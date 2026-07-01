ДМИТРОВ

ДМИТРОВ - город в России , в северной части Московской области, центр Дмитровского района.

Население 61,4 тысяча человек (2006). Рас­по­ло­жен на реке Ях­ро­ма, гру­зо­вой порт на ка­на­ле име­ни Мо­ск­вы. Железно-дорожная стан­ция. Че­рез Дмитров про­хо­дит ав­то­до­ро­га Мо­ск­ва - Дуб­на.

Ос­но­ван в 1154 году рос­то­во-суз­даль­ским князем Юри­ем Вла­ди­ми­ро­ви­чем Дол­го­ру­ким и на­зван в честь ро­див­ше­го­ся у не­го сы­на Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча Боль­шое Гнез­до (в кре­ще­нии Ди­мит­рия). С 1157 года вхо­дил в со­став Вла­ди­мир­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва (по­сле 1212 года - в Пе­ре­яс­лав­ском кня­же­ст­ве). В начале 1181 года со­жжён князем Свя­то­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем. В 1213 году в хо­де усо­би­цы ме­ж­ду сы­новь­я­ми Все­во­ло­да Боль­шое Гнез­до дмит­ров­цы са­ми со­жгли городской по­сад (поя­вил­ся, ве­ро­ят­но, в по­след­ней четверти XII века) и от­би­ли на­па­де­ние юрь­евско­го князя Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча, унич­то­жив часть его дру­жи­ны .

Дмитров яв­ля­ет­ся важ­ным ар­хео­ло­гическим па­мят­ни­ком. Его куль­тур­ный слой мощ­но­стью до 2 м (де­лит­ся на три го­ри­зон­та: XI-XIII века, XIV-XV века и XVI-XVII века) вы­яв­лен на тер­ри­то­рии крем­ля, а так­же на по­са­де к се­ве­ро-вос­то­ку от крем­ля. Де­ти­нец (200×120 м) за­щи­щён по пе­ри­мет­ру ва­лом (име­ет три раз­ры­ва, два из ко­то­рых - с се­ве­ро-вос­то­ка и юго-за­па­да - на мес­те древ­них во­рот) и рвом. По ва­лу про­хо­ди­ла де­ревянная сте­на с баш­ня­ми, об­на­ру­же­ны ос­тат­ки свай, вби­тых в на­сыпь. В го­ри­зон­те XI-XIII веков (тол­щи­на 0,3-0,5 м), вклю­чаю­щем про­слой­ку уг­ля с ос­тат­ка­ми де­ре­ва (воз­мож­но, сле­ды по­жа­ра 1181 года), об­на­ру­же­ны об­лом­ки леп­ной и кру­го­вой по­су­ды, ору­дия тру­да, ук­ра­ше­ния и другое. На тер­ри­то­рии крем­ля сде­ла­ны мно­го­численные мо­нет­ные на­ход­ки, сви­де­тель­ст­вую­щие о ши­ро­ких тор­го­вых свя­зях го­ро­да. Рас­ко­па­ны ос­тат­ки де­ревянных жи­лищ XII-XVII веков с пе­ча­ми из гли­ны или квад­рат­но­го кир­пи­ча. В юго-западной час­ти крем­ля (на мес­те зда­ния Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния) изу­че­но уни­каль­ное клад­би­ще XII-XVI веков об­щей пло­ща­дью не ме­нее 400 м2 (из 177 по­гре­бён­ных 100 име­ли юго-юго-западную ори­ен­ти­ров­ку го­ло­вы, 25 - юго-за­пад­ную, 10 - юж­ную и толь­ко 6 - обыч­ную за­пад­ную; най­де­но бо­га­тое по­гре­бе­ние де­воч­ки XII-XIII веков с се­реб­ря­ны­ми ук­ра­ше­ния­ми и зо­ло­тым шить­ём во­рот­ни­ка, что сви­де­тель­ст­ву­ет о вы­со­ком со­ци­аль­ном ста­ту­се по­гре­бён­ных на этом клад­би­ще).

В начале 1238 года Дмитров ра­зо­рён во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия . С 1247 года один из цен­тров Га­лиц­ко-Дмит­ров­ско­го кня­же­ст­ва, а по­сле его рас­па­да (ме­ж­ду 1280 и 1334) - Дмит­ров­ско­го княжества (около 1360 года во­шло в со­став Мо­с­ков­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва). Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся ор­дын­ским на­бе­гам XIII-XV веков. В 1372 году за­хва­чен великим кязем твер­ским Ми­хаи­лом Алек­сан­д­ро­ви­чем. Го­род был взят од­ним из ор­дын­ских от­ря­дов в хо­де Тох­та­мы­ша на­бе­га 1382 года, ра­зо­рён при Еди­гея на­бе­ге 1408 года. В 1389 году Дмитров с при­ле­гаю­щи­ми к не­му во­лос­тя­ми со­ста­вил удель­ное Дмит­ров­ское княжество, вы­де­лен­ное князю Пет­ру Дмит­рие­ви­чу. С 1428 года оно во­шло в со­став ве­ли­ко­кня­же­ских вла­де­ний. В 1462 году Дмит­ров­ское княжество ото­шло к сы­ну великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го - Юрию Ва­силь­е­ви­чу, по­сле его смер­ти (1472) - к великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу , вы­де­лив­ше­му его в корм­ле­ние пе­ре­шед­ше­му на московскую служ­бу князю ми­ку­лин­ско­му Ан­д­рею Бо­ри­со­ви­чу. По за­ве­ща­нию Ива­на III го­род стал цен­тром вла­де­ний его сы­на Юрия Ива­но­ви­ча (1504-1533). В 1566-1569 годы Дмитров при­над­ле­жал князю Вла­ди­ми­ру Ан­д­рее­ви­чу.

В XV - 1-й половине XVI веков Дмитров - круп­ный центр тор­гов­ли со­лью, ры­бой, хле­бом, с XVI века - из­го­тов­ле­ния ло­щё­ной ке­ра­ми­ки; бы­ли раз­ви­ты гон­чар­ное, же­ле­зо­де­ла­тель­ное и куз­неч­ное ре­мёс­ла, из­го­тов­ле­ние юве­лир­ных из­де­лий. Бо­гат­ст­во дмит­ров­ских куп­цов от­ме­чал С. фон Гер­бер­штейн.

В Смут­ное вре­мя Дмитров не­на­дол­го был за­хва­чен от­ря­дом Я.П. Са­пе­ги. Из­ме­не­ние тор­го­вых пу­тей во 2-й половине XVI века и ра­зо­ре­ние Дмитрова в 1610 году при­ве­ли к эко­но­мическому упад­ку го­ро­да. В XVII веке в Дмитрове на­хо­ди­лись двор­цо­вые сло­бо­ды (ко­ню­шен­ная и другие). В 1708-1929 годы уезд­ный го­род Московской губернии. В 1900 году че­рез Дмитров про­шла ли­ния Мо­ск­ва - Са­вё­ло­во Се­вер­ных же­лез­ных до­рог. В 1-ю ми­ро­вую вой­н у многие пред­при­ятия Дмитрова и уез­да пе­ре­шли на вы­пуск во­енной про­дук­ции. В 1918-1921 годы в Дмитрове жил тео­ре­тик анар­хиз­ма П.А. Кро­пот­кин, уча­ст­во­вав­ший в соз­да­нии ме­ст­но­го му­зея. С 1929 года Дмитров - рай­он­ный центр Московской области. Для строи­тель­ст­ва ка­на­ла Мо­ск­ва - Вол­га (с 1947 ка­нал име­ни Мо­ск­вы) соз­дан Дмит­ров­ский ис­пра­ви­тель­но-­тру­до­вой ла­герь ОГПУ (с 1934 - НКВД) (Дмит­лаг), на­хо­див­ший­ся в под­чи­не­нии ГУЛАГа (1932-1938). В Великую Отечественную вой­ну, в хо­де Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годов, близ Дмитрова в но­ябре 1941 года шли ожес­то­чён­ные бои ме­ж­ду Крас­ной Ар­ми­ей и германскими вой­ска­ми.

В со­от­вет­ст­вии с ге­не­раль­ным пла­ном 1784 года пер­во­на­чаль­ная ра­ди­аль­ная струк­ту­ра Дмитрова бы­ла в основном за­ме­не­на гео­мет­рич. сет­кой квар­талов. На тер­ри­то­рии де­тин­ца со­хра­нил­ся 5-гла­вый 4-столп­ный Ус­пен­ский со­бор на вы­со­ком под­кле­те (ме­ж­ду 1509 и 1533 годами; по мне­нию не­ко­торых ис­сле­до­ва­те­лей, 1510-е годы), по­став­лен­ный на бе­ло­ка­мен­ных под­ва­лах с ап­си­да­ми гра­нё­ной фор­мы и мо­ну­мен­таль­ны­ми из­раз­цо­вы­ми ком­по­зи­ция­ми с изо­бра­же­ни­ем Рас­пя­тия и Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1-я половина XVI века или 2-я половина XV века); центральный ико­но­стас - конец XVII века с ико­на­ми XVI-XVIII веков. При­де­лы с эле­мен­тами псев­до­го­ти­ки по­строе­ны на мес­те древ­них га­ле­рей - се­вер­ный (за­ло­жен в 1823 году, архитектор Ф.М. Шес­та­ков) и юж­ный (про­ект 1841, архитектор Д.Ф. Бо­ри­сов). Ко­ло­коль­ня со­бо­ра (1793-1796, архитектор М.Я. Ага­фо­нов) над­строе­на в 1820 году по про­ек­ту архитектора А.Ф. Эль­киц­ко­го. Ря­дом на­хо­дит­ся Ели­за­ве­тин­ская церковь (1897-1898, архитектор С.К. Ро­дио­нов). Не­по­да­лё­ку от Крем­ля рас­по­ло­жен Бо­ри­сог­леб­ский монастырь (по пре­да­нию, ос­но­ван князем Юри­ем Вла­ди­ми­ро­ви­чем Дол­го­ру­ким, пер­вое до­ку­мен­таль­ное из­вес­тие о нём от­но­сит­ся к 1472 году; за­крыт в 1926 году, во­зоб­нов­лён в 1993 году) с од­но­гла­вым со­бо­ром Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба (до 1537 года; рес­тав­ри­ро­ван в 1900-е годы под руководством архитектора И.П. Маш­ко­ва; Алек­се­ев­ский при­дел - усы­паль­ни­ца ро­да дво­рян Ча­п­ли­ных, 1656), над­врат­ной Ни­коль­ской церкви (1672-1687; пе­ре­строе­на в 1834, 1852) и ог­ра­дой (1685-1689). Сре­ди других па­мят­ни­ков: церк­ви в сти­ле ба­рок­ко - Спас­ская (1767-1773), Иль­ин­ская (1778-1783), Тро­иц­кая-Тих­вин­ская (1795-1801); об­раз­цы де­ревянного ам­пи­ра и не­оам­пи­ра (до­ма Кля­то­вых, Но­во­сё­ло­ва, Вад­боль­ско­го). Ком­плекс усадь­бы Под­ли­пи­чье (во­шед­шей в чер­ту го­ро­да в 1930-х годах) - главный дом (2-я половина XVIII века, дважды пе­ре­стро­ен в середине - 2-й половина XIX века, с де­ко­ром в сти­ле эк­лек­ти­ки) и Ка­зан­ская церковь (1735-1753; при­дел, 1778-1779, архитектор И.М. Са­ма­рин). В рай­оне За­ре­чья - ба­роч­ная Вве­ден­ская церковь (1766; ико­но­стас, 2-я половина XVIII века; ко­ло­коль­ня, 1786, 1832), усадь­ба А.И. и И.А. Тол­чё­но­вых (главный кор­пус ку­печеской усадь­бы, 1785) и другие.

Фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва ву­зов, в тои числе МГТУ, Московской государственной ака­де­мии при­бо­ро­строе­ния и ин­фор­ма­ти­ки, РГГУ, университета «Дуб­на». Эко­но­ми­ко-пра­во­вой и по­ли­тех­нический кол­лед­жи, медицинское училище. Му­зей-за­по­вед­ник «Дмит­ров­ский кремль» (1918). Те­ат­ры: дра­ма­тическое «Боль­шое гнез­до» (1992), дет­ский «Бе­ло­снеж­ка» (1992). Спор­тив­ный ком­плекс «Дмит­ров», ста­ди­он «Ло­ко­мо­тив». Дмитров - тра­диционный центр воз­ду­хо­пла­ва­ния, еже­год­но про­во­дят­ся меж­ду­народные со­рев­но­ва­ния теп­ло­вых аэро­ста­тов на Ку­бок гу­бер­на­то­ра Московской области, про­во­ди­лись чем­пи­о­на­ты Рос­сии. В Дмитрове так­же про­хо­дят эта­пы чем­пио­на­та Рос­сии по мо­то­гон­кам.

Про­изводство алю­ми­ние­вой ба­ноч­ной упа­ков­ки для на­пит­ков («Рос­тар»), пат­руль­ных ка­те­ров, спец­тех­ни­ки (в том числе бро­ни­ро­ван­ной для нужд МВД Рос­сии), мос­то­вых железо-бе­тонных кон­ст­рук­ций, га­раж­но­го обо­ру­до­ва­ния; чу­лоч­но-но­соч­ных из­де­лий, ша­пок, пер­ча­ток («Дмитров­ский три­ко­таж») и другого.

Близ Дмитрова, в посёлке Лу­го­вой, - ан­самбль Ни­ко­ло-Пеш­нош­ско­го монастыря (ос­но­ван в 1361 году; за­крыт в 1920 году, в нём раз­ме­ще­на пси­хи­ат­рическая ле­чеб­ни­ца): со­бор и ко­ло­коль­ня (конец XV - 1-я треть XVI века, рес­тав­ри­ро­ва­ны в 1960-е годы); тра­пез­ная со Сре­тен­ской церковью (1-я половина XVI века, пе­ре­строе­на в сти­ле клас­си­циз­ма на ру­бе­же XVIII-XIX веков); церк­ви - боль­нич­ная Святителя Дмит­рия Рос­тов­ско­го с кор­пу­сом ке­лий, 1811-1829 годы, и над­врат­ная Пре­об­ра­жен­ская, конец XVII века; ке­льи конца XVII-XIX веков; кир­пич­ные сте­ны и баш­ни XVII - 1-я треть XVIII веков. В деревне Пус­тынь на­хо­дит­ся церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1547) и ко­ло­коль­ня (XVI века, пе­ре­строе­на в 1871) бывшей Мед­ве­де­вой пус­ты­ни. Не­по­да­лё­ку от Дмитрова со­хра­нил­ся ряд дво­рян­ских уса­деб: Да­ни­лов­ское (ан­самбль с цен­траль­но-осе­вой пла­ни­ров­кой в сти­ле ба­рок­ко: дом (конец 1760-х - начала 1770-х годов, силь­но пе­ре­стро­ен во 2-й половине XIX века) с фли­ге­ля­ми, Ни­коль­ская церковь, 1768-1771 годов); Оль­го­во; Ни­коль­ское-Оболь­я­но­во (главный дом в сти­ле клас­си­циз­ма, Ни­коль­ская церковь, 2-я половина XVIII века, и пей­заж­ный парк, конец XVIII века). Сре­ди других па­мят­ни­ков - Ни­коль­ская церковь в селе Ба­тюш­ко­во (1666 год; тип московского по­сад­ско­го хра­ма), церк­ви: Ус­пе­ния в деревни Шу­ко­ло­во (1701; ко­ло­коль­ня, 1762, пе­ре­строе­на в 1-й четверти XIX века), Ни­коль­ская в селе Озе­рец­кое (1704-1708; в сти­ле мо­сков­ско­го ба­рок­ко), ба­роч­ная Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в деревне Се­лев­ки­но (не ра­нее начала 1770-х годов), клас­си­ци­стического По­кро­ва в селе Ан­д­ре­ев­ское (1803; по про­ек­ту 1790-х годов архитектора Ф. Кам­по­ре­зи), Ни­коль­ская в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле в селе Ро­га­чё­во (1862-1886; тра­пез­ная 1850-1853; ко­ло­коль­ня 1877). В селе Вер­бил­ки - Дмит­ров­ский фар­фо­ро­вый за­вод.

Иллюстрации:

Фото А.И. Нагаева

Ан­самбль Ни­ко­ло-Пеш­нош­ско­го мо­на­сты­ря.

Архив БРЭ.

Фото А.И. Нагаева

Дмит­ров. Ус­пен­ский со­бор. Ме­ж­ду 1509 и 1533. На переднем плане - памятник Юрию Долгорукому (2001, скульптор В. Церковников).

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)