ДОГЭН

ДОГЭН - буддийский проповедник, патриарх дзенской школы Сото, основатель храма Эйхэйдзи (пре­фек­ту­ра Фу­куи).

Ро­дил­ся в ари­сто­кра­тической се­мье. При­нял мо­на­ше­ст­во в 1213 году в хра­ме, при­над­ле­жав­шем шко­ле Тэн­дай. За­тем пе­ре­шёл в дзен­скую шко­лу Ринд­зай, ос­но­ван­ную Мёа­ном Эй­са­ем (1141-1215 годы). В 1223 году от­пра­вил­ся в Ки­тай, где про­вёл 4 го­да, обу­ча­ясь у ве­ду­щих мас­те­ров чань-­буд­диз­ма. По­сле воз­вра­ще­ния ос­но­вал шко­лу Со­то.

В сво­ей про­по­ве­ди, ко­то­рая име­ла ус­пех как в став­ке сё­гу­на, так и при императорском дво­ре, осо­бен­но под­чёр­ки­вал важ­ность клас­сической «си­дя­чей ме­ди­та­ции» (дзад­зэн) для до­с­ти­же­ния осо­бо­го со­стоя­ния бодр­ст­вую­ще­го соз­на­ния (са­то­ри).

Основной труд Догэна - «Сё­бо гэнд­зо» («Хра­ни­ли­ще ис­тин­но­го гла­за дхар­мы»). Религиозно-фи­лософское на­сле­дие Догэна ока­за­ло зна­чительное влия­ние на по­сле­дую­щее раз­ви­тие дзен-буд­диз­ма в Япо­нии.