ДОФИН

Дофин (фр. dauphin, от лат. delphinus, греч. delphis — «дельфин») — титул наследника престола в монархической Франции.

Происходит от прозвища, данного Матильдой, женой графа Вьеннуа, своему сыну, Гигу IV Альбонскому (начало XII в.). Прозвище превратилось в титул и передавалось из поколения в поколение у графов Вьеннуа. По имени сеньора графство стало именоваться Дофине (с 1293). Из-за отсутствия наследника и финансовых проблем владение и титул были уступлены Франции: по договору (1343—1344) последнего графа Гумберта II из рода Ла Тур с Филиппом VI Валуа графство не должно было входить в состав Французского королевства, но принадлежать в статусе апанажа старшему сыну короля до его восшествия на престол; и он должен был именоваться Д. С этого времени и до отмены монархии условия договора соблюдались: старший сын короля или старший из прямых потомков мужского пола и предполагаемый наследник престола носил титул Д., имел четырехчастный герб: три золотые лилии на лазурном поле (1 и 4 доли) и синий дельфин на золотом поле (2 и 3 доли). Первым Д. стал Карл V Мудрый (1349). Титул Д. могли носить только сыновья, внуки и правнуки царствующего монарха; поэтому его не имели короли Франции Людовик XII , Франциск I и Генрих IV . В 1661 появился титул «Д. Франции». В XVII—XVIII вв. из-за долгого правления Людовика XIV и Людовика XV пятеро Д. так и не стали королями. Последним Д. стал в 1789 второй сын Людовика XVI , чья смерть в тюрьме Тампль (1795) при неясных обстоятельствах породила ряд самозванных Д. Титул отменен в 1830.