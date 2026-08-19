ДОБРЕВ ИВАН

ДОБРЕВ ИВАН - болгарский языковед-палеославист, палеограф .

В 1961 году окончил Софийский университет по специальности «болгарская филология». Стажировался в Ленинграде (1967 год) и Москве (1968 год). Аспирант (1961 год), доцент (1978 год) факультета славянской филологии, профессор, докторр наук (1985 год), член-корреспондент Болгарской Академии наук. Руководитель кирилло-мефодиевской кафедры и лаборатории по истории болгарского языка при факультете славянской филологии Софийского университета, директор научного центра «Преславская книжная школа» при Шуменском университете. Член Славянской библейской комиссии при Международном комитете славистов. В 1995 году основал издательствово «Институт лингва», которое специализируется в области древних славянских языков и литератур, славянской этнологии и культурологии. Член редколлегий сборников «Старобългарска литература» и «Балканистичен форум».

Основной круг научных интересов Добрева охватывает IX-XII века (до возникновения Второго Болгарского царства ), лингвистические, палеографические и культурологические аспекты миссии равноапостольных Кирилла и Мефодия и их учеников. Предложив морфологическую и фонологическую интерпретацию глаголических знаков, он попытался доказать принадлежность языка солунских братьев к староболгарскому и связать архаические особенности солунского говора со староболгарской письменными фактами (В защита на глаголическите писмена // Български език. София, 1969. № 3. С. 241-246; Старинна черта в един южен бълг. говор // Езиковедски изследвания: В памет на проф. С. Стойков. София, 1974. С. 163-166).

Добреву принадлежит заслуга прочтения, изучения и публикации ряда древнейших славянских письменных памятников, как глаголических, так и кириллических, в том числе палимпсестов. Он исследовал палимпсестную часть Зографского Евангелия (листы 41-57) и установил, что нижний слой письма, относящийся к XI веку, отражает преславскую редакцию текста (Палимпсестовите части на Зографското евангелие // Константин-Кирил Философ: Докл. от симп., посветен на 1100-годишнината от смъртта му. София, 1971. С. 157-164; Къде е писано Зографското евангелие и странствувало ли е то из западнослав. земли // Български език. 1972. № 6. С. 546-549). Издал Боянский палимпсест в кириллической транслитерации, оспорил гипотезу И. Тейлора, В. Ягича, А. Лескина, что визант. минускульное письмо послужило источником глаголицы (Глаголическият текст на Боянския палимпсест: Старобълг. паметник от края на XI в. София, 1972). Подготовил издание Ватиканского Евангелия, открытого Т. Крыстановым (Ватиканско евангелие: Старобълг. кирилски апракос от Х в. в палимпсестен кодекс Vat. gr. 2502. София, 1996 (совместно с Т. Крыстановым, А.-М. Тотомановой)). Выдвинул тезис о лексическом редактировании кирилло-мефодиевского перевода Евангелия, Апостола и богослужебных книг, сделанном в Х веке в Великом Преславе (Кои старобълг. текстове са най-близо до Кирило-Методиевия евангелски превод // Старобългарска лит-ра. Кн. 14. С. 3-9; Апостолските цитати в Беседата на Презвитер Козма и преславската редакция на Кирило-Методиевия превод на апостола // КМС. 1984. Кн. 1. С. 44-62).

В 1990 году выдвинул и пытался обосновать текстологически и стилистически гипотезу о причастности святого Климента, епископа Охридского, к созданию славянской версии Октоиха . Десятилетие спустя она получила надежное подтверждение в результате открытий М. Йовчевой и О. А. Крашенинниковой, обнаруживших седмичные каноны с авторским акростихом-«подписью» Климента (Климентовото химнографско творчество и октоихът // 1080 години от смъртта на св. Наум Охридски. София, 1993. С. 107-123). В одной из более ранних статей Д. оспорил традиционную точку зрения о границах епархии Климента, исключив из нее область расселения драговитов (Бил ли е Климент Охридски епископ на Драговища // Старобългарска лит-ра. 1983. Кн. 13. С. 29-41; ср.: КМЕ. Т. 1. С. 612-613, 655-661).

Исследовав комплекс источников , признал несостоятельной общепризнанную гипотезу об александрийском стиле в летосчислении Храбра Черноризца, утверждая, что в сочинении «О письменах» использовано моравско-паннонское летосчисление, созданное Константином (Кириллом) (За александрийското и моравско-панонското летоброене и за някои дати в старата слав. письменост // ГСУ, ФСФ. 1976/1977. Т. 69. Кн. 2. С. 121-174; Още една дата по моравско-панонското летоброение на Константин Философ-Кирил // Там же. 1980/1984. Т. 74. Кн. 1. С. 1-30).

Добрев кардинально пересмотрел раннюю историю гимнографических сочинений, посвященных прп. Иоанну Рильскому, установив (путем обратного перевода текста на греческий язык и реконструкции акростиха), что древнейшие из славянских канонов святому являются переводами сочинений Георгия Скилицы (вторая половина XII века), оригинал которых утрачен или не установлен (Из житията и службите за св. Иван Рилски // Вечният монах: 1050 г. от успението на св. Иван Рилски. София, 1997. С. 181-245; Каноните за св. Иван Рилски от Георги Скилица // Старобългаристика. 2002. Год. 26. № 3. С. 3-12). Ранее в науке считалось, что первые гимны в честь рильского пустынника были созданы на славянском языке вскоре после его кончины в конце X - начале XI века.

В соавторстве с Ж. Икономовой и А.-М. Тотомановой написал учебник старославянского языка (древнеболгарского) для старших классов классической гимназии (София, 1983-1986 годы. Часть 1-3).

Сочинения:

Библиография на И. Добрев // «Нѣсть оученикъ надъ оучителемъ своимъ»: Сб. в чест на И. Добрев / Сост.: А.-М. Тотоманова, Т. Славова. София, 2005. С. 579-586.