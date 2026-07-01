ДМИТРИЕВ-ЛЬГОВСКИЙ
ДМИТРИЕВ-ЛЬГОВСКИЙ - город в России, в северо-западной части Курской области, центр Дмитриевского района.
Население 8,1 тысяч человек (2006). Расположен на реке Свапа. Железно-дорожная станция.
Впервые упоминается в писцовой книге (1614/1615) как село Дмитриевское, пожалованное царём Михаилом Фёдоровичем Рыльскому Николаевскому монастырю. В 1779-1796 годы уездный город Курского наместничества. С 1784 года назывался Дмитриев-на-Свапе. В 1785 году город, располагавшийся на гористой и неудобной местности, был перенесён на место села Крупец (в 4 км от старого города). В 1796-1802 годы заштатный, в 1802-1928 годы уездный город Курской губернии. Велась оживлённая торговля зерном, пенькой и лесоматериалами. В 1898 году открыта станция на железно-дорожной линии Льгов - Брянск. К 1916 году в городе действовали маслозавод, пивзавод, красильня, верёвочное производство и другие; близ города, в селе Дерюгино, - сахарный завод (1856, открыт великим князем Михаилом Александровичем). В апреле 1918 года по Брестскому миру 1918 года в город введены германские войска. В сентябре 1918 года город занят частями Добровольческой армии, 14.11.1919 года - частями РККА (город защищал Дроздовский полк, названный в честь генерал-майора М.Г. Дроздовского). В 1928-1934 годы районный центр Центральночернозёмной области (в 1929 переименован в Дмитриев-Льговский), с 1934 года - Курской области. В 1-й половине XX века развивался как промышленный центр, к 1939 году в городе работало 17 промышленных предприятий (фосфоритный и овощесушильный заводы, пенькозавод, маслозавод, мебельная фабрика и другие). В 1941-1943 годы в ходе Великой Отечественной войны Дмитриев-Льговский оккупирован германскими войсками, освобождён в результате наступат. действий Красной Армии на севском направлении.
Сохранились: церковь Святой Марии Магдалины (1879), комплекс зданий торговых рядов (XIX век), здания городской тюрьмы (конец XIX века), уездной земской управы (конец XIX века), женской гимназии, дом купца Н.И. Хоботова (конец XIX века, ныне Краеведческий музей имени А.Ф. Вангенгейма, основанный в 1919 году). Стела памяти партизанского движения в крае (1947, архитектор И.В. Филасов), памятник воинам-освободителям 2-й танковой армии.
Заводы: «Лесхозмаш» (деревообрабатывающие станки, лесопосадочные машины, пожарные вышки), обозостроительный (1943; повозки и телеги, колёса для гужевых транспортных средств и другое). Предприятия деревообрабатывающей, пищевой промышленности (консервный завод - в том числе плодоовощные, мясные консервы; производство макаронных изделий и другого).
Близ Дмитриев-Льговского: в селе Шагарово-Петровское - Христорождественская церковь (1770), в селе Рогозна - Крестовоздвиженская церковь (1790), в селе Романово - Воскресенская церковь (1901), в селе Дерюгино - Георгиевская церковь (1903).