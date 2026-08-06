ДОБРОЛЮБОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Русский литературный критик, поэт, публицист.
Из семьи священника. Учился в Нижегородской духовной семинарии (1848-1853). В 1853-1857 годах студент историко-филологического факультета Главного педагогического института (Санкт-Петербург); был уволен из духовного звания. С 1857 года постоянный сотрудник журнала «Современник», соратник Н.Г. Чернышевского. С 1859 года активно публиковался в «Свистке» (сатирическое приложение к журналу «Современник»), где помещал пародии и фельетоны, а также в «Колоколе», «Искре», «Журнале для воспитания» и других.
В статьях «Что такое обломовщина?», «Тёмное царство» (обе 1859), «Когда же придёт настоящий день?», «Луч света в тёмном царстве» (обе 1860), «Забитые люди» (1861) и другие. Добролюбов разработал метод так называемой реальной критики, выдвинув в качестве её задачи осмысление отображённой в творениях великих художников «правды жизни». Полагая важным не то, что «хотел сказать» своим произведением писатель, а то, что им «сказалось», Добролюбов при анализе произведений Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского преследовал внелитературные, социально-разоблачительные цели, что превращало его литературную критику в публицистику.
Подобно французским просветителям, Добролюбов верил в изначально добрую природу человека, искажаемую внешними условиями; критиковал самодержавие и крепостничество в России, был убеждён в возможности крестьянской революции. Считал, что высшее счастье человека состоит в стремлении к общему благу.
Среди других произведений: гражданская и любовная лирика, сатирические стихи и памфлеты, рассказы, рецензии; статьи по вопросам политики и экономики (в том числе «Роберт Овэн и его попытки общественных реформ», 1859), педагогики («Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», 1860, и другие). Интенсивность работы, неустроенность личной жизни, слабое с детства здоровье привели Добролюбова к тяжёлой болезни (туберкулёз) и ранней смерти.
Сочинения:
Полное собрание сочинений М.; Л., 1934-1941. Т. 1-6;
Собрание сочинений М.; Л., 1961-1964. Т. 1-9.