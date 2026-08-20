ДОГЭН
ДОГЭН - буддийский проповедник, патриарх дзенской школы Сото, основатель храма Эйхэйдзи (префектура Фукуи).
Родился в аристократической семье. Принял монашество в 1213 году в храме, принадлежавшем школе Тэндай. Затем перешёл в дзенскую школу Риндзай, основанную Мёаном Эйсаем (1141-1215 годы). В 1223 году отправился в Китай, где провёл 4 года, обучаясь у ведущих мастеров чань-буддизма. После возвращения основал школу Сото.
В своей проповеди, которая имела успех как в ставке сёгуна, так и при императорском дворе, особенно подчёркивал важность классической «сидячей медитации» (дзадзэн) для достижения особого состояния бодрствующего сознания (сатори).
Основной труд Догэна - «Сёбо гэндзо» («Хранилище истинного глаза дхармы»). Религиозно-философское наследие Догэна оказало значительное влияние на последующее развитие дзен-буддизма в Японии.