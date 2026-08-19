ДОГМАТ
ДОГМАТ - основное положение христианского вероучения, имеющее, как учит христианская Церковь, Божественное происхождение; источники догмата - Священное Писание и Священное Предание.
Термин «догмат» употреблялся как языческими философами, так и христианскими авторами в различных значениях. Евсевий Кесарийский в своей «Церковной истории» термином «догмат» обозначает декреты сената (II, 2), императорские эдикты (IV, 6), указы и распоряжения местных властей (IV, 26), церковное учение (IV, 26), постановления поместных соборов (V, 23; VI, 43), но также ереси (VII, 6, 31). Начиная с IV века термин «догмат» в церковном употреблении всё чаще используется для обозначения христианского вероучения.
Понимание догмата как формулы веры, как выражения того, во что верили «все всегда и повсюду», возникает в древней Церкви. Самыми древними догматическими сводами являются Символы веры, а также ранние Крещальные символы. Впоследствии к ним были присоединены догматические постановления Вселенских соборов и догматические постановления поместных соборов, утверждённые на Трулльском соборе (691 год). В церковной традиции закрепилось мнение, что, в силу особой авторитетности, к догматическим можно отнести постановления Константинопольского собора 879-880 годов, Константинопольских соборов 1341-1351 годов (о сущности Божией и энергиях, представляющих собой нетварную Божественную благодать). Догматическое значение придаётся также Исповеданию веры святителя Григория Паламы (1351 год), Исповеданию веры святителя Марка Эфесского (на Ферраро-Флорентийском соборе).
Однако полнота вероучительной истины не находит всечастного отражения в догматических определениях. Догмат - это скорее границы истины. Догматические тексты рождаются из опыта богопознания и появляются в виде вероучительных определений как результат этого опыта. Согласно церковному вероучению, основа догматических истин и определений подкрепляется также опытом духовной жизни христианина. Базой догматических истин является, таким образом, не вывод, а видение, которое достижимо только через духовное становление верующей личности, через причастность к опыту Церкви. «Вы, - пишет апостол Павел, обращаясь к христианам Коринфа, - показываете собою, что Вы - письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2 Коринфянам 3:3).
Догматы в эпоху Вселенских соборов
Появление догматических определений не было обусловлено лишь внутренней необходимостью церковной жизни: лжеучения, ереси носили антицерковный характер, угрожали единству Церкви - в борьбе с ними Церковь формулировала своё вероучение. I Вселенский собор (325 год) в полемике с арианами сформулировал в Никейском символе веры догмат о единосущии Отца и Сына, но различении Их ипостасей. II Вселенский собор (381 год) подвёл итоги арианских споров, утвердил веру в Святого Духа, равночестного по божеству Отцу и Сыну, принял Никео-Константинопольский символ веры. III Вселенский собор (431 год), опровергая христологию несторианства, отстаивал именование Девы Марии Богородицей. IV Вселенский собор (451 год) сформулировал догмат о двух природах и единой ипостаси Богочеловека. V Вселенский собор (553 год) был собран для разрешения продолжавшихся христологических споров. VI Вселенский собор (680-681 годы) выступил против монофелитства и моноэнергизма, VII Вселенский собор (787 год) - против иконоборчества, составив вероопределение об иконопочитании. Таким образом, догматическое определение не порождало новых догматов, но само рождалось из догматы, изначально существующего в догматическом сознании Церкви.
Современное положение догматов в Православной церкви
Православная церковь считает, что в силу Божественного происхождения догматы ни изменять их, ни увеличивать, ни сокращать их количество никто не может; в то же время это не означает, что прекратилось раскрытие догматов: оно не прекратилось, поскольку не прекращаются заблуждения, вызывающие необходимость охранения чистоты православия.
Догматы в католицизме.
Католическая догматическая традиция нашла своё отражение в так называемой теории догматического развития. Католическая церковь признаёт не только возможность, но и необходимость появления новых догматов. Ею были приняты догматы о безошибочном учительстве («непогрешимости») папы Римского как преемнике святого апостола Петра, о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии, о взятии Пресвятой Девы Марии в Небесную Славу с душой и телом.
Догматы в исламе
Применительно к другим мировым религиям о догматах возможно говорить только в отношении ислама. Двумя основными догматами ислама являются догмат о едином Боге и догмат о благой миссии пророка Мухаммеда.