ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ - российский сценограф.

Заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1944). Учил­ся в Пет­ро­гра­де - в Ху­дожественной шко­ле Е.Н. Зван­це­вой (1916-1917) и в СХУМ (1918-1921) у К.С. Пет­ро­ва-Вод­ки­на; од­но­вре­мен­но за­ни­мал­ся на Кур­сах мас­тер­ст­ва сце­нич. по­ста­но­вок у В.Э. Мей­ер­холь­да (1917-1918). В ран­них по­ста­нов­ках ощу­ти­мо влия­ние «Ми­ра ис­кус­ст­ва» и тра­ди­ций народного те­ат­ра: «Те­атр чу­дес» М. де Сер­ван­те­са (1917, Сту­дия на Бо­ро­дин­ской, Пет­ро­град), «Зо­ри» Э. Вер­хар­на (1920, 1-й те­атр РСФСР, Мо­ск­ва). Оформ­лял по­ста­нов­ки пет­роградской труп­пы «Мо­ло­дой ба­лет» Дж. Ба­лан­чи­на (1921-1924), Пет­роградского (Ле­нингр.) те­ат­ра дра­мы имени А.С. Пуш­ки­на («Эу­ген Не­сча­ст­ный» Э. Тол­ле­ра, 1923; «Пётр I» А.Н. Тол­сто­го, 1935, и другие), ГАТОБа (в том числе «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С.С. Про­кофь­е­ва (1926); «Пуль­чи­нел­ла» (1926) и «Бай­ка про ли­су…» (1927) И.Ф. Стра­вин­ско­го; «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го (1928); «Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го (1935)), МАЛЕГОТа (ми­ро­вые пре­мье­ры опер «Нос» (1930) и «Ле­ди Мак­бет Мцен­ско­го уез­да» (1934) Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча, «Вой­на и мир» Про­кофь­е­ва (1946); так­же «Пры­жок че­рез тень» Э. Кше­не­ка (1927) и другие), БДТ («Бес­при­дан­ни­ца» А.Н. Ост­ров­ско­го, 1948). В 1928-1948 годы ху­дож­ник МХАТа (с 1941 года - главный художник; сре­ди по­ста­но­вок - «Вос­кре­се­ние» (1930) и «Ан­на Ка­ре­ни­на» (1937) по Л.Н. Тол­сто­му ; «Три се­ст­ры» (1940) и «Дя­дя Ва­ня» (1947) А.П. Че­хо­ва). Сце­но­гра­фии Дмитриева при­су­щи де­таль­ная, ра­цио­наль­но про­ду­ман­ная раз­ра­бот­ка сце­нического про­стран­ст­ва и пред­мет­ной сре­ды, эмо­цио­наль­ная вы­ра­зи­тель­ность цве­та и ос­ве­ще­ния, глу­бо­кая связь с дра­ма­тур­ги­ей и ре­жис­су­рой. Государственная премия СССР (1946 - два­ж­ды; 1948, 1949 - по­смерт­но).

Иллюстрация:

В.В. Дмит­ри­ев. Эс­киз де­ко­ра­ции к по­ста­нов­ке ба­ле­та «Щел­кун­чик» П.И. Чай­ков­ско­го в Ле­нин­град­ском те­ат­ре опе­рыи ба­ле­та. 1929.

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