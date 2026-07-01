ДМИТРОВ
ДМИТРОВ - город в России, в северной части Московской области, центр Дмитровского района.
Население 61,4 тысяча человек (2006). Расположен на реке Яхрома, грузовой порт на канале имени Москвы. Железно-дорожная станция. Через Дмитров проходит автодорога Москва - Дубна.
Основан в 1154 году ростово-суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким и назван в честь родившегося у него сына Всеволода Юрьевича Большое Гнездо (в крещении Димитрия). С 1157 года входил в состав Владимирского великого княжества (после 1212 года - в Переяславском княжестве). В начале 1181 года сожжён князем Святославом Всеволодовичем. В 1213 году в ходе усобицы между сыновьями Всеволода Большое Гнездо дмитровцы сами сожгли городской посад (появился, вероятно, в последней четверти XII века) и отбили нападение юрьевского князя Владимира Всеволодовича, уничтожив часть его дружины.
Дмитров является важным археологическим памятником. Его культурный слой мощностью до 2 м (делится на три горизонта: XI-XIII века, XIV-XV века и XVI-XVII века) выявлен на территории кремля, а также на посаде к северо-востоку от кремля. Детинец (200×120 м) защищён по периметру валом (имеет три разрыва, два из которых - с северо-востока и юго-запада - на месте древних ворот) и рвом. По валу проходила деревянная стена с башнями, обнаружены остатки свай, вбитых в насыпь. В горизонте XI-XIII веков (толщина 0,3-0,5 м), включающем прослойку угля с остатками дерева (возможно, следы пожара 1181 года), обнаружены обломки лепной и круговой посуды, орудия труда, украшения и другое. На территории кремля сделаны многочисленные монетные находки, свидетельствующие о широких торговых связях города. Раскопаны остатки деревянных жилищ XII-XVII веков с печами из глины или квадратного кирпича. В юго-западной части кремля (на месте здания Дворянского собрания) изучено уникальное кладбище XII-XVI веков общей площадью не менее 400 м2 (из 177 погребённых 100 имели юго-юго-западную ориентировку головы, 25 - юго-западную, 10 - южную и только 6 - обычную западную; найдено богатое погребение девочки XII-XIII веков с серебряными украшениями и золотым шитьём воротника, что свидетельствует о высоком социальном статусе погребённых на этом кладбище).
В начале 1238 года Дмитров разорён во время монголо-татарского нашествия. С 1247 года один из центров Галицко-Дмитровского княжества, а после его распада (между 1280 и 1334) - Дмитровского княжества (около 1360 года вошло в состав Московского великого княжества). Неоднократно подвергался ордынским набегам XIII-XV веков. В 1372 году захвачен великим кязем тверским Михаилом Александровичем. Город был взят одним из ордынских отрядов в ходе Тохтамыша набега 1382 года, разорён при Едигея набеге 1408 года. В 1389 году Дмитров с прилегающими к нему волостями составил удельное Дмитровское княжество, выделенное князю Петру Дмитриевичу. С 1428 года оно вошло в состав великокняжеских владений. В 1462 году Дмитровское княжество отошло к сыну великого князя московского Василия II Васильевича Тёмного - Юрию Васильевичу, после его смерти (1472) - к великому князю московскому Ивану III Васильевичу, выделившему его в кормление перешедшему на московскую службу князю микулинскому Андрею Борисовичу. По завещанию Ивана III город стал центром владений его сына Юрия Ивановича (1504-1533). В 1566-1569 годы Дмитров принадлежал князю Владимиру Андреевичу.
В XV - 1-й половине XVI веков Дмитров - крупный центр торговли солью, рыбой, хлебом, с XVI века - изготовления лощёной керамики; были развиты гончарное, железоделательное и кузнечное ремёсла, изготовление ювелирных изделий. Богатство дмитровских купцов отмечал С. фон Герберштейн.
В Смутное время Дмитров ненадолго был захвачен отрядом Я.П. Сапеги. Изменение торговых путей во 2-й половине XVI века и разорение Дмитрова в 1610 году привели к экономическому упадку города. В XVII веке в Дмитрове находились дворцовые слободы (конюшенная и другие). В 1708-1929 годы уездный город Московской губернии. В 1900 году через Дмитров прошла линия Москва - Савёлово Северных железных дорог. В 1-ю мировую войну многие предприятия Дмитрова и уезда перешли на выпуск военной продукции. В 1918-1921 годы в Дмитрове жил теоретик анархизма П.А. Кропоткин, участвовавший в создании местного музея. С 1929 года Дмитров - районный центр Московской области. Для строительства канала Москва - Волга (с 1947 канал имени Москвы) создан Дмитровский исправительно-трудовой лагерь ОГПУ (с 1934 - НКВД) (Дмитлаг), находившийся в подчинении ГУЛАГа (1932-1938). В Великую Отечественную войну, в ходе Московской битвы 1941-1942 годов, близ Дмитрова в ноябре 1941 года шли ожесточённые бои между Красной Армией и германскими войсками.
В соответствии с генеральным планом 1784 года первоначальная радиальная структура Дмитрова была в основном заменена геометрич. сеткой кварталов. На территории детинца сохранился 5-главый 4-столпный Успенский собор на высоком подклете (между 1509 и 1533 годами; по мнению некоторых исследователей, 1510-е годы), поставленный на белокаменных подвалах с апсидами гранёной формы и монументальными изразцовыми композициями с изображением Распятия и Георгия Победоносца (1-я половина XVI века или 2-я половина XV века); центральный иконостас - конец XVII века с иконами XVI-XVIII веков. Приделы с элементами псевдоготики построены на месте древних галерей - северный (заложен в 1823 году, архитектор Ф.М. Шестаков) и южный (проект 1841, архитектор Д.Ф. Борисов). Колокольня собора (1793-1796, архитектор М.Я. Агафонов) надстроена в 1820 году по проекту архитектора А.Ф. Элькицкого. Рядом находится Елизаветинская церковь (1897-1898, архитектор С.К. Родионов). Неподалёку от Кремля расположен Борисоглебский монастырь (по преданию, основан князем Юрием Владимировичем Долгоруким, первое документальное известие о нём относится к 1472 году; закрыт в 1926 году, возобновлён в 1993 году) с одноглавым собором Святых Бориса и Глеба (до 1537 года; реставрирован в 1900-е годы под руководством архитектора И.П. Машкова; Алексеевский придел - усыпальница рода дворян Чаплиных, 1656), надвратной Никольской церкви (1672-1687; перестроена в 1834, 1852) и оградой (1685-1689). Среди других памятников: церкви в стиле барокко - Спасская (1767-1773), Ильинская (1778-1783), Троицкая-Тихвинская (1795-1801); образцы деревянного ампира и неоампира (дома Клятовых, Новосёлова, Вадбольского). Комплекс усадьбы Подлипичье (вошедшей в черту города в 1930-х годах) - главный дом (2-я половина XVIII века, дважды перестроен в середине - 2-й половина XIX века, с декором в стиле эклектики) и Казанская церковь (1735-1753; придел, 1778-1779, архитектор И.М. Самарин). В районе Заречья - барочная Введенская церковь (1766; иконостас, 2-я половина XVIII века; колокольня, 1786, 1832), усадьба А.И. и И.А. Толчёновых (главный корпус купеческой усадьбы, 1785) и другие.
Филиалы и представительства вузов, в тои числе МГТУ, Московской государственной академии приборостроения и информатики, РГГУ, университета «Дубна». Экономико-правовой и политехнический колледжи, медицинское училище. Музей-заповедник «Дмитровский кремль» (1918). Театры: драматическое «Большое гнездо» (1992), детский «Белоснежка» (1992). Спортивный комплекс «Дмитров», стадион «Локомотив». Дмитров - традиционный центр воздухоплавания, ежегодно проводятся международные соревнования тепловых аэростатов на Кубок губернатора Московской области, проводились чемпионаты России. В Дмитрове также проходят этапы чемпионата России по мотогонкам.
Производство алюминиевой баночной упаковки для напитков («Ростар»), патрульных катеров, спецтехники (в том числе бронированной для нужд МВД России), мостовых железо-бетонных конструкций, гаражного оборудования; чулочно-носочных изделий, шапок, перчаток («Дмитровский трикотаж») и другого.
Близ Дмитрова, в посёлке Луговой, - ансамбль Николо-Пешношского монастыря (основан в 1361 году; закрыт в 1920 году, в нём размещена психиатрическая лечебница): собор и колокольня (конец XV - 1-я треть XVI века, реставрированы в 1960-е годы); трапезная со Сретенской церковью (1-я половина XVI века, перестроена в стиле классицизма на рубеже XVIII-XIX веков); церкви - больничная Святителя Дмитрия Ростовского с корпусом келий, 1811-1829 годы, и надвратная Преображенская, конец XVII века; кельи конца XVII-XIX веков; кирпичные стены и башни XVII - 1-я треть XVIII веков. В деревне Пустынь находится церковь Рождества Богородицы (1547) и колокольня (XVI века, перестроена в 1871) бывшей Медведевой пустыни. Неподалёку от Дмитрова сохранился ряд дворянских усадеб: Даниловское (ансамбль с центрально-осевой планировкой в стиле барокко: дом (конец 1760-х - начала 1770-х годов, сильно перестроен во 2-й половине XIX века) с флигелями, Никольская церковь, 1768-1771 годов); Ольгово; Никольское-Обольяново (главный дом в стиле классицизма, Никольская церковь, 2-я половина XVIII века, и пейзажный парк, конец XVIII века). Среди других памятников - Никольская церковь в селе Батюшково (1666 год; тип московского посадского храма), церкви: Успения в деревни Шуколово (1701; колокольня, 1762, перестроена в 1-й четверти XIX века), Никольская в селе Озерецкое (1704-1708; в стиле московского барокко), барочная Рождества Богородицы в деревне Селевкино (не ранее начала 1770-х годов), классицистического Покрова в селе Андреевское (1803; по проекту 1790-х годов архитектора Ф. Кампорези), Никольская в русско-византийском стиле в селе Рогачёво (1862-1886; трапезная 1850-1853; колокольня 1877). В селе Вербилки - Дмитровский фарфоровый завод.
Иллюстрации:
Фото А.И. Нагаева
Ансамбль Николо-Пешношского монастыря.
Архив БРЭ.
Фото А.И. Нагаева
Дмитров. Успенский собор. Между 1509 и 1533. На переднем плане - памятник Юрию Долгорукому (2001, скульптор В. Церковников).
Архив БРЭ.