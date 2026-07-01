ДМИТРИЕВ-ЛЬГОВСКИЙ

ДМИТРИЕВ-ЛЬГОВСКИЙ - город в России , в северо-западной части Курской области, центр Дмитриевского района.

Население 8,1 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен на реке Сва­па. Железно-дорожная стан­ция.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в пис­цо­вой кни­ге (1614/1615) как село Дмит­ри­ев­ское, по­жа­ло­ван­ное ца­рём Ми­хаи­лом Фё­до­ро­ви­чем Рыль­ско­му Ни­ко­ла­ев­ско­му монастырю. В 1779-1796 годы уезд­ный го­род Кур­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва. С 1784 года на­зы­вал­ся Дмит­ри­ев-на-Сва­пе. В 1785 году го­род, рас­по­ла­гав­ший­ся на го­ри­стой и не­удоб­ной ме­ст­но­сти, был пе­ре­не­сён на ме­сто села Кру­пец (в 4 км от ста­ро­го го­ро­да). В 1796-1802 годы за­штат­ный, в 1802-1928 годы уезд­ный го­род Кур­ской губернии. Ве­лась ожив­лён­ная тор­гов­ля зер­ном, пень­кой и ле­со­ма­те­риа­ла­ми. В 1898 году от­кры­та стан­ция на железно-дорожной ли­нии Льгов - Брянск. К 1916 году в го­ро­де дей­ст­во­ва­ли мас­ло­за­вод, пив­за­вод, кра­силь­ня, ве­рё­воч­ное про­из­вод­ст­во и другие; близ го­ро­да, в селе Де­рю­ги­но, - са­хар­ный за­вод (1856, от­крыт великим князем Ми­хаи­лом Алек­сан­д­ро­ви­чем). В апреле 1918 года по Бре­ст­ско­му ми­ру 1918 года в го­род вве­де­ны германские вой­ска. В сентябре 1918 года го­род за­нят час­тя­ми Доб­ро­воль­чес­кой ар­мии , 14.11.1919 года - час­тя­ми РККА (го­род за­щи­щал Дроз­дов­ский полк, на­зван­ный в честь генерал-майора М.Г. Дроз­дов­ско­го). В 1928-1934 годы рай­он­ный центр Цен­траль­но­чер­но­зём­ной области (в 1929 пе­ре­име­но­ван в Дмитриев-Льговский), с 1934 года - Кур­ской области. В 1-й половине XX века раз­ви­вал­ся как промышленный центр, к 1939 году в го­ро­де ра­бо­та­ло 17 промышленных пред­при­ятий (фос­фо­рит­ный и ово­ще­су­шиль­ный за­во­ды, пень­ко­за­вод, мас­ло­за­вод, ме­бель­ная фаб­ри­ка и другие). В 1941-1943 годы в хо­де Великой Отечественной вой­ны Дмитриев-Льговский ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­дён в ре­зуль­та­те на­сту­пат. дей­ст­вий Крас­ной Ар­мии на сев­ском на­прав­ле­нии.

Со­хра­ни­лись: церковь Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны (1879), ком­плекс зда­ний тор­го­вых ря­дов (XIX век), зда­ния городской тюрь­мы (конец XIX века), уезд­ной зем­ской упра­вы (конец XIX века), жен­ской гим­на­зии, дом куп­ца Н.И. Хо­бо­то­ва (конец XIX века, ны­не Крае­ведческий му­зей имени А.Ф. Ван­ген­гей­ма, ос­но­ван­ный в 1919 году). Сте­ла па­мя­ти пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния в крае (1947, архитектор И.В. Фи­ла­сов), па­мят­ник вои­нам-ос­во­бо­ди­те­лям 2-й тан­ко­вой ар­мии.

За­во­ды: «Лес­хоз­маш» (де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие стан­ки, ле­со­по­са­доч­ные ма­ши­ны, по­жар­ные выш­ки), обо­зо­строи­тель­ный (1943; по­воз­ки и те­ле­ги, ко­лёса для гу­же­вых транс­порт­ных средств и другое). Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой промышленности (кон­серв­ный за­вод - в том числе пло­до­овощ­ные, мяс­ные кон­сер­вы; про­изводство ма­ка­рон­ных из­де­лий и другого).

Близ Дмитриев-Льговского: в селе Ша­га­ро­во-Пет­ров­ское - Хри­сто­ро­ж­де­ст­вен­ская церковь (1770), в селе Ро­гоз­на - Кре­сто­воз­дви­жен­ская церковь (1790), в селе Ро­ма­но­во - Вос­кре­сен­ская церковь (1901), в селе Де­рю­ги­но - Ге­ор­ги­ев­ская церковь (1903).

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