ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПОД ВОДОЙ (В ТРЁХ СРЕДАХ)

Один из важнейших договоров, ограничивавших гонку ракетно-ядерных вооружений , заключенный 5 августа 1963 г.

После Карибского кризиса 1962 г. лидеры СССР и США осознали, что они могут привести человечество к гибели. Подойдя к опасной черте, “Холодная война” пошла на спад. Ученые всего мира, в том числе А. Швейцер, А. Сахаров , указывали на опасные последствия испытаний ядерного оружия. Каждый взрыв атомной и ядерной бомбы приводил к огромным выбросам радиоактивных веществ, которые распространялись на тысячи километров, нанося вред здоровью людей. Это медленное убийство должно было быть запрещено. Ученые СССР, США и Великобритании убедили своих руководителей в этом. Был заключен договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах: в атмосфере, космосе и в воде. Теперь испытания ядерного оружия могли проводиться только под землей. СССР, США и Великобритания впервые договорились об ограничении гонки вооружений. К договору присоединилось 131 государство. Он вступил в силу 10 октября 1963 г. Наземные и надводные ядерные испытания продолжали проводить Франция, Китай, Индия , Пакистан и др., но из-за международных протестов стремились делать это как можно реже. В 1996 г. началось подписание Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Исторические источники:

Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.). М., 1996;

Сахаров А. Мир, прогресс, права человека. Л., 1990;

Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997.

Автор статьи Шубин А.В.