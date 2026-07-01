ДОГОНЫ

Догоны (букв. «язычники») — этническая группа в Зап. Африке на территории Мали и Буркина-Фасо, насчитывает до 800 тыс. человек.

В языке Д. (нигеро-конголезская семья языков) выделяют, по меньшей мере, 5 диалектов. Придерживаются традиционных верований, христиане и мусульмане составляют до 10 %. Д. проживают в удаленных и хорошо защищенных местностях на плато Бандиагара вблизи р. Нигер, куда они были постепенно вытеснены к концу XIX в. в процессе сопротивления исламизации, проводимой народом фульбе. Упоминаются в составе государства Сонгай (XVI в.). Большинство занимается сельским хозяйством и ремеслом, в городах Д. имеют высокий социальный статус. Скульптура Д. символизирует религиозные ценности, семейные предания, развита система тотемных изображений. Красочные похоронные обряды, процедуры, связанные с сельскохозяйственными циклами, не предназначены для публичной демонстрации, но перед туристами устраиваются маскарады и шествия. Широко известна кузнечная традиция Д., их глинобитная архитектура: общественные постройки, мужские и женские хранилища сельскохозяйственной продукции.

Первые этнографические исследования Д. были осуществлены французскими антропологами М. Гриолем и Ж. Дитерлен в 1930-х.

Д. приписывали неординарные познания в астрономии, особые космологические представления, связанные с Сириусом. Сведения о невидимых человеку небесных объектах — кольцах Сатурна, спутниках Юпитера, известные Д., часто объясняют на основе гипотезы палеоконтакта, что, в свою очередь, используется для возвеличивания свойств избранных народов, которыми якобы являются многие народы африканского происхождения. Спекулятивная информация об особых знаниях и способностях Д. широко тиражировалась СМИ и научно-популярными изданиями. Более тщательные и комплексные исследования традиций, диалектов, фольклора и религиозных воззрений Д. в последние годы развенчивают такие представления, объясняя их профессиональной несостоятельностью давних исследователей и исторической конъюнктурой периода наблюдений.

Лит.: Витухина Г. О., Онучко В. Г. Республика Мали. Справочник. 2-е изд. М., 1989; Новиков С. С., Урсу Д. П. История Мали в новое и новейшее время. М., 1994; Encyclopedia of African Peoples. London, 2000.