ

Договоры Руси c Византией — сохранившиеся в Повести временных лет в переводе с греческого на древнерусский язык (предположительно в конце XI в.) три (или четыре) договора Древнерусского государства с Византией.

Заключенные в X в.: договор 911 (между Олегом , князем Киевским, и императором Львом VI и его соправителем Александром), договор 944 (между Игорем и Романом I Лакапином с соправителями Константином VII Багрянородным и Стефаном) и договор 971 (между Святославом Игоревичем и Иоанном I Цимисхием ). О тексте договора, помещенного в ПВЛ под 907, в настоящее время все более уверенно говорят как о протокольной записи (первоначально на греческом, как и другие три договора) устного соглашения, достигнутого между Олегом и Львом VI под стенами Константинополя. Датировка этого соглашения (и самого похода Олега) 907 в ПВЛ условна. Дополнительные статьи в соглашении 907 (сравнительно с договором 911) рассматриваются как достоверные условия мира между Древнерусским государством и Византией (а именно: уплата единовременной дани империей и право Руси на беспошлинную торговлю в Константинополе). Эти две статьи либо не сохранились в договоре 911 (от статьи о торговле остался лишь заголовок), либо перестали быть актуальными (единовременная дань к 911 была уже выплачена).

Все три договора были заключены после военных походов Руси, которая через установление регулярных дипломатических сношений с Византийской империей стремилась добиться признания на международной арене, утверждения в бассейне Черного моря и привилегированного статуса в торговле в Константинополе (прибыльная торговля правящей верхушки предметами, собираемыми с подданных в виде дани, и приобретение престижных товаров и высококачественных изделий было одним из важных направлений внешней политики молодого государства). Главными целями Византии в контактах с Русью являлись обеспечение безопасности крымских владений империи и ее северных (балканских) границ и получение военной помощи от Руси как в форме свободного найма на военную службу прибывавших из Руси воинов, так и в форме отправки в Константинополь (или в Крым) на помощь империи союзных отрядов в случае военных затруднений.

Привилегии Руси в Константинополе по договору 911, заключенному после победы Олега, носили исключительный характер. Полагают, что договоры 944 и 971, заключенные после понесенных Русью от империи поражений, были менее выгодны, хотя это нельзя считать доказанным. Несомненно, в IX—XII вв. были заключены и другие договоры Руси с греками (глухие упоминания о них имеются в источниках), но они не сохранились.

Публ.: Памятники русского права / Сост. А. А. Зимин. Вып. 1. М., 1952. C. 3—70; I trattati dell’antica Russia con l’imperio Romano d’Oriente / Договоры Древней Руси с Восточной Римской империей / Под ред. А. Кариле, А. Н. Сахарова. Roma—Mosca, 2011.

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