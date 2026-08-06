ДОБРОЛЮБОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский литературный критик, поэт, публицист .

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Ни­же­го­род­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1848-1853). В 1853-1857 годах сту­дент ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета Глав­но­го пе­да­го­гического института (Санкт-­Пе­тер­бург); был уво­лен из ду­хов­но­го зва­ния . С 1857 года по­сто­ян­ный со­труд­ник журнала «Со­вре­мен­ник», со­рат­ник Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го. С 1859 года ак­тив­но пуб­ли­ко­вал­ся в «Сви­ст­ке» (са­ти­рическое при­ло­же­ние к журналу «Со­вре­мен­ник»), где по­ме­щал па­ро­дии и фель­е­то­ны, а так­же в «Ко­ло­ко­ле», «Ис­кре», «Жур­на­ле для вос­пи­та­ния» и других.

В стать­ях «Что та­кое об­ло­мов­щи­на?», «Тём­ное цар­ст­во» (обе 1859), «Ко­гда же при­дёт на­стоя­щий день?», «Луч све­та в тём­ном цар­ст­ве» (обе 1860), «За­би­тые лю­ди» (1861) и другие. Добролюбов раз­ра­бо­тал ме­тод так называемой ре­аль­ной кри­ти­ки, вы­дви­нув в ка­че­ст­ве её за­да­чи ос­мыс­ле­ние ото­бра­жён­ной в тво­ре­ни­ях ве­ли­ких ху­дож­ни­ков «прав­ды жиз­ни». По­ла­гая важ­ным не то, что «хо­тел ска­зать» сво­им про­из­ве­де­ни­ем пи­са­тель, а то, что им «ска­за­лось», Добролюбов при ана­ли­зе про­из­ве­де­ний Н.В. Го­го­ля, И.А. Гон­ча­ро­ва, А.Н. Ост­ров­ско­го, И.С. Тур­ге­не­ва, Ф.М. Дос­то­ев­ско­го пре­сле­до­вал вне­ли­те­ра­тур­ные, со­ци­аль­но-ра­зо­бла­чи­тель­ные це­ли, что пре­вра­ща­ло его литературную кри­ти­ку в пуб­ли­ци­сти­ку.

По­доб­но французским про­све­ти­те­лям, Добролюбов ве­рил в из­на­чаль­но до­б­рую при­ро­ду че­ло­ве­ка, ис­ка­жае­мую внеш­ни­ми ус­ло­вия­ми; кри­ти­ко­вал са­мо­дер­жа­вие и кре­по­ст­ни­че­ст­во в Рос­сии, был убе­ж­дён в воз­мож­но­сти кре­сть­ян­ской ре­во­лю­ции. Счи­тал, что выс­шее сча­стье че­ло­ве­ка со­сто­ит в стрем­ле­нии к об­ще­му бла­гу.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: гра­ж­дан­ская и лю­бов­ная ли­ри­ка, са­ти­рические сти­хи и пам­фле­ты, рас­ска­зы, ре­цен­зии; ста­тьи по во­про­сам по­ли­ти­ки и эко­но­ми­ки (в том числе «Ро­берт Овэн и его по­пыт­ки об­ще­ст­вен­ных ре­форм», 1859), пе­да­го­ги­ки («Все­рос­сий­ские ил­лю­зии, раз­ру­шае­мые роз­га­ми», 1860, и другие). Ин­тен­сив­ность ра­бо­ты, не­уст­ро­ен­ность лич­ной жиз­ни, сла­бое с дет­ст­ва здо­ро­вье при­ве­ли Добролюбова к тя­жё­лой бо­лез­ни (ту­бер­ку­лёз) и ран­ней смер­ти.

Сочинения:

Полное собрание сочинений М.; Л., 1934-1941. Т. 1-6;

Собрание сочинений М.; Л., 1961-1964. Т. 1-9.